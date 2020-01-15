02:01 09.01.2020

Постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что его страна закончила мстить за убийство генерала Касема Сулеймани и не предпримет новых военных акций при отсутствии агрессии со стороны США, сообщает 9 января ТАСС.

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Читайте также: Иран объявил о завершении мести за Сулеймани

По уточнённым оценкам Пентагона, все иранские ракеты из запущенных в ночь на 8 января были малого радиуса дальности. Пуски осуществлялись с мобильных и стационарных установок из разных пунктов Ирана.

Иран выпустил по двум американским базам в Ираке от 20 до 24 баллистических ракет, а не 15, как ранее сообщал Пентагон, сообщает телекомпания ABC .

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что военнослужащие США остаются в состоянии боевой готовности после ракетного удара Ирана по американским базам в Ираке, сообщает 8 января Reuters .

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш воодушевлён снижением накала конфликта между Ираном и США на Ближнем Востоке, сообщил он 8 января на своей странице в Twitter .

Об этом: Иран указал союзным группировкам не атаковать объекты и граждан США

По словам Пенса, Белым домом получены «воодушевляющие» данные разведки о том, что Тегеран предписал связанным с ним группировкам отказаться от действий против объектов и граждан США.

Вице-президент США Майкл Пенс рассказал, что Иран отдал распоряжение группировкам, которые он курирует, прекратить действия против американцев, сообщил телеканал CBS .

Говоря об убийстве в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани , Эспер заявил, что у Вашингтона есть доказательства, что тот планировал нападения на американских военных. Сулеймани «был пойман с поличным», утверждает глава Пентагона.

Вашингтон рассчитывает на дипломатическое решение конфликта с Тегераном, однако для этого нужно, чтобы сначала «Иран пошел на деэскалацию».

США не хотят развязывать войну с Ираном, но готовы к тому, чтобы завершить ее. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер . Его слова цитирует канал « Экономика »:

Уничтожение Вашингтоном Касема Сулеймани и ответные удары Тегерана по военным базам США в Ираке привели к резкому росту нефтяных котировок — за первую декаду января цены на «черное золото» взлетели на 4% и впервые с мая 2019 года преодолели отметку в $70 за баррель.

Российская экономика тоже приободрилась на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Рубль показал лучшую динамику среди развивающихся рынков. За 2019 год он укрепился почти на 8% и занял верхнюю строчку в списке предпочтений участников опроса на рынках валют на 2020 год. Пазл складывается в пользу России, причём не только из-за нефти. Сегодня Путин открыл газовый трубопровод «Турецкий поток» — это выход нашего газа на Турцию, Болгарию и остальную Европу. Как бы те ни сопротивлялись, дешевый русский газ — слишком заманчив (( Nebrexnya ).

Напомним, Иран нанес ракетные удары по военным объектам в Ираке, на которых размещены американские военные. Тегеран назвал атаки ответом на убийство генерала Касема Сулеймани. Ранее президент США Дональд Трамп обещал жестко ответить на любую агрессию в сторону американских граждан.

«Иран выбрал кратчайший путь во времени и пространстве: окончил день похорон генерала Сулеймани атакой баллистическими ракетами на американские военные базы в том же Ираке. Как бы залп над могилой по военному обычаю. Над которой уже было гражданское жертвоприношение в виде задавленных в толпе на похоронах» (« Актуальные комментарии »).

Политолог, главный редактор Московского центра Карнеги Александр Баунов рассказал о том, какими могут быть последствия действий Ирана:

В министерстве иностранных дел Франции осудили ракетные удары Ирана по американским военным базам в Ираке, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Турция в этой связи очень чувствительна. И мы уже ранее по различным поводам высказывали свою чувствительность. Приблизительно 30 лет уже Ирак переживает конфликты, пытается сохранить территориальную целостность, пытается, конечно же, добиться стабильности, и мы прилагаем к этому огромные усилия. В борьбе с PKK мы также поддерживали Ирак».

«Наш сосед Ирак находится сейчас под угрозой потери стабильности, и, конечно же, для нас иракские туркмены, их благосостояние является важным, так же как и наших граждан. Арабы, турки, сунниты, шииты, всё население Ирака — это наши братья.

Глава Турции Реджеп Эрдоган произнёс речь на открытии «Турецкого потока». В частности, он заявил:

08:09 09.01.2020

Президент США поступил правильно, ответив новыми санкциями после атаки Ирана. Об этом написал в Twitter председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.

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Читайте также: В Совфеде похвалили отсутствие «военной реакции» от США на удар Ирана

08:16 09.01.2020 Австралийские военные продолжат выполнение своей миссии в Ираке в составе международной коалиции, несмотря на обстрел Ираном американских военных баз. Об этом 9 января заявил премьер-министр Австралии Скотт Мориссон. Читайте также: Австралия не намерена выводить свои войска из Ирака

08:16 09.01.2020 Госдепартамент привел статистику, согласно которой Иран с сентября 2019 года якобы 14 раз атаковал позиции американских вооруженных сил (bbbreaking).

08:16 09.01.2020 Сенатор-республиканец Рэнд Пол заявил, что администрация президента США Дональда Трампа не предоставила информации, доказывающей необходимость убийства генерала Касема Сулеймани, сообщает телеканал CNN. Пол рассказал, что на брифинге сотрудников Белого дома для законодателей не было представлено серьёзных доказательств непосредственной опасности от Сулеймани для военных или дипломатов США. Об этом: Сенатор США: власти не смогли объяснить необходимость убийства Сулеймани

08:19 09.01.2020 В связи с обострением отношений между США и Ираном МИД Южной Кореи повысил уровень опасности при посещении Ирана. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны. Читайте подробнее: Жителей Южной Кореи призвали воздержаться от поездок в Иран

08:27 09.01.2020 Глава Турции Реджеп Эрдоган на открытии «Турецкого потока» заявил: «Для того, чтобы преодолеть раскол Ирака посредством террористических групп, мы протянули руку помощи Ираку. В те времена, когда звонил колокол войны, посредством всех дипломатических каналов, используя эти каналы, мы пытались снизить давление. И в этой связи в течение последней недели было проведено очень много телефонных разговоров с лидерами Ирака, также наш Министр иностранных дел сейчас проводит очень интенсивные переговоры. Наша цель — снизить напряженность, вернуть здравый смысл».

08:28 09.01.2020 Вооружённый конфликт США с Ираном мог бы обернуться политической смертью президента Дональда Трампа. Принятое им решение о санкциях против Тегерана было верным, написал российский сенатор Алексей Пушков в Twitter. «Война с Ираном непопулярна в США и могла бы похоронить Трампа, если бы он на неё решился», — пояснил Пушков. Читайте также: Пушков: война с Ираном похоронила бы Трампа

08:29 09.01.2020 Иран запустил по американским военным базам в США 16 баллистических ракет, как минимум из трех разных точек, и 12 из них достигли цели. Об этом 9 января заявил глава Пентагона Марк Эспер, его слова передаёт агентство Reuters. Подробности в материале: В Пентагоне рассказали об обстрелах военных баз США в Ираке

08:29 09.01.2020 Постпред США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности ООН письмо, в котором обосновала убийство иранского генерала Касема Сулеймани правом на самооборону, при этом выразила готовность американской стороны к переговорам, сообщило агентство Reuters. В документе заявлено, что США «готовы без предварительных условий начать серьёзные переговоры с Ираном» для предотвращения угрозы миру и безопасности, а также «эскалации со стороны иранского режима». Читайте подробнее: Готовность к переговорам и угрозы: США направили письмо в СБ ООН

08:33 09.01.2020 Иранские власти намеренно выверяли ракетные удары по объектам США в Ираке, чтобы как можно меньше американских военных могло пострадать, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на представителя администрации США высокого ранга: «Это дало [возможность] иранцам сохранить лицо, равно как и возможность обеим сторонам отступить от края войны. Власти США еще днем во вторник [7 января] знали [список] объектов, по которым Иран собирается нанести удар, однако по каким конкретно, известно не было». Соответствующую информацию военные США получили от иракских властей за несколько часов до атак, утверждает канал bbbreaking со ссылкой на газету.

08:36 09.01.2020 Падение двух ракет в «зелёной зоне» Багдада, где находятся правительственные учреждения и посольства, не привело к гибели или травмированию людей. Об этом сообщает пресс-служба иракских органов безопасности в Twitter. Уточняется, что в центре иракской столицы упали две ракеты «Катюша». Читайте подробнее: В Багдаде рассказали о последствиях падения ракет в «зелёной зоне»

08:38 09.01.2020 Тегеран готов к перегревам с Вашингтоном по аспектам Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) ядерной программы Ирана только в том случае, если США вернутся в указанное соглашение. Об этом 9 января заявил постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи. Читайте подробнее: Постпред Ирана при ООН призвал США вернуться в ядерную сделку

08:47 09.01.2020 Четырнадцать раз Иран атаковал позиции американских военных с сентября 2019 года, не считая недавние удары в Ираке. Об этом говорится в сообщении Госдепартамента США. Читайте также: Госдепартамент насчитал 14 атак Ирана на военных США за четыре месяца

08:47 09.01.2020 Иран сознательно произвёл ракетные удары по базам США в Ираке, чтобы пострадало как можно меньше американских военнослужащих, сообщает газета The Washington Post. Представитель Белого дома высокого ранга заявил изданию, что такой шаг Тегерана дал возможность ему сохранить лицо, а «обеим сторонам отступить от края войны». Об этом: Иран специально наносил удары с минимальным ущербом для США

08:48 09.01.2020 Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф отменил своё участие во встречах на полях заседания Совета безопасности ООН по причине невыдачи ему США визы. Об этом 9 января сообщил пресс-секретарь иранского постпредства при ООН Алиреза Мирюсефи. Подробности в материале: Глава МИД Ирана не будет участвовать в Совбезе ООН из-за отсутствия визы

08:53 09.01.2020 Вашингтон готов включиться в переговоры, чтобы «не допустить дальнейшей угрозы международному миру и стабильности или эскалации», заявил постпред США при ООН Келли Крафт.

08:53 09.01.2020 Власти Великобритании поблагодарили правительство Иракского Курдистана за усилия по ослаблению напряженности в Ираке в связи с обострением отношений между США и Ираном. Подробности в материале: В Великобритании поблагодарили Курдистан за стремление к миру в регионе

08:59 09.01.2020 Прогноз возможных последствий для Грузии от эскалации конфликта между Ираном и США сделал директор Центра анализа и прогнозирования Тбилисского государственного университета Вахтанг Чарая. Об этом 8 января сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс». Читайте также: В Грузии оценили потери от эскалации конфликта между Ираном и США

09:01 09.01.2020 Национальная авиакомпания Нидерландов KLM приостановила полёты над Ираком и Ираном в связи с обострившейся обстановкой в регионе. Читайте подробнее: KLM приостановила полёты над Ираком и Ираном

09:03 09.01.2020 «Наш регион в течение последних 20 лет вследствие конфликтов, которые происходят, уже истекает кровью. И, к сожалению, от Ирака до Сирии миллионы наших невинных братьев заплатили эту цену», — глава Турции Реджеп Эрдоган.

09:10 09.01.2020 Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи: «Все наши действия были пропорциональны убийству Сулеймани. Они завершены. Если США больше не будут предпринимать военные действия в отношении Ирана, с нашей стороны — мы также не будем предпринимать таких действий». Цитата из канала «dimsmirnov175»

09:16 09.01.2020 В Министерстве обороны Нидерландов изучают возможность переброски голландского воинского контингента в Ираке в связи с обострившейся обстановкой в этой стране. Как заявили в министерстве, перевод голландских военных в другие части Ирака из соображений безопасности представляется реальной возможностью. Читайте также: Нидерланды изучают возможность переброски воинского контингента в Ираке

09:17 09.01.2020 Похороны Касема Сулеймани. Leader. ir

09:34 09.01.2020 Американский президент Дональд Трамп — бизнесмен, а не воин. Методом войны он считает санкции, написал телеведущий Владимир Соловьёв в своем Telegram-канале, комментируя решение главы США ввести новые ограничения против Ирана. «Прямому военному столкновению он предпочитает удавку экономических санкций», — написал телеведущий. Подробности в материале: Бизнесмен не воин: Соловьёв объяснил нежелание Трампа ударить по Ирану

