Калуга, 3 января, 2020, 14:32 — ИА Регнум. В Калуге у стен храма в честь святого Пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна состоялась церемония открытия «Рождественского вертепа». Это дало начало Рождественской неделе. Об этом 3 января сообщили корреспонденту ИА REGNUM в информационно-издательском отделе калужской епархии.

Eparhia-kaluga.ru Владыка Климент провёл викторину для юных богомольцев, за правильные ответы митрополит дарил сладкие подарки

По многолетней традиции открыл первый калужский вертеп митрополит Калужский и Боровский Климент, который поздравил детей и взрослых, пришедших разделить радость приближающегося праздника, с наступившим новолетием и с грядущим Рождеством Христовым.

Владыка Климент провёл викторину для юных прихожан, за правильные ответы митрополит дарил сладкие подарки. Также митрополит Климент вручил каждому ребёнку по шоколадке и детскому православному календарю «Солнышко. Год чудес Божиих». А взрослые получили календарь Калужской митрополии. Воскресная школа приветствовала собравшихся концертной программой с песнопениями и чтением стихов.