США и Иран на пороге войны? Хроника противостояния — все новости
Заместитель главы Управления народной мобилизации Абу Махди аль-Мухандиса погиб в результате американской ракетной бомбардировки международного аэропорта Багдада.
Об этом: СМИ: при американском ракетном обстреле аэропорта Багдада погиб чиновник
Травмы в ходе ракетного обстрела международного аэропорта в Багдаде получили не менее 12 военных иракской армии.
Подробности: СМИ: от обстрелов США аэропорта Багдада пострадали 12 иракских военных
Убит лидер шиитского ополчения «аль-Хашд аш-Шааби», отвечавший за связи с общественностью, Мухаммед аль-Джабири. Его смерть наступила в ходе ракетного обстрела Багдада со стороны ВС США.
Читайте также: При обстреле аэропорта в Багдаде убит один из лидеров шиитских ополченцев
Получено подтверждение причастности США к обстрелам района международного аэропорта Багдада.
Об этом: Reuters: США не скрывают свою причастность к обстрелу Багдада
Генерал Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани был убит вооруженными силами по распоряжению президента США Дональда Трампа.
Об этом: Пентагон: убийство генерала КСИР произошло в результате операции США
Актом международного терроризма назвал убийство ВС США генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
Подробности: МИД Ирана: Убийство генерала КСИР — это «акт терроризма»
Министерство обороны США подтвердило убийство командующего силами специального назначения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции — элитного подразделения вооруженных сил Исламской Республики Иран — генерала Касем Сулеймани.
Подробности: Пентагон подтвердил убийство иранского генерала Сулеймани в Ираке
После запланированного убийства ВС США генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани Высший совет национальной безопасности Ирана соберётся на экстренное совещание.
Читайте также: Экстренное совещание Совбеза Ирана объявлено после убийства генерала КСИР
Иран отомстит США за смерть генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани в Ираке.
Подробности в материале: В Иране пообещали «жестоко отомстить» США за убийство генерала КСИР
Убийство могущественного генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани в Ираке может стать поводом для масштабной региональной войны.
Об этом: В Сенате США допускают, что убийство генерала КСИР это повод к войне
Убийство генерала КСИР Сулеймани названо главой МИД Ирана «актом терроризма» и «глупой эскалацией» со стороны США.
Читайте подробнее: Глава МИД Ирана назвал убийство генерала Сулеймани актом терроризма
Кандидат в президенты США, бывший вице-президент этой страны Джо Байден заявил, что убийство иранского генерала Касема Сулеймани — это эскалация и без того опасной ситуации.
Читайте также: Байден: Убийство генерала Сулеймани — опасная эскалация
Погибшего в результате ракетного удара США иранского генерала Касема Сулеймани, который командовал спецподразделением «Кудс» Корпуса стражей исламской революции, опознали по кольцу на пальце.
Об этом: Убитого американцами иранского генерала Сулеймани опознали по кольцу
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев предупредил, что убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими войсками в Ираке предвещает новые столкновения иракских радикальных шиитов с США.
Подробности в материале: Косачев: Убийство Сулеймани — наихудший сценарий развития событий
Администрация президента США Дональда Трампа не уведомила американский Конгресс о проведении спецоперации против иранского генерала Касема Сулеймани.
Читайте подробнее: Трамп не уведомил Конгресс о намерении убить иранского генерала Сулеймани
Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран вызвало посла Швейцарии, который представляет интересы США в Тегеране.
Об этом: МИД Ирана вызвал посла Швейцарии, представляющего интересы США
Государственный секретарь США Майк Помпео утверждает, что жители Ирака якобы очень радуются тому, что в Багдаде американцы убили иранского генерала Касема Сулеймани.
Читайте также: В Ираке ликуют после убийства иранского генерала Сулеймани — Помпео
Целенаправленное убийство американцами в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани, вероятнее всего, является незаконным и нарушает нормы международного гуманитарного права.
Читайте также: В ООН назвали убийство иранского генерала Сулеймани «вероятно, незаконным»
В Исламской Республике Иран созвано экстренное заседание Совета национальной безопасности. Решается вопрос ответных действий на убийство генерала Сулеймани.
Об этом: В Иране на экстренное заседание собрался Совет национальной безопасности
Министр обороны Исламской Республики Иран Амир Хатами заявил, что его страна обязательно ответит на убийство американцами генерала Касема Сулеймани, который командовал спецподразделением «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции.
Подробности в материале: Глава Минобороны Ирана обещает США «сокрушительную месть» за Сулеймани
Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани заявил, что его страна, вне всякого сомнения, отомстит за убийство генерала Касема Сулеймани, который командовал спецподразделением «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции.
Об этом: Иран отомстит США за убийство генерала Сулеймани — Рухани
Приказ об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани отдал лично президент США Дональд Трамп.
Подробности в материале: Трамп лично отдал приказ убить иранского генерала Сулеймани
В Израиле созвано экстренное совещание руководства спецслужб и армии в связи с гибелью генерала Касема Сулеймани.
Читайте подробнее: В Израиле созвано экстренное совещание глав спецслужб и армии
Вместе с генералом Сулеймани погиб заместитель главы шиитского ополчения Ирака Махди аль-Мухандис и ещё 9 человек.
Читайте также: Вместе с иранским генералом Сулеймани погибло ещё 10 человек
Назван возможный преемник убитого командующего иранского КСИР генерала Касема Сулеймани.
Об этом: Назван возможный преемник убитого в Багдаде генерала Сулеймани
В МИД Китая призвали все стороны, «особенно Соединённые Штаты», сохранять спокойствие и проявлять сдержанность.
Об этом: Китай призвал не допустить эскалации конфликта между Ираном и США
Влиятельный шиитский лидер Ирака Муктада ас-Садр приказал вновь сформировать «Армию Махди», распущенную в 2008 году.
Читайте также: Муктада ас-Садр призвал к возрождению «Армии Махди», сражавшейся с США
Высший руководитель Ирана Али Хаменеи объявил в стране трехдневный траур в связи с убийством главы «Аль-Кудс» Касема Сулеймани.
Об этом: В Иране объявлен трехдневный траур в связи с убийством Сулеймани
В МИД Сирии решительно осудили военную агрессию США, заявив, что действия американского правительства направлены на создание напряжённости и разжигание конфликтов в регионе.
Читайте также: В Сирии резко осудили военную агрессию США в отношении Ирана
Стали известны подробности убийства лидера иранской спецслужбы «Аль-Кудс» Касема Сулеймани.
Подробности в материале: Посол Ирана в Багдаде раскрыл подробности убийства Сулеймани
Армия Израиля приведена в повышенную боеготовность у северных границ страны.
Об этом: Армия Израиля переведена в повышенную боевую готовность на севере страны
В МИД РФ назвали ракетный удар ВВС США, приведший к гибели генерала Сулеймани, «авантюрным шагом», который приведёт к росту напряжённости в регионе.
Читайте подробнее: В МИД РФ назвали «авантюрой» убийство иранского генерала Сулеймани
Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адиль Абдул-Махди заявил, что убийство американцами заместителя командующего иракского шиитского ополчения Махди аль-Мухандиса является прямым актом агрессии со стороны США против Ирака.
Читайте подробнее: Власти Ирака считают убийство аль-Мухандиса агрессией со стороны США
Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдуль Махди заявил, что американцы убили двух героев войны против террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — иранского генерала Касема Сулеймани и Абу Махди аль-Мухандиса, который был заместителем главы ополчения иракских шиитов.
Об этом: Глава правительства Ирака назвал убитого США иранского генерала героем
Власти Израиля закрыли для туристов гору Хермон на Голанских высотах.
Подробности в материале: В Израиле принято решение о закрытии горы Хермон на Голанах для туристов
Министерство иностранных дел Китая призвало к сдержанности США и Иран после убийства главы «Аль-Кудс» Касема Сулеймани.
Об этом: МИД Китая призвало к сдержанности США и Иран после убийства Сулеймани
Государственный департамент США призвал американских граждан, находящихся в Ираке, немедленно покинуть эту страну всеми доступными способами.
Читайте подробнее: Власти США рекомендуют американским гражданам срочно покинуть Ирак
В сторону Ближнего Востока с американских баз в Европе вылетели сразу четыре самолета-заправщика Boeing KC-135 ВВС США.
Читайте также: США направили на Ближний Восток самолеты-заправщики
Исмаил Каани стал новым главой иранской спецслужбы «Аль-Кудс»
Читайте подробнее: Исмаил Каани стал новым главой «Аль-Кудс» после убийства Сулеймани
Крупнейшие политические блоки в парламенте Ирака — «Саирун» и «аль-Фатх» призвали незамедлительно принять закон о выводе иностранных войск с территории страны.
Об этом: В парламенте Ирака требуют изгнать американские войска из страны
Власти Исламской Республики Иран заявили, что ответ США на убийство генерала Касема Сулеймани будет дан в самое ближайшее время.
Читайте подробнее: Ответ США на убийство Сулеймани будет дан скоро — власти Ирана
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна полностью поддерживает убийство американскими войсками иранского генерала Касема Сулеймани, командующего спецподразделением «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции.
Читайте подробнее: Нетаньяху выразил поддержку США после убийства иранского генерала Сулеймани
Соединенные Штаты Америи готовы к возможному ответу Исламской Республики Иран на убийство иранского генерала Касема Сулеймани.
Об этом: США готовы к ответу Ирана на убийство Сулеймани — Помпео
Заслуги убитого американским беспилотником в аэропорту Багдада иранского генерала Касема Сулеймани в борьбе с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неоспоримы. Об этом 3 января заявили в министерстве обороны России.
Читайте также: В Минобороны РФ рассказали о заслугах убитого США Сулеймани в борьбе с ИГ*
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп дал первый комментарий после гибели иранского генерала Касема Сулеймани.
Читайте подробнее: Трамп сделал заявление после убийства США генерала Сулеймани
Убитый Соединенными Штатами иранский генерал Касем Сулеймани был причастен к убийствам и ранениям «тысяч американцев», заявил президент США Дональд Трамп.
Подробности в материале: Трамп заявил о причастности Сулеймани к убийствам американцев
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили в ходе телефонного разговора убийство Соединенными Штатами иранского генерала Касема Сулеймани, сообщается 3 января на сайте Кремля.
Об этом: Путин и Макрон обсудили по телефону убийство Сулеймани
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал Соединенные Штаты и Иран проявить максимальную сдержанность после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
Об этом: Генсек ООН призвал США и Иран к максимальной сдержанности
Власти Франции обеспокоены ростом напряжённости на Ближнем Востоке, об этом 3 января заявили в министерстве иностранных дел Пятой республики.
Читайте также: Франция выразила обеспокоенность ростом напряженности на Ближнем Востоке
В администрации президента США Дональда Трампа опасаются реализации одного из возможных сценариев ответного удара Ирана, связанного с запуском кибератак на Соединенные Штаты.
Об этом: В США обеспокоены возможными кибератаками после убийства Сулеймани — СМИ
На сайте МИД Ирана опубликовано заявление Высшего совета национальной безопасности страны, в котором говорится, что убийство генерала Касема Сулеймани в Багдаде является крупнейшей стратегической ошибкой США в Западной Азии.
Об этом: В Иране назвали убийство Сулеймани крупнейшей стратегической ошибкой США
Президент Сирии Башар Асад заявил о том, что помощь иранского генерала Касема Сулеймани, убитого Соединенными Штатами, сирийской армии «не будет забыта».
Читайте также: Поддержка генерала Сулеймани сирийской армии не будет забыта — Асад
Решение президента Соединенных Штатов Дональда Трампа ликвидировать иранского генерала Касема Сулеймани спасло жизни «сотен американцев», заявил 3 января госсекретарь США Майкл Помпео в интервью CNN.
Читайте подробнее: Решение Трампа убить Сулеймани спасло жизни многим американцам — Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели переговоры, во время которых обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, связанную с убийством иранского генерала Касема Сулеймани военными силами Соединенных Штатов.
Подробности в материале: Помпео обсудил с Лавровым убийство иранского генерала Сулеймани
Убийство иранского генерала Касема Сулеймани грубо нарушает нормы международного права, заявил 3 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Майклом Помпео.
Читайте подробнее: Убийство Сулеймани грубо нарушает нормы международного права — Лавров
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в телефонных переговорах с госсекретарем США Майклом Помпео выразил обеспокоенность ростом напряженности на Ближнем Востоке.
Об этом: Помпео обсудил с главой МИД Франции ситуацию на Ближнем Востоке
Соединенные Штаты дополнительно отправят на Ближний Восток порядка трех тысяч военных, сообщает Reuters со ссылкой на решение Пентагона.
Читайте также: США дополнительно отправят на Ближний Восток три тысячи военных
Гибель иранского генерала Касема Сулеймани является результатом террористического акта со стороны Соединенных Штатов, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе телефонного разговора с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.
Читайте подробнее: МИД Ирана назвал убийство Сулеймани терактом со стороны США
Об опасности дальнейшего развития конфликта на Ближнем Востоке после убийства США иранского генерала Касема Сулеймани сообщается в официальном заявлении МИД Саудовской Аравии.
В ведомстве призвали стороны к самообладанию и подчеркнули необходимость воздержаться от любых действий, ухудшающих ситуацию и способных привести к тяжелым последствиям.
Подробности в материале: Эр-Рияд призвал США и Иран к самообладанию
Генерал Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани был убит США для того, чтобы остановить войну. Об этом президент США Дональд Трамп рассказал на брифинге в штате Флорида, передает The Washington Post.
Верховный главнокомандующий США объяснил с какими целями он отдал приказ убить без суда и следствия высокопоставленного военного иностранного государства. Оказывается, это было сделано для того, чтобы предотвратить войну.
Этим убийством США предупредили «неизбежные и зловещие» нападения на США, пояснил американский лидер и напомнил о ликвидации лидера ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади. «Мир будет безопаснее без этих монстров», — заявил Трамп.
Читайте также: США убили Сулеймани для того, чтобы остановить войну — Трамп
В результате серии воздушных ударов по автоколонне поддерживаемого шиитами иракского ополчения погибли шесть человек, сообщает 4 января агентство Reuters со ссылкой на источник в иракской армии.
Атака на движущуюся в районе лагеря Таджи на севере Багдада автоколонну произошла в 01:12 по местному времени в ночь на 3 января. В результате авиаудара две из трех машин были сожжены, в них сгорели шесть человек. Еще три ополченца получили тяжелые ранения.
Подробности в материале: Жертвами авиаударов к северу от Багдада стали шесть человек
Власти Ирана направили генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и Совету Безопасности ООН письмо по поводу убийства в Ираке генерала Касема Сулеймани, в котором заявили, что могут осуществить свое право на самооборону, сообщил постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи.
В письме заявлено, что Иран оставляет за собой право «предпринять необходимые меры, в частности использовать свое право на самооборону». Также Тахт-Раванчи отметил, что вопреки заявленной цели борьбы с международным терроризмом, американцы, напротив, «сражаются против тех, кто борется с терроризмом».
Читайте подробнее: Иран в письме ООН заявил о своем праве на самооборону
Члены командования шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» не пострадали в результате авиаудара США по конвою ополченцев в районе Эт-Таджи на севере Багдада, сообщает информационный портал Baghdad Al Youm.
Источники издания в ополчении подтвердили факт авиаудара в районе стадиона Эт-Таджи, однако заявили, что командиров «Аль-Хашд аш-Шааби» среди жертв нет. Шиитские ополченцы призвали СМИ полагаться на официальные источники и не способствовать ложными новостями дестабилизации обстановки в Ираке.
Об этом: Командиры шиитских бойцов не пострадали при авиаударе США в Ираке
Совершённый в ночь на 3 января ВВС США налёт на колонну шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» оказался ударом по врачам группировки, сообщил 4 января телеканал As Sumaria.
Источники телеканала в шиитском ополчении опровергли информацию о гибели при авиаударе в районе Эт-Таджи командиров «Аль-Хашд аш-Шааби» и заявили, что под удар попала «колонна с врачами ополчения».
Читайте подробнее: ВВС США под Багдадом стреляли по колонне с врачами
Эксперты лаборатории цифровой экспертизы аналитического центра Атлантического совета в США (Вашингтон) зафиксировали резкий всплеск антиамериканской активности в Twitter и Instagram вскоре после убийства американцами генерала Касема Сулеймани в Ираке, сообщает 4 января газета The New York Times.
Эксперты говорят об учетных записях, зарегистрированных в Иране. Их владельцы размещают до 3000 твитов каждые 45 минут. Посты носят ярко антиамериканский характер: рисунки президента США Дональда Трампа с отрубленной головой, гробы под звёздно-полосатыми флагами, угрозы. Пользователи применяют хэштег «операция «Суровая месть».
Читайте также: Эксперты зафиксировали всплеск антиамериканских настроений в Twitter
Профессор факультета международных отношений Университета Джорджа Вашингтона Чарльз Данн заявил, что убийство США в Ираке командующего силами спецназначения «Аль-Кудс» КСИР генерала Касема Сулеймани чревато большим конфликтом на Ближнем Востоке, сообщает телекомпания NBC.
Данн заявил, что «вне зависимости от того, понимает ли это американский народ или нет», Вашингтон объявил войну Тегерану. По словам эксперта, убийство Сулеймани превратило острую ситуацию в «прямую военную конфронтацию», при этом Ирану не остается ничего иного, как «ответить с применением силы».
Читайте подробнее: Американский эксперт боится широкомасштабного конфликта на Ближнем Востоке
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале прокомментировал убийство американцами иранского генерала Касема Сулеймани.
Читайте подробнее: Кадыров предупредил о непредсказуемых последствиях убийства Сулеймани
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв заявил, что убийство военными США иранского генерала Касема Сулеймани в Ираке знаменует процесс уничтожения сложившейся системы международного права, такое заявление член Совфеда сделал 5 января на своей странице в Facebook.
Косачёв утверждает, что «уничтожается международное право в принципе», в той его конфигурации, которая сложилась по итогам Второй мировой войны.
Читайте также: Косачёв: убийство Сулеймани уничтожает систему международного права
Представитель штаба операции «Непоколебимая решимость» полковник Майлс Кэггинс заявил, что США не наносили авиаударов в районе Эт-Таджи севернее Багдада, сообщение он опубликовал 5 января на своей странице в Twitter.
Читайте подробнее: Военные США опровергают информацию об авиаударе в Эт-Таджи
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на убийство генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани в Ираке, комментарий он опубликовал в своём Telegram-канале.
Кадыров заявил, что действия Вашингтона могут спровоцировать непредсказуемые последствия в регионе и «это не может оставить никого равнодушным». Глава Чеченской Республики заметил, что множество политиков, в том числе и чиновников ООН, осудили атаку США. Кадыров обратил особое внимание на то, что авиаудар была проведён на территории суверенного государства.
Подробности в материале: Кадыров отреагировал на убийство Сулеймани
Воздушная операция США, в результате которой был убит командующий Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани, подрывает региональную безопасность и ставит под вопрос стабильность не только в Ираке, но в и целом на Ближнем Востоке, сообщила пресс-служба турецкого МИД.
В ведомстве отметили также, что любые ведущие к эскалации конфликта действия нанесут серьезный ущерб всем сторонам, в связи с чем Анкара просит Иран и США «действовать сдержанно и осмотрительно» на основе дипломатии.
Читайте также: Убийство Сулеймани подрывает региональную стабильность — МИД Турции
Президент США Дональд Трамп принял решение об убийстве генерала Касема Сулеймани командующего спецподразделением «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции после донесения американской разведки о том, что генерал находится в международном аэропорту Багдада.
Об этом: Американские военные напрямую не следили за генералом Сулеймани — Bloomberg
Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский считает, что убийством иранского генерала Сулеймани США хотят вовлечь Россию в противостояние с мусульманским миром.
Подробности в материале: Жириновский ожидает обращения Ирана к России за помощью
Власти США совершили тяжелейшее преступление, убив командующего спецподразделением «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции генерал-майора Касема Сулеймани, и этого преступления Исламская Республика Иран не забудет никогда.
Читайте также: Иран никогда не забудет американцам убийства Сулеймани — Рухани
В Госдуме предостерегают от обширной эскалации войны между США и Ираном и допускают превращение Ирана в ядерную державу.
