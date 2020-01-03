Калуга, 3 января, 2020, 14:30 — ИА Регнум. В Калуге по подозрению в сбыте наркотиков в крупном размере полицейскими были задержаны 21-летний и 23-летняя жители города. В ходе личного досмотра у них было изъято несколько свертков с наркотиками общим весом более 32 граммов. Об этом 3 января сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России.

40.мвд.рф Молодые калужане хранила наркотики в мультиварке.

Во время обыска в квартире, где живут молодые люди, правоохранителями было обнаружено ещё 2,187 килограмма мефедрона и амфетамина. Парочка хранила наркотики в мультиварке. По версии оперативников, запрещенное наркотическое средство молодые люди получали крупными партиями, после чего производили их расфасовку и использовали для сбыта бесконтактным способом наркозависимым лицам на территории Калуги.

По данному факту, возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ — 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»). Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет.