Иван Шилов ИА REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг.

Москва, 4 января, 2020, 03:00 — ИА Регнум.

Война. Хроника 1941−1945 гг. 4 января: в 1944 году Красная армия, разгромив немцев, освободилажелезную дорогу Великие Луки — Невель и город Белая Церковь в Киевской области.

На железной дороге Великие Луки — Невель гитлеровцы построили ряд сильно укреплённых оборонительных сооружений, но удержать в своих руках часть железной дороги фашистам не удалось. Наступая севернее Невеля, красноармейцы заняли более 100 населённых пунктов.