Калужская область, 3 января, 2020, 11:40 — ИА Регнум. Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло 2 января около 23 часов 25 минут в посёлке Полотняный завод Дзержинского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России.

40.mchs.gov.ru Место ДТП

По предварительной информации, жители Москвы мужчина и женщина 1996 и 1995 годов рождения, отдыхали в кафе калужского посёлка. Затем они попросили своего товарища заехать за ними и довезти до дома. Выйдя из кафе, пара направилась к автомобилю приятеля, при этом один из них шёл по проезжей части. В этот момент по дороге двигался автомобиль Volkswagen Passat, за рулем которого находился местный житель 2000 года рождения. Молодой человек совершил наезд на идущих в попутном направлении пешеходов. От полученных травм пострадавшие скончались на месте.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее решение.