09:37 09.01.2020 Заместитель директора Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов на своей странице Facebook заявил, что для президента США Дональда Трампа история с Ираном — это чистый выигрыш. «Я совсем не поклонник Трампа, и вообще, в свое время думал, что он не выиграет президентские выборы, но история с Ираном — это чистый выигрыш. Понятно, что сейчас разные стороны будут играть в своих интересах в алармистов, чтобы дожать или наоборот ослабить давление на Иран. Но Иран потерял главного куратора гибридных войн на БВ (именно Ирану принадлежит авторство их внедрения как технологии внешней политики), скорее всего, получит новые санкции, которые делают ситуацию в стране все хуже и хуже. Ответом на это стал абсолютно бутафорский обстрел соседней страны в стиле барона Мюнхгаузена (объявим войну Англии, гвардия уже обходит с флангов)», — сказано, в частности, в его комментарии.

09:49 09.01.2020 Влиятельный шиитский проповедник Ирака Муктада ас-Садр призвал шиитские ополчения отказаться от боевых действий против США. Читайте также: Шиитский проповедник Ирака призвал не начинать боевых действий против США

10:13 09.01.2020 Существует мнение, что иранские события — это не атака на Иран. Это — попытка не допустить формирования нового военного альянса Россия-Китай-Иран.

10:18 09.01.2020 Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи: «Все наши действия были пропорциональны убийству Сулеймани. Они завершены. Если США больше не будут предпринимать военные действия в отношении Ирана, с нашей стороны — мы также не будем предпринимать таких действий». Цитата из канала dimsmirnov175.

10:18 09.01.2020 Депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») считает, что Третья мировая война уже идет. «После очередного американского вмешательства в дела Ближнего Востока и убийства генерала Сулеймани, крушения самолёта и ракетного удара от Ирана многие переживают: а не начнётся ли Третья мировая война? Хочу вас расстроить: она уже давно идёт», — отметила Поклонская в соцсетях. Читайте подробнее: Поклонская: Третья мировая война похожа на «Игру престолов»

10:29 09.01.2020 Иранские военные, судя по имеющимся данным, действительно наносили прицельные удары по ангарам с техникой, а не по казармам американской базы в Ираке, отметил военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян, комментируя сообщения о «намеренно неточном» ответном ударе Ирана. Читайте также: Целились в ангары с техникой: об ответном ударе Ирана по американской базе

10:37 09.01.2020 Посол Индонезии в Тегеране Октавино Алимудин заявил, что страна готова эвакуировать граждан Индонезии, проживающих в Иране, сообщает Sindonews. Подробнее в материале: Индонезия готова эвакуировать граждан страны из Ирана

10:41 09.01.2020 Возможна ли Третья мировая война из-за событий на Ближнем Востоке? В беседе с «360» политолог, специалист по Ближнему Востоку Маис Курбанов отметил однозначно: «Да». И развязать ее, по словам Курбанова, могут США: «Все происходит от Америки. Иран предупредил всех, кто имеет на своих территориях американские базы, что, если с их стороны будет поддержка Америки, Иран будет [бить] по ним. Они не будут ничего делать. Это получается, Америка будет в них стрелять с территории Европы и самой Америки. Ответ будет немедленным. Немедленный ответ — это уже мировая война». По словам политолога, война будет жестокой и ожесточенной.

10:46 09.01.2020 В связи с обострением отношений США и Ирана и ухудшением ситуации на Ближнем Востоке представители Корейского агенства международного сотрудничества (KOICA) приняли решение о выводе своих сотрудников с территории Ирака. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей агенства. Читайте также: Южнокорейское агентство KOICA выводит своих сотрудников с территории Ирака

10:51 09.01.2020 Постпред США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности организации письмо, в котором сообщила о готовности Вашингтона к переговорам с Ираном без предварительных условий для снижения напряженности в регионе. «Вроде бы неплохо, да? Но вот только США до сих пор так и не выдали визу Мохаммаду Джаваду Зарифу для участия в заседании СБ ООН. А что такого? Подумаешь, какой-то там глава внешнеполитического ведомства страны, с которой, вроде как, собираешься вести переговоры», — цитата из канала rlz_the_kraken.