Подробности в материале: В Госдуме гадают, когда Иран станет ядерным
Бывший глава иранского Корпуса стражей Исламской революции Мохсен Резаи считает, что США могли получить данные о передвижениях генерала Касема Сулеймани, возглавлявшего спецподразделение «Кудс», от Израиля.
Подробности в материале: Израиль мог передать США данные о передвижении Сулеймани — экс-глава КСИР
Стратегия США по отношению к Исламской Республике Иран никак не изменится после того, как американские войска убили иранского генерала, командующего спецподразделением «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.
Читайте также: Стратегия США в отношении Ирана не изменится — Госдеп
Главы Министерств иностранных дел Исламской Республики Иран и Китая Мохаммад Джавад Зариф и Ван И обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке, вызванное убийством иранского генерала Касема Сулеймани военными Соединенных Штатов. Отмечается, что главы ведомств обменялись мнениями по поводу дальнейшего развития ситуации в регионе.
Читайте подробнее: Главы МИД Ирана и Китая обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Североатлантический альянс на фоне напряженности в Ираке приостановил работу своей миссии по подготовке кадров для вооруженных сил страны.
Читайте также: НАТО приостановил работу миссии по подготовке кадров в Ираке
В субботу, 4 января, состоялся телефонный разговор главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом, в ходе которого глава российского внешнеполитического ведомства выразил соболезнования в связи с убийством высокопоставленного иранского военного.
Читайте подробнее: Лавров выразил соболезнования главе МИД Ирана в связи с убийством Сулеймани
Решение не осуществлять полеты авиации через воздушное пространство Ирана принял польский национальный авиаперевозчик LOT. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании Польскому агентству печати.
Читайте также: Польский авиаперевозчик LOT принял решение не летать над Ираном
Госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео предостерег Иран от принятия ответных мер против США после ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом Помпео заявил в интервью телеканалу Iran International.
Подробности в материале: Помпео предостерёг Иран от ответных мер против США
Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг и министр обороны США Марк Эспер провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в Ираке после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
Подробности в материале: Генсекретарь НАТО и глава Пентагона обсудили ситуацию в Ираке
Сайт призывной службы Соединенных Штатов рухнул из-за распространяющейся «дезинформации», говорится на странице ведомства в Twitter.
Читайте подробнее: В США из-за слухов о войне обрушился сайт призывной службы
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с коллегой из Турции Мевлютом Чавушоглу отметил, что действия США в Ираке являются грубым нарушением основополагающих норм международного права и не способствуют достижению декларируемых Вашингтоном целей борьбы с терроризмом.
Читайте подробнее: Лавров обсудил с главой МИД Турции ситуацию на Ближнем Востоке
Глава Ирана Хасан Рухани в ходе телефонного разговора призвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сплоченно выступить против Соединенных Штатов.
Читайте подробнее: Рухани призвал Эрдогана сплотиться против США
Американские СМИ заявили о том, что позиции России на Ближнем Востоке значительно укрепились после убийства ВВС США иранского генерала Касема Сулеймани.
Читайте подробнее: В США заявили о временном преимуществе России на Ближнем Востоке — СМИ
Соединенные Штаты отменили военно-морские учения у берегов Марокко в связи с усилением напряженности после убийства США иранского генерала Касема Сулеймани, сообщает 4 января портал «360».
Об этом: США направили на Ближний Восток десантный корабль и морскую пехоту
Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Соединенные Штаты, убив генерала Касема Сулеймани в Багдаде, встали на новый путь, который может быть весьма опасным для Ближнего Востока.
Читайте подробнее: США встали на опасный для Ближнего Востока путь — Рухани
Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с коллегой из Ирака Бархамом Салехом.
Об этом: Макрон в беседе с Салехом подтвердил приверженность суверенитету Ирака
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп принял решение ликвидировать иранского генерала Касема Сулеймани без раздумий и колебаний и в течение нескольких минут, сообщает The New York Times.
Читайте также: Трамп принял решение ликвидировать Сулеймани за несколько минут — СМИ
Недалеко от посольства США в Багдаде в «зеленой зоне» взорвались две ракеты. Об этом 4 января сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на свои источники.
Читайте подробнее: В «зеленой зоне» Багдада взорвались две ракеты — СМИ
«Пятном позора для Америки» станет убийство в Багдаде командующего спецподразделением «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани. Об этом в субботу, 4 января, сообщил глава Ирана Хасан Рухани.
Об этом: Рухани о гибели генерала Сулеймани: «Станет пятном позора для Америки»
Соединенные Штаты пока не намерены наносить новые авиаудары по поддерживаемым Ираном формированиям в Ираке или других странах, если ВС США не будут атакованы. Об этом 4 января сообщает CNN со ссылкой на источник из числа американских официальных лиц.
Подробности в материале: СМИ узнали о дальнейших планах США по поддерживаемым Ираном силам
Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди объявил национальный траур по убитому ВВС США иранскому генералу Корпуса стражей Исламской революции Касему Сулеймани и жертвам американской бомбардировки в аэропорту Багдада сроком на три дня.
Об этом: В Ираке объявлен трехдневный траур в связи с убийством Сулеймани
Авиаудар Соединенных Штатов в районе аэропорта в Багдаде, в результате которого погиб иранский генерал, является нарушением международного права. Об этом заявил глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Рольф Мютцених в интервью газете Rheinische Post.
Об этом: В Бундестаге убийство Сулеймани назвали нарушением международного права США
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф подверг резкой критике слова госсекретаря США Майка Помпео о мнимой радости жителей Ирака по поводу убийства в аэропорту Багдада иранского генерала Касема Сулеймани, назвав американского дипломата «высокомерным клоуном».
Читайте также: Зариф назвал Помпео «высокомерным клоуном» за слова о ликующих иракцах
В Вашингтоне у Белого дома несколько сотен человек приняли участие в демонстрации против войны с Ираном и политики США на Ближнем Востоке.
Читайте подробнее: В США у стен Белого дома прошла демонстрация против войны с Ираном
ВВС западной коалиции во главе с США подняты в небо и находятся над базами шиитской группировки «Аль-Хашд аш-Шааби», находящимися в пограничных районах на западе Ирака, сообщает 5 января телеканал Al-Hadath.
По данным канала, самолёты коалиции провели вечером 4 января авиаудар по штабу шиитского ополчения в городе Эль-Каиме возле сирийской границы. Среди шиитских бойцов есть жертвы, численность погибших и раненых уточняется. В район Эль-Каима в данный момент идёт колонна машин скорой помощи.
Читайте также: Самолёты западной коалиции подняты в небо над шиитскими базами в Ираке
Убийство генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани США совершили в соответствии с международным правом, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, передает британская газета Metro.
Читайте также: В минобороны Британии рассказали о праве США на убийство
Убийство иранского генерала должно послужить Тегерану предупреждением, что, в случае ответа на агрессию США, Вашингтон «очень быстро и очень сильно» атакует 52 иранских объекта. Очередную угрозу в адрес Тегерана президент США Дональд Трамп опубликовал 4 ноября в Twitter.
Читайте подробнее: Трамп пригрозил Ирану быстрой и сильной атакой
Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что правительство Германии приложит все усилия, чтобы не допустить эскалации напряжённости на Ближнем Востоке после убийства генерала Касема Сулеймани, сообшила 4 января газета Bild am Sonntag.
Маас пообещал сделать всё возможное для недопущения «дальнейшей эскалации ситуации», в том числе в ООН и путём переговоров с Ираном.
Читайте подробнее: Глава МИД ФРГ: мы готовы пойти на всё ради стабильности на Ближнем Востоке
Командующий иранским Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) генерал Хосейн Салами заявил, что убийство американцами видного военачальника Ирана Касема Сулеймани — начало конца присутствия США на Ближнем Востоке, сообщает 5 января агентство IRNA.
Салами пообещал, что КСИР возьмёт реванш, но сроки и масштабы возмездия пока не обозначил. Командующий напомнил, что Вашингтон всегда терпел сокрушительные поражения из-за собственных ошибок. Салами заявил, что каждый, кто встанет на сторону США, становится врагом исламского мира.
Читайте подробнее: Глава КСИР: убийство Сулеймани знаменует конец присутствия США в регионе
Использовать все дипломатические возможности для деэскалации конфликта вокруг Ирана призвал министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Об этом министр заявил в интервью Bild.
Подробности в материале: МИД ФРГ: необходимо остановить эскалацию напряженности в отношении Ирана
Американские эксперты считают, что убийство генерала Касема Сулеймани приведёт к невозможности дальнейшего присутствия США в Ираке, сообщает газета The New York Times.
Так, аналитик неправительственной организации International Crisis Group Сэм Хеллер считает убийство Сулеймани «очевидным и грубым нарушением» обязательств и прогнозирует если не выдворение военных США Ираком, то невозможность выполнения заявленных целей военного присутствия.
Сопредседатель Syria Study Group, курируемой Конгрессом США, Дана Струл считает, что теперь американским силам в Ираке и Сирии придётся больше заниматься своей безопасностью, чем борьбой с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Об этом: Американские эксперты предсказали уход США из Ирака
Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси назвала «провокационным» убийство генерала Касема Сулеймани по приказу президента США Дональда Трампа, это заявление она сделала 4 января.
Пелоси обвинила президентскую администрацию в «провокационной, эскалационной и непропорциональной военной операции», которая в результате подвергает опасности американских граждан и союзников США.
Подробности в материале: Крайний — Трамп: Конгресс США назвал убийство Сулеймани «провокационным»
Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси назвала «провокационным» убийство генерала Касема Сулеймани по приказу президента США Дональда Трампа, это заявление она сделала 4 января.
Пелоси обвинила президентскую администрацию в «провокационной, эскалационной и непропорциональной военной операции», которая в результате подвергает опасности американских граждан и союзников США.
Об этом: Крайний — Трамп: Конгресс США назвал убийство Сулеймани «провокационным»
Неизвестные злоумышленники взломали правительственный сайт США, публикующий документы в открытом доступе, и на его главной странице закрепили заявления в поддержку Ирана и против президента США Дональда Трампа, эта атака была произведена 4 января на портал FDLP (Federal Depository Library Program).
