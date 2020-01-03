Жуков, Калужская область, 3 января, 2020, 12:32 — ИА Регнум. В государственном музее маршала Победы Г. К. Жукова в Калужской области открылась выставка «Боевой карандаш», рассказала 3 января в беседе с корреспондентом ИА REGNUM специалист по выставочной работе музея в городе Жуков Ирина Володина.

Фото Ирины Володиной В экспозиции представлены плакаты времён Великой Отечественной войны

В экспозиции представлены плакаты времён Великой Отечественной войны из фондов столичного Музея Победы. Посетители музея в городе Жукове знакомятся с графическими и живописными полотнами военных художников из одноименного творческого объединения «Боевой карандаш», действовавшего в Ленинграде в 1939—1945 годах, рисовавших агитационные плакаты и карикатуру для сборников сатирических рисунков.

«Эти плакаты стали идейным оружием, вдохновлявшим бойцов и командиров Красной Армии и жителей блокадного Ленинграда в годы Великой отечественной войны на ожесточенное сопротивление немецко — фашистским агрессорам», — сказала Ирина Володина.

Выставка» «Боевой карандаш», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, будет работать в калужском государственном музее Г. К. Жукова до 31 января 2020 года.