11:06 09.01.2020 Обострение на Ближнем Востоке будет одной из тем переговоров министра иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва и госсекретаря США Майкла Помпео, которые пройдут в Сан-Франциско 14 января. Об этом заявил 9 января на регулярном брифинге представитель южнокорейского МИД Ким Ин Чхоль. Читайте подробнее: Названы темы переговоров глав дипломатий США и КНДР в Сан-Франциско

11:07 09.01.2020 Власти США в своих комментариях демонстрируют понимание того факта, что Ирану в сложившейся конфликтной ситуации необходимо было сохранить лицо — но в тех же комментариях они стараются лишить Тегеран этого же«лица», отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя сообщения о «намеренно неточном» ответном ударе Ирана по американской военной базе. Читайте подробнее: США и Иран: можно ли говорить, что они «отступили от края войны»

11:13 09.01.2020 Политолог, специалист по Ближнему Востоку Маис Курбанов в беседе с «360» назвал авиаудары, которые в ночь на 8 января были со стороны Ирана по авиабазам США, первыми в истории, «когда в мирное время это государство стреляет по Америке». По его мнению, США не только теряют Иран, но и Ирак. Как заметил Курбанов, на сегодняшний день из Ирака нужно выходить. «Сирия уже практически вот-вот должна выйти, Турция <…> уже готова их вытеснить. Коалиция воюет с Йеменом, не справляется. Йемен уже стреляет по ней баллистическими ракетами. Достаточно было двух взрывов НПЗ, чтобы произошел большой резонанс в Саудовской Аравии», — добавил Курбанов.По его мнению, если сейчас эта ситуация начнет развиваться масштабным образом, Саудовская Аравия этого не выдержит.

11:13 09.01.2020 Люди, пришедшие проститься с Касемом Сулеймани. Leader. ir

11:40 09.01.2020 Предложение США о возможности сотрудничества с Ираном являются бессмысленными, пока действуют американские антииранские санкции. Об этом 9 января заявил постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи, слова которого цитирует агентство IRNA. Читайте также: Постпред Ирана в ООН считает бессмысленным предложение США о сотрудничестве

11:45 09.01.2020 В Грузии внимательно следят за последними событиями на Ближнем Востоке и считают, что альтернативы мирному урегулированию конфликта нет. Данное заявление сделал премьер-министр Грузии Георгий Гахария 9 января на заседании правительства, сообщает Первый канал грузинского телевидения. Подробности в материале: Премьер-министр Грузии о ситуации на Ближнем Востоке: «Внимательно следим»

11:54 09.01.2020 Односторонний выход США из ядерной сделки с Ираном является главной причиной кризиса вокруг последней. Об этом 9 января заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан. Читайте также: МИД Китая назвал главную причину кризиса вокруг ядерной сделки Ирана

12:13 09.01.2020 Люди, пришедшие проститься с Касемом Сулеймани. Leader.ir.

12:21 09.01.2020 Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что сотрудничество с Соединёнными Штатами невозможно в условиях санкций. Об этом сообщает агентство IRNA. По его словам, до тех пор пока Вашингтон продолжает настаивать на враждебности, переговоры не имеют никакого смысла. Дипломат также подчеркнул, что «беспрецедентные» санкции противоречат нормам международного права.

12:28 09.01.2020 Жители Соединенных Штатов во время недавнего обострения отношений страны с Ираном стали получать фальшивые электронные повестки о срочном призыве их на службу в Вооруженные силы страны. Об этом 9 января сообщает телекомпания CNN. Об этом: Жители США стали получать фальшивые электронные повестки в армию

12:43 09.01.2020 Политолог Александр Баунов также подчеркивает довольно сдержанный ответ Трампа: «Атака американской военной базы врагом, от войны с которым уже которое десятилетие с трудом удерживаются, выглядит прямо как Перл Харбор. Но он ли это — пока неизвестно», — заявил он телеканалу «360».