Подробности в материале: Правительственный сайт США взломан неизвестными под видом хакеров Ирана
Президент США Дональд Трамп санкционировал убийство в Ираке генерала Касема Сулеймани, невзирая на мнение Пентагона и вопреки разведданным, сообщила 4 января газета The New York Times.
Об этом: Трамп приказал убить Сулеймани вопреки своей разведке и Пентагону
В Исламской Республике Иран проходит церемония прощания с убитым американцами командующим спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции генерал-майором Касемом Сулеймани.
Читайте также: В Иране проходит церемония прощания с генералом Сулеймани
Президент США Дональд Трамп продолжает сыпать угрозами в адрес Исламской Республики Иран, которая пообещала «страшно» отомстить американцам за убийство генерала Касема Сулеймани.
Об этом: Удар по Ирану будет нанесен новейшей военной техникой США — Трамп
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Зариф заявил, что в том случае, если США нанесут удары по культурным объектам Ирана, это будет расценено как военное преступление.
Об этом: Зариф: Нанесение ударов по культурным объектам Ирана — военное преступление
Руководство Европейского союза пригласило в Брюссель министра иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммада Джавада Зарифа для проведения переговоров после эскалации напряженности между Ираном и США.
Читайте подробнее: Евробюрократы хотят убедить Иран не атаковать США
Командующий спецподразделением «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции генерал Касем Сулеймани, погибший 3 января в Багдаде в результате удара США, представлял собой «региональную угрозу». Об этом сообщил 5 января министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб в интервью телеканалу Sky News.
Читайте также: Глава МИД Британии: Сулеймани представлял «региональную угрозу»
Министерство иностранных дел Ирака передало послу Соединенных Штатов послание с осуждением убийства иранского генерала Касема Сулеймани, сообщает 5 января Al Arabiya.
Подробности в материале: В МИД Ирака осудили убийство США Сулеймани
Экстренное заседание депутатов парламента Ирака, на котором законодатели обсудят вопрос о возможном выводе иностранных войск из страны, пройдет 5 января. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление исполняющего обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдула Махди.
Читайте также: Парламент Ирака может одобрить план вывода иностранных войск из страны
Соединенные Штаты уведомили правительство Ирака об ударе по иранскому генералу Касему Сулеймани за несколько минут до нанесения, разрешения на это со стороны Багдада не было. Об этом, как сообщает Al Arabiya, 5 января заявил исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адиль Абдул Махди.
Читайте подробнее: США уведомили об ударе по Сулеймани за несколько минут, заявили в Ираке
Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил о том, что Иран не отказывается от переговоров с Соединенными Штатами в формате Совместного всеобъемлющего плана действий («5+1»), однако, прежде чем это случится, Иран должен дать ответ на убийство военными США высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани.
Читайте подробнее: В Иране заявили о готовности к переговорам с США по ядерной сделке
Власти Ирака направили в Совет Безопасности ООН ноту протеста на авиаудары Соединенных Штатов по Багдаду, сообщает 5 января телеканал Al Hadath.
Подробности в материале: Ирак направил в Совбез ООН ноту протеста на авиаудары США
Госсекретарь Майк Помпео заявил, что США будут придерживаться международного права в случае нанесения военных ударов по объектам в Иране.
Об этом: Помпео прокомментировал угрозу Трампа ударить по культурным объектам Ирана
Депутаты парламента Ирака, которые 5 января собрались на экстренное заседание, проголосовали за вывод иностранных войск с территории страны. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на свои источники.
Об этом: Парламент Ирака поддержал резолюцию о выводе иностранных войск из страны
Командование коалиции вооруженных сил США и американских союзников — участников антитеррористической операции «Непоколебимая решимость» в Ираке подтвердило приостановку обучения иракских военных из-за обострения напряженности в стране.
Об этом: Коалиции США подтвердила приостановку обучения партнеров в Ираке
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что ликвидация иранского генерала Касема Сулеймани являлась наиболее безопасным вариантом из всех возможных путей развития событий на Ближнем Востоке.
Подробности в материале: Помпео о Сулеймани: «Это был плохой парень»
Военные Ирана в ответ на гибель генерала Касема Сулеймани в Багдаде готовят удар по военным объектам США. Об этом 5 января сообщил военный советник руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи Хосейн Деган в эфире телекомпании CNN.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонные переговоры со своим коллегой из Пакистана Шахом Махмудом Куреши.
Подробности в материале: Главы МИД Турции и Пакистана обсудили убийство Сулеймани по телефону
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принял решение о проведении «в срочном порядке» в понедельник, 6 января, заседания Североатлантического совета в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке.
Читайте также: Столтенберг заявил о срочном созыве совета НАТО из-за ситуации в Ираке
Госсекретарь США Майк Помпео не исключил возможности убийства других руководителей Ирана.
Читайте подробнее: Помпео не исключил возможности убийства других лидеров Ирана
Угроза войны США с Ираном усилилась после гибели командующего силами спецназначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани. Об этом сообщил 5 января председатель спецкомитета по разведке палаты представителей Конгресса США Адам Шифф в интервью телекомпании CNN.
Читайте также: Конгрессмен заявил, что убийство Сулеймани является «безрассудным решением»
Возможный вывод войск США из Ирака не поддерживают местные жители. Об этом сообщил в интервью телеканалу Fox News госсекретарь США Майк Помпео, комментируя решение иракского парламента.
Подробности в материале: Помпео рассказал о «желании» жителей Ирака сохранить присутствие войск США
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Европейский союз должен занять более активную позицию в урегулировании конфликта между США и Ираном и призвать противоборствующие стороны воздержаться от действий, которые ведут к обострению ситуации на Ближнем Востоке.
Подробности в материале: Премьер-министр Чехии назвал задачу ЕС в урегулировании конфликта в Ираке
Министерство иностранных дел Ирака направило жалобы в Совет Безопасности ООН и Генеральному секретарю ООН Антониу Гуттерешу в связи с убийством на территории страны иранского генерала Касема Сулеймани.
Об этом: МИД Ирака подал жалобу в ООН на действия США в стране
Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини отправил послу при НАТО указание поддержать сворачивание миссии альянса в Ираке.
Об этом: Премьер-министр Словакии выступил за сворачивание миссии НАТО в Ираке
Власти Великобритании выразили готовность нанести ракетный удар по Ирану.
Об этом: Великобритания готова ударить по Ирану ракетами с ядерных подлодок — СМИ
Заместитель лидера ливанской «Хезболлы» шейх Наим Кассем назвал убийство иранского генерала Касема Сулеймани глупым поступком.
Читайте также: Заместитель лидера ливанской «Хезболлы» назвал убийство Сулеймани «глупым»
Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что решение по выводу американских военных сил с территории Ирака является началом по стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.
Об этом: Президент Ирана одобрил решение парламента Ирака о выводе иностранных войск
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поддержал убийство генерала Касема Сулеймани вооруженными силами США.
Подробности в материале: Джонсон поддержал США в убийстве Сулеймани
Президент Франции Эммануэль Макрон и лидер США Дональд Трамп провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, сложившуюся в регионе после убийства в Ираке иранского генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.
Французский лидер отметил свою обеспокоенность действиями спецподразделения «Кудс», которые ведут к дестабилизации ситуации в регионе. И выразил решимость «по продолжению действий Международной коалиции» в борьбе с терроризмом.
Читайте подробнее: Макрон и Трамп обсудили по телефону ситуацию на Ближнем Востоке
Американское посольство в Ираке подверглось ракетному обстрелу.
Читайте также: Посольство США в Ираке подверглось ракетному обстрелу
Международная коалиция, возглавляемая США, снижает активность в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке и Сирии.
Читайте также: Коалиция США сворачивает активность в Ираке и Сирии — СМИ
В Госдепартаменте США заявили о разочаровании решением иракских властей о выводе иностранного военного контингента с территории страны и потребовали его пересмотра. Об этом заявила официальный представитель ведомства Морган Ортагус, передает Reuters.
Об этом: США потребовали от Ирака пересмотра решения о выводе иностранных войск
Ирак потребовал вывода войск США, поскольку больше не в силах терпеть американскую «силу добра». Соответствующий комментарий опубликовал 5 января председатель комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
Читайте подробнее: Иракцам надоела американская «сила добра» — Пушков
О недопустимости выяснения ирано-американских отношений на территории Ирака заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, сообщает 6 января Reuters. Превращение Ирака в арену конфликта между Вашингтоном и Тегераном представляет серьезную угрозу региональной безопасности и наносит ущерб стабильности.
Читайте также: Превращение Ирака в арену конфликта между США и Ираном опасно — Эрдоган
Решение Тегерана о выводе американских войск может обойтись Ираку очень и очень дорого. О намерении ввести невиданные ранее «очень большие» антииракские санкции президент США Дональд Трамп сообщил прессе 5 января, передает телеканал CNBC.
«Если они действительно попросят нас уйти… мы наложим на них такие санкции, каких они никогда не видели», — пригрозил Трамп.
По словам президента, только одна авиабаза, построенная американцами в Ираке, обошлась США в миллиарды долларов. «Мы не уйдем, если они не заплатят нам за это», — заявил глава Белого дома и вновь напомнил о намерении ввести «очень большие» санкции.
Подробности в материале: Трамп пригрозил Ираку невиданными ранее санкциями
Демократы намерены бороться с президентом США Дональдом Трампом и не дать ему развязать новую войну на Ближнем Востоке, заявил 5 января в Twitter лидер меньшинства в Сенате США Чак Шумер.
«Президент Трамп, похоже, одержим началом очередной бесконечной войны на Ближнем Востоке», — предположил американский сенатор, отметив, что у главы Белого дома нет необходимых для этого полномочий.
Шумер заверил американцев, что намерен бороться с президентом США «изо всех сил» и поддержит аналогичные усилия сенаторов Тима Кейна, Берни Сандерса и других противников Трампа.
Читайте подробнее: Трамп одержим войной на Ближнем востоке — сенатор-демократ
Демократы в Конгрессе США решили попытаться ограничить военные полномочия президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по Ирану.
Читайте также: Демократы в Конгрессе хотят запретить Трампу воевать с Ираном
Дочь убитого американцами иранского генерал-майора Касема Сулеймани Зейнаб на траурной церемонии похорон своего отца предупредила США и Израиль о последствиях этого преступления.
