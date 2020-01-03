Минск, 3 января, 2020, 16:38 — ИА Регнум. Белоруссия приостановила с 1 января экспорт нефтепродуктов на фоне отсутствия поставок российской нефти, заявили 3 января в «Балнефтехиме».

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Отмечается, что была приостановлена отгрузка автобензинов и нефраса, осветительного керосина, а также реактивного, дизельного и печного топлива, ароматических углеводородов и других нефтепродуктов.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Белоруссия так и не смогли договориться об углублении интеграции между двумя странами. Камнем преткновения стали вопросы цен на нефть, газ и налоговая сфера. В итоге новые контракты на поставку российской нефти и газа в Белоруссию подписаны не были.

Читайте также: Начнется ли новая нефтяная война между Москвой и Минском? — трансляция