12:50 09.01.2020 Шестеро латвийских военнослужащих перебазируются из Ирака в Кувейт вместе с большей частью датского воинского контингента. Об этом сообщил министр обороны Латвии Артис Пабрикс. Читайте подробнее: Группа латвийских военнослужащих покинет Ирак

12:53 09.01.2020 В грузинских министерствах оценивают вероятные угрозы, которые может принести Грузии эскалация конфликта между США и Ираном. Об этом 9 января заявил на правительственном заседании премьер-министр Грузии Георгий Гахария, сообщает пресс-служба грузинского правительства. Подробности в материале: В Грузии анализируют возможные угрозы из-за конфликта между США и Ираном

12:55 09.01.2020 Вице-президент Индонезии Маруф Амин заявил, что правительство страны пытается предотвратить войну между Соединенными Штатами и Ираном, сообщает Antara. «Мы хотим мира, поэтому нужно искать решение проблемы, чтобы не было войны», — заявил вице-президент в Джакарте. Подробности в материале: Индонезия хочет предотвратить войну между США и Ираном

13:11 09.01.2020 Политолог Марат Баширов также отмечает сложное положение Трампа: «Ответить военными действиями на ракетную атаку Ирана Трампа подталкивает внутриполитическая обстановка и внешние обстоятельства. Демократы от него уже требуют прекращения «провокаций» в отношении Тегерана. Не ответить — значит потерять лицо внутри страны и признать перед демократами, что убийство Сулеймани было ошибкой. Не ответить — значит поставить под сомнение союзников силу США. Не ответить — значит потерять доверие военных США», — цитируют его «Актуальные комментарии».

13:15 09.01.2020 Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв прогнозирует отсутствие войны между США и Ираном и прогнозирует начало новой «игры». Подробности в материале: Косачёв: между США и Ираном началась игра «кто первый моргнёт»

13:30 09.01.2020 Новый глава иранской специальной службы «Аль-Кудс» Исмаил Гаани заявил, что Иран продолжит курс генерала Касема Сулеймани. Читайте также: Новый лидер «Аль-Кудс»: Иран продолжит курс Сулеймани

14:01 09.01.2020 Глава Турции Реджеп Эрдоган открытии «Турецкого потока» произнёс эмоциональную речь, затронув, в частности, тему Ирана: «Мы хотели бы также сказать, что центр исламской цивилизации сейчас уже разрушен. Брат брату становится врагом. И вот в такой картине, конечно же, здесь больше всего воспользовались этим внешние силы. Наша география уже не должна позволить никому заставить платить новую цену. Весь регион, начиная с Ирака, мы не должны позволить сделать новым центром пожара, войны. Ни у кого нет такого права, и мы будем продолжать использовать нашу дипломатию, мы будем продолжать задействовать все возможности, которые у нас имеются, для того чтобы не позволить нашему региону стать регионом крови и слез». Цитата с сайта Кремля

14:04 09.01.2020 На фоне нанесенных Ираном ракетных ударов по американским базам в Ираке бригадный генерал Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Абдолла Араги заявил, что США ожидает еще большая месть. (Агентство Tasnim). Американские солдаты. defense.gov.

14:07 09.01.2020 Папа Римский Франциск призвал Соединенные Штаты и Иран избегать эскалации и стремиться к диалогу. Подробности в материале: Папа Римский призвал Иран и США к сдержанности

14:10 09.01.2020 Королевство Саудовская Аравия намеревается воспрепятствовать войне в Ираке. Об этом 9 января сообщил государственный министр иностранных дел Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр. Об этом: В Саудовской Аравии рассказали о намерении не допустить войну в Ираке

14:24 09.01.2020 По мнению сенатора Франца Клинцевича, широкомасштабной мировой войны не будет, потому что «это никому не нужно и никому не выгодно». При этом политик отметил, что возможность такого развития событий возможна. «Такая опасность есть, но я все-таки склоняюсь к тому, что такой широкомасштабной мировой войны не будет. Конечно, Соединенные Штаты сейчас постараются втянуть в эту ситуацию НАТО. Это приведет к тому, что эскалация количества стран, поддерживающих в том числе Иран, тоже будет расти. Безусловно, это позволяет теоретически сделать вывод, что может возникнуть ситуация широкомасштабной войны вплоть до мировой. Но, я почему-то думаю, анализируя сейчас последние события, понимаю, что это никому не нужно и никому не выгодно», — сказал Клинцевич в разговоре с «360».

