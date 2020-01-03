Чита, 3 января, 2020, 10:03 — ИА Регнум. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов навестил семьи участника Великой Отечественной войны Михаила Сергеевича Шлык и труженицы тыла Елены Финогеновны Улыбиной и поздравил этих уважаемых людей с новогодними праздниками. Подробности сообщает губернаторская пресс-служба.

Правительство Забайкальского края Губернатор Забайкальского края Александр Осипов в гостях у труженицы тыла Елены Финогеновны Улыбиной

Правительство Забайкальского края Новогоднее застолье у участника Великой Отечественной войны Михаила Сергеевича Шлык

Елена Улыбина в годы войны трудилась на лесоповале. Ее муж — фронтовик Прокопий Романович Улыбин воевал в 1130 стрелковом полку 336 дивизии, был награжден орденом Красной звезды, медалью «За боевые заслуги». После его трагической смерти в 1965 году Елена Финогеновна одна воспитывала пятерых детей. В 1975 году ушла на пенсию из Новоширокинской средней школы. Награждена медалью материнства второй степени и юбилейными медалями. В настоящее время у Елены Финогеновны 12 внуков и 22 правнука.

Ветерану Великой Отечественной войны Михаилу Сергеевичу Шлык исполнилось уже 92 года. Воевал на 1-мБелорусском фронте, закончил войну на Восточном фронте. Награжден орденом Великой Отечественной войны и медалями. В 1982 году ушел на пенсию из Новопавского лесхоза, где работал водителем. Продолжал трудовую деятельность до 1990 года. С супругой в законном браке прожил 68 лет. Они воспитали троих детей и 14 внуков.

«Моя жизнь была хорошая и в целом счастливая благодаря моей жене, с которой у нас была земная человеческая любовь. А вот война оставила горький отпечаток на всю жизнь, это было страшное и тяжелое время», — сказал участник Великой Отечественной войны.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в годы Великой Отечественной войны из Забайкалья ушли на фронт более 120 тыс. человек. Сейчас на территории края проживает 266 участников Великой Отечественной войны, 1362 вдовы, а также 13 жителей блокадного Ленинграда. На сегодняшний день более 4,5 тысячи участников войны получили новые квартиры на общую сумму 4,4 миллиарда рублей.

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