Читайте подробнее: Дочь убитого Сулеймани обещает США и Израилю «черные дни»
Президент США Дональд Трамп, похоже, взбешен желанием властей Ирака выдворить из своей страны американские войска и требует от Багдада «миллиарды долларов», а также грозит «значительными санкциями».
Читайте подробнее: Трамп требует от Ирака «миллиарды долларов» за вывод американских войск
Известный в Ираке командующий одним из отрядов ополченцев Кайс аль-Хазали заявил, что Россия и Китай могут заменить военное присутствие США в стране.
Читайте подробнее: Лидер ополченцев в Ираке: Китай и Россия могут заменить США в Ираке
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о том, что правительство планирует отправить войска на Ближний Восток для защиты коммерческих интересов.
Подробности в материале: Япония планирует направить на Ближний Восток военный флот
Власти Ирака начали подготовку механизма по выводу иностранных войск из страны.
Читайте также: Власти Ирака начали подготовку к выводу американских войск
Министерство иностранных дел Германии выступило с заявлением о надежде на спасение ядерной сделки с Ираном.
Читайте подробнее: Германия все еще надеется сохранить ядерную сделку с Ираном
Посольство США рекомендует американцам поддерживать высокий уровень бдительности. Сотрудники Госдепартамента советуют согражданам быть в курсе событий, вести себя сдержанно, не выделяться и держать под рукой список экстренных контактов.
Читайте подробнее: Посольство США просит американцев в Туркмении «быть бдительными»
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил тревогу по поводу заявлений Ирана о выходе из ядерной сделки.
Подробности в материале: Джонсон выразил тревогу по поводу выхода Ирана из ядерной сделки
Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан выразил надежду на то, что ситуация в регионе после убийства иранского генерала Касема Сулеймани не обострится.
Подробности в материале: Глава МИД Саудовской Аравии надеется на деэскалацию напряженности в регионе
Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил в ходе телефонных переговоров с главой национальной разведывательной организации Турции Хаканом Фиданом ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
Об этом: Шойгу обсудил с руководителем разведки Турции ситуацию на Ближнем Востоке
Министр иностранных дел Ирана Мохаммед Джавад Зариф заявил, что волю иранского народа не сломить, а присутствие США в регионе подходит к концу.
Подробности в материале: Глава МИД Ирана: присутствие США в регионе подошло к концу
Госсекретарь США Майк Помпео на протяжении нескольких месяцев уговаривал президента Дональда Трампа убить иранского генерала Касема Сулеймани.
Подробности в материале: Помпео несколько месяцев уговаривал Трампа убить Сулеймани — WP
У Ирана никогда не будет ядерного оружия, об этом президент Соединенных Штатов Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter.
Подробности в материале: Трамп: Иран никогда не будет иметь ядерного оружия
В Министерстве иностранных дел России заявили, что приостановка обязательств Ирана в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе вызвана накопившимся противоречиями между участниками соглашения.
Об этом: В МИД России прокомментировали выход Тегерана из ядерной сделки
Советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти во время церемонии прощания с иранским генералом Касема Сулеймани заявил, что США могут столкнуться со «вторым Вьетнамом», если они не выведут свои военные силы с территории Ближнего Востока.
Читайте также: В Иране предупредили США о «втором Вьетнаме» в случае отказа уйти из Ирака
Министр иностранных дел Пакистана Шейх Мехмуд Куреши призвал США и Иран снизить напряженность после убийства генерала Касема Сулеймани.
Читайте также: Глава МИД Пакистана призвал США и Иран к сдержанности
Посольство США в Израиле опубликовало заявление, предупреждающее о повышенной напряженности в регионе, что грозит, в том числе, ракетными обстрелами.
Подробности в материале: Посольство США в Израиле предупредило граждан о возможных ракетных ударах
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что среди стран — членов альянса есть консенсус в вопросе недопущения получения Ираном ядерного оружия.
Подробности в материале: Генеральный секретарь НАТО: альянс не позволит Ирану иметь ядерное оружие
Президент США Дональд Трамп выразил свою готовность к переговорам с Тегераном в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе, если Иран будет себя вести как нормальная страна.
Читайте подробнее: В Белом доме отметили готовность Трампа обсуждать ядерную сделку с Ираном
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг открестился от убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
В США обвинили Россию и Китай в намеренном блокировании резолюции СБ ООН по поводу нападения на посольства страны в Ираке.
Читайте подробнее: В США обвинили Россию и Китай в блокировании резолюции СБ ООН
Госсекретарь США Майк Помпео поблагодарил Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреш«за его постоянные дипломатические усилия».
Читайте также: Помпео обсудил с Генсеком ООН ситуацию на Ближнем Востоке и в Венесуэле
Председатель Европейской Комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен приняла решение о созыве в среду, 8 января, внеочередного заседания комиссии, посвященного рассмотрению дипломатического пути разрешения напряженности на Ближнем Востоке.
Об этом: Глава Еврокомиссии объявила о созыве заседания по ситуации в Ираке и Иране
Международная коалиция, возглавляемая Соединенными Штатами объявила о выводе своих контингентов с территории Ирака.
Читайте также: Международная коалиция во главе с США выводит свои войска из Ирака — СМИ
В связи с кризисом, на Ближнем Востоке латвийские военные прекратили подготовку военнослужащих Ирака. Об этом заявил официальный представитель министерства обороны Латвии Каспар Галкин. Об этом сообщает РИА Новости.
Читайте также: Минобороны Латвии прекратило подготовку сил безопасности Ирака
Международная коалиция под руководством США заявила о своих планах вывести войска из Ирака, согласно требований властей страны, сообщило 6 января агентство Reuters.
В письме штаба операции «Непоколебимая решимость», адресованного командованию вооружёнными силами Ирака, заявлено, что коалиция уважает «ваше суверенное решение, требующее от нас вывести войска». В письме сказано, что подразделения коалиции будут «передислоцированы в течение ближайших дней и недель» для последующего вывода с территории Ирака.
Об этом: Международная коалиция объявила о предстоящем выводе войск из Ирака
Президент Ирана Хасан Роухани в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа ударить по иранским объектам напомнил об инциденте 1988 года, когда ВМС США сбили иранский пассажирский самолёт, тогда погибли 290 пассажиров и членов экипажа, такую запись Роухани сделал 6 января на своей странице в «Твиттере».
Читайте также: Роухани напомнил о сбитом США в 1988 году иранском авиалайнере
Нефтегазовая компания Chevron, штаб-квартира которой находится в Сан-Рамоне, штат Калифорния, вывела из Ирака своих сотрудников — граждан США, сообщила 6 января телекомпания CNN.
Представитель компании заявила, что сотрудников вывезли из Ирака в качестве «меры предосторожности» после резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке.
Читайте подробнее: Компания Chevron эвакуировала из Ирака своих американских сотрудников
Меры по преодолению эскалации напряженности на Ближнем Востоке обсудил во время визита в Вашингтон, заместитель министра обороны Саудовской Аравии принц Халед бен Сальман с госсекретарем США Майком Помпео. Об этом принц написал на своей странице в Twitter.
Подробности в материале: Кризис на Ближнем Востоке обсудил саудовский принц с госсекретарем США
В Пентагоне США заявили, что будут руководствоваться «законами вооруженного конфликта» в случае нанесения ударов по культурным объектам Ирана. Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер, сообщает The Washington Post.
Читайте подробнее: Пентагон: культурные объекты Ирана мы атакуем по законам военного времени
Глава Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что письмо о выводе войск коалиции из Ирака было черновиком и его опубликовали по ошибке, сообщает 6 января телекомпания CNN.
Милли назвал это письмо черновиком и сообщил: «Это была ошибка, оно не было подписано, его не должны были обнародовать». Генерал считает, что письмо было «плохо сформулировано». Он заявил, что вывод войск США с территории Ирака не осуществляется.
Читайте подробнее: В Пентагоне назвали «черновиком» письмо о выводе войск из Ирака
Телефонную беседу с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем провёл глава внешнеполитического ведомства США Майк Помпео. Об этом передает издание Газета.Ru.
В ходе беседы госсекретарь высоко оценил поддержку Белоруссией осуждения атаки на посольство США в Багдаде.
Читайте подробнее: Госсекретарь США: Америка гарантирует суверенитет Белоруссии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает необходимым чётко зафиксировать слово «ошибка» в заявлении главы Комитета начальников штабов США, опровергшем вывод войск из Ирака, это мнение она обнародовала 7 января на своей странице в Facebook.
Захарова предложила зафиксировать слово «ошибка» во избежание новых обвинений в адрес «русских хакеров» или канала RT.
Читайте подробнее: Захарова: следует зафиксировать «ошибку» в заявлении США
США отказали в визе министру иностранных дел Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу, который планировал присутствовать на заседании Совета Безопасности ООН, запланированном на 9 января, сообщает 7 января агентство Reuters.
Читайте также: США не дали визу главе МИД Ирана для поездки на заседание СБ ООН
США приступили к разработке санкций против Ирака в связи с тем, что Совет представителей (парламент) республики потребовал вывода иностранных воинских контингентов с территории страны, сообщает газета «Вашингтон пост».
Читайте подробнее: Белый дом начал разработку санкций против Ирака
Эксперты США считают санкции против Ирака, разрабатываемые Белым домом по поводу требования властей республики о выводе иностранных войск, угрозой американским интересам, сообщает газета The Washington Post.
В проекте возможных санкций рассматривается запрет американским компаниям работать с деловыми кругами Ирака. Издание приводит мнение ряда экспертов, которые считают, что «будет трудно, если не невозможно, ввести санкции без ущерба американским интересам».
Читайте подробнее: Эксперты: санкции США против Ирака ударят по американским интересам
Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил, что японские власти призвали Иран вернуться к соблюдению договорённостей по ядерной сделке и сотрудничеству с международным сообществом ради снижения напряжённости на Ближнем Востоке, это заявление он сделал 7 января на регулярной пресс-конференции.
Глава японского кабмина подчеркнул обеспокоенность Японии в связи с обострением положения в Ближневосточном регионе. Он заверил, что его страна продолжит прилагать дипломатические усилия для исправления положения.
Читайте подробнее: Япония призвала Иран вернуться к соблюдению договора по ядерной сделке
Исламская Республика Иран, несмотря на выход из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП), не собирается создавать себе ядерное оружие.