14:42 09.01.2020 Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе фактически мёртв из-за действий США и отсутствия поддержки соглашения со стороны европейских партнёров — Великобритании, Франции и ФРГ. Об этом заявил депутат, официальный представитель фракции «Левые» по внешнеполитическим вопросам в германском бундестаге Александер Ной. Подробности в материале: Ядерная сделка мертва по вине ЕС, заявили в бундестаге

14:49 09.01.2020 Иран стремится к укреплению ядерной сделки. Об этом 9 января заявил президент страны Хасан Рухани во время своего телефонного разговора с главой Евросовета Шарлем Мишелем, его слова приводит пресс-служба президента Ирана. Подробности в материале: Иран стремится к укреплению ядерной сделки — Рухани

15:03 09.01.2020 Режим, который в настоящее время находится у власти в Иране, является тоталитарным, считает действующий председатель ОБСЕ, а также премьер-министр и министр иностранных дел Албании Эди Рама. Он заявил об этом 9 января в своём выступлении на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене, в котором расставил приоритеты Албании на время председательства в этой организации в 2020 году. Читайте подробнее: В ОБСЕ посчитали правящий в Иране режим тоталитарным

15:15 09.01.2020 Ирану необходима военная помощь РФ, чтобы сохранить свою страну и обеспечить безопасность ее жителей. Об этом журналистам заявил лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский, передает корреспондент ИА REGNUM 9 января. «Надо предложить Ирану заключить соглашение о военном сотрудничестве и за деньги срочно продать самое современное оружие, чтобы никто не посмел бросить ничего в сторону Ирана. С-400 и С-500 могут закрыть все небо Ирана, ничего не полетит туда. Пусть купят или пригласят туда наш военно-морской флот — никто не подойдет к берегам Ирана», — заявил Жириновский. Об этом: Жириновский: Ирану следует попросить военную помощь у России

15:15 09.01.2020 Как сообщает РИА Новости, группа юристов из Ирака потребовала от американского посольства в Багдаде вернуть руководству страны участок земли площадью в 16 га, который находится в центре столицы. Представители юридического корпуса считают, что американские дипломаты незаконно присвоили себе данную территорию.

15:24 09.01.2020 Вице-президент АТОР Дмитрий Горин в комментарии ТАСС заявил об отсутствии массовой отмены туров на Ближний Восток со стороны граждан РФ. По его словам, рекомендации, ранее обнародованные Росавиацией и советующие российским авиакомпаниям не летать над Ираком и Ираном, не повлияли на спрос туров.

15:26 09.01.2020 Облёт Ирана и Ирака самолётами российских авиакомпаний пока не отразится на стоимости туров в страны Ближнего Востока. Об этом сообщил 9 января вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин. Об этом: Туроператоры РФ пока не ожидают изменения цен из-за облёта Ирана

15:40 09.01.2020 Американские санкции в отношении Ирана многое ломают, однако это, по крайней мере, не является военной эскалацией. Об этом 9 января заявил депутат, официальный представитель фракции «Левые» по внешнеполитическим вопросам в германском бундестаге Александер Ной. Читайте также: В бундестаге прокомментировали санкции США против Ирана

15:42 09.01.2020 Посольство США в Багдаде

15:47 09.01.2020 Вероятный кандидат на пост президент США от Демократической партии Джо Байден подверг критике политику президента Дональда Трампа в отношении Ирана. Об этом: Байден раскритиковал политику Трампа в отношении Ирана

15:53 09.01.2020 Как сообщило иранское ТВ со ссылкой на командующего Амира Али Хаджизаде, целью ракетного удара иранских сил было не убийство американских военных, а нанесение ущерба инфраструктуре США и их военным машинам.

