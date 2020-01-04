Война: освобождён город Белая Церковь в Киевской области. Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Война. Хроника 1941−1945 гг.
Москва, 4 января, 2020, 03:00 — ИА Регнум.
- Война. Хроника 1941−1945 гг. 4 января: в 1944 году Красная армия, разгромив немцев, освободилажелезную дорогу Великие Луки — Невель и город Белая Церковь в Киевской области.
На железной дороге Великие Луки — Невель гитлеровцы построили ряд сильно укреплённых оборонительных сооружений, но удержать в своих руках часть железной дороги фашистам не удалось. Наступая севернее Невеля, красноармейцы заняли более 100 населённых пунктов.