Подробности в материале: После выходя из сделки Иран не будет создавать ядерное оружие — постпред
Меджлис Исламской Республики Иран единогласно принял законопроект, согласно которому вооруженные силы США и министерство обороны США являются террористическими организациями.
Об этом: Меджлис Ирана признал армию США и Пентагон террористическими организацими
Власти Исламской Республики Иран подготовили 13 сценариев мести Соединенным Штатам за убийство генерал-майора Касема Сулеймани.
Подробности в материале: В Тегеране составили 13 сценариев мести США за убийство генерала Сулеймани
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна не должна быть втянута в конфликт между Соединенными Штатами и Ираном.
Об этом: Нетаньяху: Израиль не должен быть втянут в конфликт Ирана и США
Власти США запретили въезд на территорию США министру иностранных дел Ирана Джаваду Зарифу.
Подробности в материале: США запретили главе МИД Ирана выступить с трибуны ООН
В результате давки во время церемонии прощания с генералом Сулеймани в Иране погибли как минимум 35 человек.
Читайте подробнее: СМИ: в Иране на церемонии прощания с Сулеймани в давке погибли 35 человек
Командование вооруженных сил США направило свои стратегические бомбардировщики В-52 с авиабазы в Луизиане на остров Диего-Гарсия, который находится в Индийском океане, — поближе к Ирану.
Читайте подробнее: США перебрасывают стратегические бомбардировщики В-52 поближе к Ирану
Во время похорон иранского генерала Касема Сулеймани произошла давка, жертвами которой стали по меньшей мере 35 человек.
Читайте подробнее: В ходе прощания с Сулеймани в Иране погибли по меньшей мере 35 человек
Согласно уточнённым данным, число пострадавших при церемонии прощания с генералом Сулеймани в Иране составило 190 человек.
Об этом: По данным медиков, в давке при прощании с Сулеймани пострадали 190 человек
Государственные ведомства США предупредили сотрудников о повышенном риске кибератак в связи с обострением отношений с Ираном.
Подробности в материале: В США рассказали о возможных действиях Ирана в киберпространстве
Из-за колоссального наплыва людей в город Керман властям Ирана пришлось отложить похороны генерал-майора Касема Сулеймани, убитого американцами 3 января.
Подробности в материале: Похороны генерала Сулеймани отложены из-за давки на траурной церемонии
Авиарейсы в Багдад приостановила, исходя из соображений безопасности, египетская авиакомпания EgyptAir.
Об этом: Египетская авиакомпания приостановила полёты в Багдад
Число жертв давки во время церемонии прощания с иранским генералом Касемом Сулеймани достигло 50 человек.
Читайте подробнее: Число жертв давки во время прощания с Сулеймани в Иране достигло 50 человек
В Иране перенесли погребение убитых военными США генерала Касема Сулеймани и генерал-майора Хосейна Пурджафари из-за давки, в которой, по предварительным данным, погибли около 50 человек.
Читайте также: В Иране перенесли дату погребения Сулеймани из-за давки — СМИ
Вооруженные силы Соединенных Штатов, расположенные на Ближнем Востоке, приведены в состояние повышенной боеготовности.
Читайте также: Военные США на Ближнем Востоке приведены в повышенную готовность — CNN
Глава министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что отказ США в предоставлении ему визы для участия в заседании Совбеза ООН является грубым нарушением международного права.
Читайте также: Глава МИД Ирана прокомментировал отказ США в выдаче ему визы
Советник по национальной безопасности президента США Роберт О’Брайен раскрыл причины убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
Читайте подробнее: Советник Трампа объяснил причину убийства Сулеймани
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что политические деятели Соединенных Штатов уже на протяжении многих лет регулярно прикрывают свои ошибки набором внешних факторов.
Читайте подробнее: В МИД России заявили о попытках США прикрыть ошибки внешними факторами
Секретарь иранского Высшего совета безопасности Али Шамхани рассказал о 13 вероятных сценариях мести Соединенным Штатам за убийство генерала Касема Сулеймани.
Об этом: В Иране рассказали о 13 вероятных сценариях мести за Сулеймани
Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди обсудил по телефону с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом кризис на Ближнем Востоке и меры по предотвращению военной эскалации в регионе.
Подробности в материале: Премьер-министр Ирака провёл телефонные переговоры с Генсекретарем НАТО
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что власти Ирана нанесли колоссальный ущерб персидской культуре и осквернили ее традиции.
Читайте подробнее: Помпео обвинил власти Ирана в нанесении ущерба персидской культуры
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудил с президентом Турции Реджепом Эрдоганом ситуацию в Ираке на фоне гибели иранского генерала Касема Сулеймани.
Об этом: Джонсон провёл переговоры с Эрдоганом по ситуации в Ираке
В Организации объединенных наций (ООН) призвали США к выполнению визовых обязательств страны пребывания штаб-квартиры международной организации.
Об этом: В ООН прокомментировали ситуацию с отказом США в визе главе МИД Ирана
Неумными и разрушительными назвал действия президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке бывший вице-президент США и кандидат в президента от Демократической партии Джозеф Байден, сообщает 8 января Reuters.
Читайте также: Политика Трампа на Ближнем Востоке разрушительна — Байден
Американская база Айн аль-Асад на территории Ирака была подвергнута ракетно-воздушным ударам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани в рамках военной операции «Мученик Сулеймани». Официальное сообщение КСИР публикует иранское агентство Fars News.
Читайте также: КСИР взял на себя ответственность за атаку по базе США в Иране
Наряду с американской военной базой Айн аль-Асад на территории Ирака могли быть атакованы и другие военные объекты США, сообщает Reuters со ссылкой на неназванный официальный источник.
Официальные лица США не предоставили никакой дополнительной информации. Между тем иранское агентство Fars News сообщает о том, что как минимум еще одна военная база США, расположенная вблизи аэропорта Эрбиль, подверглась атаке.
Читайте также: Иран мог атаковать несколько объктов США на территории Ирака
США следует обезопасить свой иностранный военный контингент и прекратить ненужные провокации администрации президента США Дональда Трампа. Комментарий по поводу произведенных Ираном ракетных обстрелов базы США в Ираке опубликовала в Twitter спикер Палаты представителей США Ненси Пелоси.
Подробности в материале: Прекратить ненужные провокации Трампа! — Пелоси о ракетных ударах Ирана
Более десятка ракет были выпущены по двух военным базам США, заявил официальный представитель министерства обороны США Джонатан Хоффман.
Согласно сообщению представителя Пентагона, в ночь на 8 января Иран атаковал две военные базы: базу США Айн аль-Асад и военную базу в городе Эрбиль, где дислоцированы как американские, так и коалиционные войска.
Читайте подробнее: Две базы США в Ираке атакованы дюжиной иранских ракет — Пентагон
Страны, предоставившие США свои военные базы, могут быть атакованы Ираном, говорится в официальном обращении иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), передает агентство Fars News.
Кроме того, иранские военные призвали американских граждан приложить все усилия для того, чтобы вооруженные силы США были выведены с территории Ближнего востока для предотвращения дальнейших жертв среди американских военнослужащих.
Читайте также: Иран намерен атаковать любые союзные США государства
Президент США Дональд Трамп обсудил иранскую атаку на военные базы США в Ираке с госсекретарем США Майком Помпео, министром обороны США Марком Эспером и председателем Объединенного комитета начальников штабов армии генералом Марком Милли. На экстренное совещание они прибыли в Белый дом, сообщает CNN.
Читайте подробнее: Трамп провел совещание с высшим военным руководством США
Президент США Дональд Трамп планировал во вторник, 7 января, вечером обратиться к нации по поводу иранской атаки на военных объекты США в Ираке, однако затем планы были пересмотрены, а обращение отложено на неопределенный срок, со ссылкой на пресс-службу Белого дома сообщает CNN.
Подробности в материале: Собравшийся было обратиться к нации Трамп, передумал
Отказавшийся накануне от официального обращения к нации по поводу иранской атаки на американские военные базы президент США Дональд Трамп успокоил соотечественников в Twitter, напомнив американцам о самой мощной армии в мире.
По словам главы государства, в настоящее время идет оценка жертв и повреждений.
Тем не менее это недоразумение — не повод для того, чтобы падать духом: «Все идет нормально! — продолжил свое оптимистическое сообщение Трамп. — На сегодняшний день у нас самые мощные и хорошо оснащенные военные в мире!«
Подробности в материале: «Все хорошо!» — Трамп о ракетных атаках Ирана
С территории Ирана было выпущено в общей сложности 15 баллистических ракет, 11 из которых достигли цели, сообщает Fox News со ссылкой на американского военного чиновника в Багдаде.
Сообщается, что из 15 выпущеных Тегераном ракет достигли цели 11: десять — поразили военную базу Айн аль-Асад, еще одной ракетой была атакована военная база США и союзнических войск в Эрбиле. Атаки были организованы в два этапа с интервалом около часа.
Подробности в материале: Военные США дали комментарий по иранской атаке — СМИ
Оповещение о ракетных атаках США было сделано заблаговременно, и военнослужащим хватило времени на эвакуацию, сообщает CNN со ссылкой на официального представителя министерства обороны США
Подробности в материале: Военнослужащие США успели укрыться от ракетной атаки Ирана
В результате иранской атаки на американскую военную базу «Айн-аль-Асад» на западе Ирака был уничтожен военный самолет ВВС США.
Об этом: На американской базе в Ираке уничтожен самолет ВВС США
Иранские средства массовой информации утверждают, что в результате ракетного удара Ирана по американским базам на территории Ирака погибли по меньшей мере 80 человек.
Подробности в материале: При обстреле американских баз в Ираке погибли 80 человек — иранские СМИ
Командование вооруженных сил Ирака заявило, что в результате ракетных ударов Исламской Республики Иран по американским военным базам на иракской территории ни один из иракских военнослужащих не пострадал.
Об этом: От ракетного удара Ирана иракские военные не пострадали — ВС Ирака
Власти США запретили всем американским компаниям полеты в воздушном пространстве Ирана и Ирака.
Об этом: Американским авиакомпаниям запретили полеты в небе над Ираном и Ираком
Цена на нефть марки WTI стала выше $65 за баррель после сообщений о нанесении Ираком ракетных ударов по военным базам США.