16:02 09.01.2020 Целью иранских ракетных ударов по американским военным базам в Ираке было повреждение техники. Об этом заявил командующий ВВС и Военно-космическими войсками КСИР Амир-Али Хаджизаде, передаёт государственное телевидение Ирана. Читайте подробнее: Иранский командующий назвал цель ракетных ударов по базам США

16:09 09.01.2020 Уничтожение в ходе войны культурного наследия на территории Ирана стало бы трагедией для всего человечества, а не только для иранцев или всех мусульман. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил ученый-исламовед, доктор исторических наук Ефим Резван. Читайте также: Уничтожение культурных ценностей Ирана стало бы трагедией для человечества

16:27 09.01.2020 КСИР пообещал Вашингтону новые атаки Военное противодействие Ирана Соединённым Штатам не закончилось, заявил 9 января представитель Корпуса стражей Исламской революции генерал Абдолла Араги, сообщает Tasnim. По словам генерала, те ракетные удары, которые иранцы нанесли по американским военным базам в Ираке — только начало большой военной операции.

16:32 09.01.2020 Командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде рассказал агентству Fars, что операция под кодовым названием «Мученик Сулеймани» будет продолжена и ракетные удары по американским базам были лишь её началом.

16:43 09.01.2020 Ответом Тегерана Вашингтону на убийство иранского военачальника Касема Сулеймани станет еще более активное выстраивание «шиитского полумесяца» — моста между Ираном и Ливаном, в результате чего американцы пожалеют об убийстве и угрозах иранским культурным ценностям. Читайте также: Правила войны изменились: главное наследие генерала Сулеймани

16:56 09.01.2020 Командующий ВВС и Военно-космическими войсками КСИР Амир-Али Хаджизаде. (сс) Mahmood Hossein. tasnimnews.com

17:59 09.01.2020 Конфликт на Ближнем Востоке выгоден США для того, чтобы уменьшить размер долларового пузыря в американской экономике. Об этом журналистам заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передаёт корреспондент ИА REGNUM 9 января. «Чем выгодно США осложнение обстановки — рост цен на нефть, удар по Китаю. Но длительный (рост цен) невыгоден, свои потребители бензина в Америке будут недовольны», — заявил Жириновский. Читайте также: Жириновский: США намерены уменьшить финансовый пузырь за счёт Ирана

18:03 09.01.2020 Ракетный удар Ирана по военным объектам США в Ираке был лишь «началом серии атак во всём регионе», заявил командующий Военно-космическими силами КСИР Амир Али Хаджизаде. Читайте подробнее: Иран заявил о готовности убить тысячи американских военных

18:39 09.01.2020 Ростуризм совместно с ассоциацией «Турпомощь» открыли «горячую линию» для туристов в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. Связаться со специалистами можно будет по телефону 8 (499) 678-12-03 . Режим работы «горячей линии» — с 09:00 до 21:00.

18:43 09.01.2020 Ростуризм открыл горячую линию для потребителей туристических услуг в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Читайте также: Ростуризм открыл горячую линию в связи с обострением на Ближнем Востоке

18:48 09.01.2020 Вице-президент США Майкл Пенс в эфире телеканала Fox News заявил, что в ближайшее время американский президент Дональд Трамп призовёт союзников выйти из ядерной сделки с Ираном.

18:55 09.01.2020 Похороны Касема Сулеймани. Фото: Leader. ir

19:56 09.01.2020 Иран сопровождал ракетный удар по военным базам США кибератакой на американские системы навигации самолётов и беспилотников, сообщил командующий Воздушно-космическими силами КСИР Амир Али Хаджизаде. Читайте также: В Тегеране рассказали об кибератаке на навигационные системы США

20:08 09.01.2020 Президент США Дональд Трамп заявил, что санкции против Ирана могут быть отменены «очень быстро», но лишь в случае выполнения требований американской стороны.

20:24 09.01.2020 Менять военную конфигурацию на Ближнем Востоке Соединённые Штаты не планируют, заявил 9 января американский вице-президент Майк Пенс, передаёт ABC. [[[quote-7]]]

По словам американского деятеля, Вашингтон хочет прекратить войны на Ближнем Востоке. Что касается теперешней ситуации в регионе, американцы намерены ждать, «как поступит иракское правительство».

Читайте подробнее: США не собираются уходить из Ирака