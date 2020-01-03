Санкт-Петербург, 3 января, 2020, 16:19 — ИА Регнум. Два человека, в том числе ребенок школьного возраста, погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Киришском районе Ленинградской области. В этом ДТП пострадали еще два человека. Все погибшие и пострадавшие ехали в одном автомобиле.

Vk.com/dtp47rus ДТП в на въезде в Кириши (цитата группы «ДТП и ЧП. Ленинградская область)

По данным пресс-службы УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 3 января около 14:45 мск на 42 км автодороги Зуево — Новая Ладога водитель автомобиля Skoda Octavia, мужчина 1984 года рождения, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Volvo XC70, которым управлял мужчина 1949 года рождения.

Среди тех, кто находился в салоне «Шкоды», скончались на месте ребенок (на вид 10−12 лет) и мужчина (на вид 30−35 лет). В больницу с различными травмами доставлены водитель и еще одна пассажирка этой же машины. В автомобиле «Вольво» никто не пострадал.

«По факту ДТП проводится проверка, личности пострадавших устанавливаются», — добавили в дорожной полиции.

Добавим, что вечером 2 января в Курортном районе Петербурга в Сестрорецке двое молодых людей — мужчина и женщина — были насмерть сбиты автомобилем вне зоны пешеходного перехода.