Читайте также: Цена на нефть WTI взлетела после ударов Ирана по базам США
Государственный секретарь США Майкл Помпео приглашен в Конгресс на слушания по Ирану.
Подробности в материале: Помпео пригласили на слушания по Ирану в Конгрессе
На одной из военных баз в Ираке, по которым Иран нанёс ракетный удар, служат литовские солдаты.
Читайте подробнее: Ракетному обстрелу Ирана в Ираке подверглись литовские солдаты
К сдержанности и диалогу для разрешения разногласий призывает все стороны после обстрела Ираном американских военных баз в Ираке Китайская Народная Республика (КНР). Об этом 8 января на брифинге заявил официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан.
Читайте подробнее: Китай призвал стороны к сдержанности после ударов Ирана по базам США
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) рекомендовала российским авиакомпаниям не пользоваться воздушным пространством над Исламской Республикой Иран, Ираком, а также над персидским и Оманским заливами из-за существующих рисков для безопасности.
Подробности в материале: Росавиация рекомендует российским авиакомпаниям не летать в Иран и Ирак
Полёты над территорией Ирана и Ирака приостановили авиакомпании сразу нескольких стран мира.
Подробности в материале: Авиакомпании нескольких стран приостановили полёты над Ираном и Ираком
Глава минобороны Ирана не исключил дополнительных действий против США в зависимости от ответа: наши следующие меры будут пропорциональны их поведению.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган запретил США использовать авиабазу «Инджирлик» в случае, если США начнут наносить удары по территории Исламской Республики Иран.
Читайте также: СМИ: Эрдоган запретил США использовать базу «Инджирлик» для ударов по Ирану
Немецкая авиакомпания Lufthansa приостановила полеты своих самолётов в воздушном пространстве Ирана и Ирака, сообщает пресс-служба авиакомпании.
Читайте подробнее: Германия приостановила полеты над Ираном из-за обострения ситуации
Высший руководитель (рахбар) Исламской Республики Иран аятолла Али Хаменеи заявил, что иранский ракетный удар по американским военным базам в Ираке — это пощечина США.
Читайте подробнее: Рахбар Ирана: ракетный удар по базам в Ираке — пощечина США
Министр обороны Исламской Республики Иран бригадный генерал Амир Хатами заявил, что его страна может предпринять дополнительные военные действия против США в зависимости от того, как американцы решат ответить на иранскую ракетную атаку по американским базам в Ираке.
Подробности в материале: Иран не исключает дополнительных военных действий против США — Минобороны
Иран заявил, что удар будет нанесен только по местам дислокации американских военных, и не поделился конкретными координатами — премьер-министр Ирака.
Госслужащим США в Иордании рекомендовали не покидать дома после иранских ударов в Ираке.
Президент Ирана Хасан Рухани обратился к Соединенным Штатам и пообещал «отрезать ногу» Вашингтону на Ближнем Востоке в ответ на «отрезание руки» в виде убийства генерала Касема Сулеймани.
Решение об эвакуации военных Словении с американских военных баз в Ираке, которые находятся там в составе миссии НАТО, принял после сообщений об ударах Ирана глава словенского военного ведомства Карл Эрьявец. Об этом 8 января говорится в сообщении на официальном сайте минобороны Словении.
Подробности в материале: Словения эвакуирует своих военных с баз США в Ираке
Российская авиакомпания S7 Airlines планирует изменить маршрут рейса Новосибирск — Дубай после рекомендации Росавиации не летать над частью Ближнего Востока.
Ситуация, которая в настоящее время складывается вокруг Ирана, ведёт к срыву усилий последних лет по общей стабилизации региона и борьбе с исламистской террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 8 января заявил журналистам в Брюсселе глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
Читайте подробнее: ЕС: ситуация с Ираном срывает усилия по стабилизации региона
Авиационная обстановка в воздушном пространстве Ирана и Ирака остается сложной — в небе довольно много гражданских самолетов. Ряд экспертов считает, что именно этим обусловлена задержка ответа США на ракетный обстрел американских баз на территории Ирака.
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Каждый? кто решится напасть на Израиль? получит в ответ сокрушительный удар. Об этом 8 января заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху во время своего выступления в Иерусалиме на конференции, которая посвящена доктрине госсекретаря США Майка Помпео о легальности израильских поселений на Западном берегу реки Иордан.
Об этом: Нетаньяху пообещал сокрушительный удар каждому, кто нападет на Израиль
Американская армия потеряет возможность базироваться на Ближнем Востоке, что станет для США ответом Ирана на убийство главы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Об этом 8 января заявил президент Ирана Хасан Рухани, его слова приводит агентство Reuters.
Об этом: Рухани пообещал «отрезать ноги» США за убийство Сулеймани
Сотрудникам посольства США в Иордании рекомендовали не покидать территорию дипломатического представительства после иранского ракетного удара по американским военным базам в соседнем Ираке. Об этом сообщает Associated Press.
Об этом: Посольство США в Иордании ограничило передвижения сотрудников
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил подготовить предложения по обеспечению безопасности россиян, учитывая разные сценарии развития ситуации на Ближнем Востоке — пресс-секретарь Осипов.
Медведев поручил вице-премьеру Акимову, главам МИД, Минэка и Минтранса оценить безопасность полетов и туризма в районе Персидского и Оманского заливов.
В сети интернет появились свежие спутниковые снимки американской военной базы «Айн-аль-Асад» на западе Ирака, по которой в ночь на 8 января вооруженные силы Ирана нанесли ракетный удар. Судя по этим снимкам, повреждения от ракетного обстрела могли получить несколько американских летательных аппаратов.
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Официальный Тегеран готов к принятию ещё более решительных мер в случае, если США решат ответить на ракетный удар по их военным базам в Ираке. Об этом 8 января сообщил официальный представитель правительства Ирана Али Рабии, его слова приводит агентство ISNA.
Читайте также: В Тегеране рассказали о следующем ответе на вероятную агрессию США
Франция осуждает ракетные удары Ирана по двум американским военным базам в Ираке и призывает к деэскалации, заявил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан.
Российская авиакомпания S7 Airlines изменит маршрут рейса Новосибирск — Дубай по рекомендации Росавиации
Читайте подробнее: S7 изменит маршрут рейса Новосибирск — Дубай по рекомендации Росавиации
Сообщение о выводе из страны правительством Кувейта американских войск неверно, так как аккаунт кувейтского агентства KUNA в социальной сети Twitter был взломан. Об этом 8 января говорится в новом сообщении KUNA в социальной сети Twitter.
Читайте подробнее: В Кувейте назвали неверным сообщение о выводе войск США из страны
Атомная иранская промышленность будет работать без ограничений в мирном русле. Об этом 8 января заявил президент Ирана Хасан Рухани.
«Тегеран объявил всему миру, что отныне деятельность Организации атомной энергии Ирана ничем не ограничена», — приводит слова президента Ирана его пресс-служба.
Читайте подробнее: Атомная промышленность Ирана будет работать без ограничений — Рухани
Европейские страны — члены военного блока НАТО будут ждать, как именно США отреагируют на ракетные удары Ирана по американских военным базам на территории Ирака.
Читайте также: Европейские страны НАТО ждут, как США отреагируют на ракетный удар Ирана
Саудовская Аравия и Бразилия приостановили транзит нефтяных танкеров через Ормузский пролив на фоне ракетных ударов Ирана по военным объектам США в Ираке — The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Американские военные покинули две базы на северо-востоке Сирии в направлении Ирака, сообщает агентство SANA. По его данным, порядка 40 грузовиков с военной техникой покинули базу Хораб-Джейр в провинции Хасеке в направлении границы с Ираком.
Официальный Багдад знал о подготовке ударов Ирана по военным американским базам и успел передать эту информацию США, что позволило избежать жертв. Об этом 8 января сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
Подробности в материале: Багдад знал о подготовке ударов Ирана по базам США — CNN
Саудовская Аравия и Бразилия приостановили транзит нефтяных танкеров через Ормузский пролив.
Подробности в материале: Транзит танкеров через Ормузский пролив прекратили саудиты и Бразилия
Американские войска покинули две свои военные базы на северо-востоке Сирийской Арабской Республики и перемещают находившиеся в них войска в сторону Ирака.
Об этом: СШа вывели войска из двух своих баз в Сирии и перебрасывают их в Ирак
Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси призвала администрацию президента США Дональда Трампа прекратить «ненужные провокации» в отношении Ирана.
Читайте подробнее: В Конгрессе США призвали администрацию Трампа прекратить провоцировать Иран
Население Ирака — наши братья, мы чувствительны к происходящему в этой стране — Эрдоган.
Надеемся, что с помощью России мы сможем преодолеть напряженный период в регионе — Эрдоган.
В Германии заявили, что рабочий визит канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Москву был запланирован задолго до убийства в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани.
Читайте также: Визит Меркель в Россию был запланирован до убийства Сулеймани — Кабмин ФРГ
Премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что латвийские солдаты оставят Ирак в соответствии с просьбой правительства страны.
Подробности в материале: Премьер-министр Кариньш заявил, что латвийские солдаты могут покинуть Ирак
Ракетные удары Ирана по американским целям в Ираке демонстрируют эскалацию напряженности в регионе.
Читайте также: Удары Ирана по базам США говорят об эскалации в регионе — МИД РФ
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что власти Ирака были предупреждены о готовящемся военном ударе по базам Соединенных Штатов, расположенным на их территории.
Подробности в материале: Ирак был предупрежден о ракетных ударах по базам США — МИД Ирана
Путин и Эрдоган выступили с призывом о прекращении огня в Ливии — глава МИД Турции.
Эрдоган и Путин призывают к установлению режима прекращения огня в Ливии после полуночи 12 января — глава МИД Турции.
Президент США Дональд Трамп обратится к нации со специальным выступлением.
Об этом: Трамп выступит с обращением к нации по поводу атак Ирана на базы США
Власти Соединенных Штатов знали о готовящемся ударе Ирана по их базам, что позволило избежать жертв.
Подробности в материале: Власти США знали, что Иран готовится ударить по базам в Ираке — Fox News
Президент России Владимир Путин совместно со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.
Подробности в материале: Путин и Эржоган обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала удары Ирана по военным базам Соединенных Штатов очередным витком напряженности на Ближнем Востоке, спровоцированным недальновидной политикой США.
Читайте подробнее: Удары Ирана по базам в Ираке вызваны недальновидной политикой США — МИД РФ
Президент США Дональд Трамп заявил об оптимизме в переговорном процессе с Ираном.
Читайте подробнее: Трамп с оптимизмом смотрит на будущие переговоры с Ираном — CNN
Министерство иностранных дел Ирака планирует вызвать для дачи объяснений в связи с ударами по американским базам иранского посла.
Подробности в материале: МИД Ирака планирует вызвать для дачи объяснений посла Ирана
Сулеймани надо было нейтрализовать давным-давно, — Трамп.
При нападении Ирана на военную базу США никто не пострадал — заявил Трамп.
Европа, Китай, Россия и другие страны должны отказаться от ядерной сделки с Ираном — Трамп.
Сейчас мы сильнее, чем когда-либо в истории — Трамп.
Трамп: «Мы продолжаем оценивать возможные действия в ответ на агрессию со стороны Ирана. США будут немедленно вводить дополнительные санкции».
Военные Ирана намеренно избежали убийства американских военнослужащих во время атаки двух американских баз в Ираке.
Подробности в материале: Иран намеренно избежал жертв во время удара по базам США в Ираке — СМИ
США готовы принять мир с Ираном — Трамп.
У США есть «большие и мощные» ракеты, ведется работа над гиперзвуковыми ракетами — Трамп.
Кипр одобрил временное присутствие военных Соединенных Штатов на территории страны для оперативной эвакуации дипмиссий США на Ближнем Востоке.
Подробности в материале: Кипр окажет помощь США в эвакуации дипмиссий страны с Ближнего Востока
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов заключить мир с Ираном.
Об этом: Трамп готов на мир с Ираном
Президент США Дональд Трамп заявил, что власти Ирана «отступили».
Читайте подробнее: Трамп: Иран похоже «отступил»
Президент США Дональд Трамп заявил, что в результате ракетного удара Ирана по двум американским военным базам в Ираке никто не пострадал.
Об этом: При нападении Ирана на военные базы США никто не пострадал — Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что, пока он является президентом Соединенных Штатов, он приложит все возможные усилия по запрету Ирану иметь собственное ядерное оружие.
Читайте подробнее: Пока я президент США, Иран никогда не будет иметь ядерное оружие — Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что иранского генерала Касема Сулеймани необходимо было нейтрализовать еще давно.
Читайте также: Трамп: Сулеймани необходимо было уничтожить очень давно
Страны Европы, Китай и Россия должны отказаться от ядерной сделки с Ираном, вместо него им необходимо разработать новое ядерное соглашение с Тегераном. Об этом 8 января заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
Подробности в материале: Трамп призвал Европу, Китай и Россию отказаться от ядерной сделки с Ираном
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты планируют ввести жесткие санкции против Ирана.
Читайте также: США будут вводить мощные санкции против Ирана — Трамп
Президент США Дональд Трамп не будет отвечать на ракетные обстрелы американских баз в Ираке, осуществленные Ираном.
Об этом: Трамп не будет отвечать Ирану на атаку американских военных баз в Ираке
Президент США Дональд Трамп заявил, что обратится в НАТО с просьбой об активизации действий Североатлантического альянса в процессах на Ближнем Востоке.
Читайте подробнее: НАТО должно активнее участвовать в ближневосточном процессе — Трамп
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) видит хорошую новость в том, что президент США Дональд Трамп вынужден «откатить назад», передает корреспондент ИА REGNUM 8 января.
«Одна хорошая новость в обращении президента Трампа — войны не будет. Трамп был вынужден «откатить назад», если позволите, возвращая ситуацию в политическую плоскость. И в этом главный положительный момент на сегодня», — заявил Слуцкий.
Об этом: В Госдуме нашли одну хорошую новость в обращении Трампа
Соединенные Штаты в настоящее время ведут разработка гиперзвуковых ракет, заявил 8 января глава Белого дома Дональд Трамп в своем обращении к гражданам страны.
Читайте также: Трамп заявил о работе США над гиперзвуковыми ракетами
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обратился к НАТО с призывом усилить активность на Ближнем Востоке, говорится в заявлении Североатлантического альянса.
Об этом: В НАТО рассказали о просьбе Трампа усилить активность на Ближнем Востоке
Американская некоммерческая организация National Public Radio (NPR) опубликовала спутниковую фотографию, на которой показаны последствия ракетного удара Ирана по военным базам США в Ираке.
Об этом: Появилось спутниковое фото последствий удара по военной базе США в Ираке
Правительство Ирана объявило 9 января днем государственного траура по жертвам авиакастрофы украинского самолета Boeing 737 и по погибшим в результате давки во время церемонии погребения убитого военными США иранского генерала Касема Сулеймани.
Об этом: В Иране 9 января объявили днём национального траура
Несколько ракет взорвались вечером 8 декабря в «зелёной зоне» Багдада, где находятся посольства и государственные учреждения Ирака, сообщает телеканал Sky News Arabia.
В иракской столице слышны сирены воздушной тревоги. Очевидцы утверждают, что слышали и видели взрывы в городе.
Читайте подробнее: «Зелёная зона» Багдада подверглась ракетному обстрелу
фициальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави выступил с резким осуждением заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в поддержку убийства ВВС США генерала Касема Сулеймани, сообщает 8 января агентство Mehr.
Мусави заявил: «генсек НАТО не принимает во внимание принципы международного права».
Мусави отметил, что Североатлантический Альянс стал инструментом «для оправдания мер, принимаемых США и некоторыми их европейскими союзниками для достижения злонамеренных целей в регионе».
Читайте подробнее: МИД Ирана назвал НАТО инструментом для оправдания действий США
Постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что его страна закончила мстить за убийство генерала Касема Сулеймани и не предпримет новых военных акций при отсутствии агрессии со стороны США, сообщает 9 января ТАСС.
Читайте также: Иран объявил о завершении мести за Сулеймани
Иран выпустил по двум американским базам в Ираке от 20 до 24 баллистических ракет, а не 15, как ранее сообщал Пентагон, сообщает телекомпания ABC.
По уточнённым оценкам Пентагона, все иранские ракеты из запущенных в ночь на 8 января были малого радиуса дальности. Пуски осуществлялись с мобильных и стационарных установок из разных пунктов Ирана.
Подробности в материале: Пентагон признал большее количество выпущенных Ираном баллистических ракет
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что военнослужащие США остаются в состоянии боевой готовности после ракетного удара Ирана по американским базам в Ираке, сообщает 8 января Reuters.
Подробности в материале: Глава Пентагона: ВС США остаются в боеготовности
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш воодушевлён снижением накала конфликта между Ираном и США на Ближнем Востоке, сообщил он 8 января на своей странице в Twitter.
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Вице-президент США Майкл Пенс рассказал, что Иран отдал распоряжение группировкам, которые он курирует, прекратить действия против американцев, сообщил телеканал CBS.
По словам Пенса, Белым домом получены «воодушевляющие» данные разведки о том, что Тегеран предписал связанным с ним группировкам отказаться от действий против объектов и граждан США.
Об этом: Иран указал союзным группировкам не атаковать объекты и граждан США
Американский БПЛА. Predator.
США не хотят развязывать войну с Ираном, но готовы к тому, чтобы завершить ее. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер. Его слова цитирует канал «Экономика»:
Вашингтон рассчитывает на дипломатическое решение конфликта с Тегераном, однако для этого нужно, чтобы сначала «Иран пошел на деэскалацию».
Говоря об убийстве в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани, Эспер заявил, что у Вашингтона есть доказательства, что тот планировал нападения на американских военных. Сулеймани «был пойман с поличным», утверждает глава Пентагона.
Уничтожение Вашингтоном Касема Сулеймани и ответные удары Тегерана по военным базам США в Ираке привели к резкому росту нефтяных котировок — за первую декаду января цены на «черное золото» взлетели на 4% и впервые с мая 2019 года преодолели отметку в $70 за баррель.
Российская экономика тоже приободрилась на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Рубль показал лучшую динамику среди развивающихся рынков. За 2019 год он укрепился почти на 8% и занял верхнюю строчку в списке предпочтений участников опроса на рынках валют на 2020 год. Пазл складывается в пользу России, причём не только из-за нефти. Сегодня Путин открыл газовый трубопровод «Турецкий поток» — это выход нашего газа на Турцию, Болгарию и остальную Европу. Как бы те ни сопротивлялись, дешевый русский газ — слишком заманчив ((Nebrexnya).
Напомним, Иран нанес ракетные удары по военным объектам в Ираке, на которых размещены американские военные. Тегеран назвал атаки ответом на убийство генерала Касема Сулеймани. Ранее президент США Дональд Трамп обещал жестко ответить на любую агрессию в сторону американских граждан.
Политолог, главный редактор Московского центра Карнеги Александр Баунов рассказал о том, какими могут быть последствия действий Ирана:
«Иран выбрал кратчайший путь во времени и пространстве: окончил день похорон генерала Сулеймани атакой баллистическими ракетами на американские военные базы в том же Ираке. Как бы залп над могилой по военному обычаю. Над которой уже было гражданское жертвоприношение в виде задавленных в толпе на похоронах» («Актуальные комментарии»).
В министерстве иностранных дел Франции осудили ракетные удары Ирана по американским военным базам в Ираке, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.
Подробнее в материале: МИД Франции осудил ракетные удары Ирана на территории Ирака
Глава Турции Реджеп Эрдоган произнёс речь на открытии «Турецкого потока». В частности, он заявил:
«Наш сосед Ирак находится сейчас под угрозой потери стабильности, и, конечно же, для нас иракские туркмены, их благосостояние является важным, так же как и наших граждан. Арабы, турки, сунниты, шииты, всё население Ирака — это наши братья.
Турция в этой связи очень чувствительна. И мы уже ранее по различным поводам высказывали свою чувствительность. Приблизительно 30 лет уже Ирак переживает конфликты, пытается сохранить территориальную целостность, пытается, конечно же, добиться стабильности, и мы прилагаем к этому огромные усилия. В борьбе с PKK мы также поддерживали Ирак».
Президент США поступил правильно, ответив новыми санкциями после атаки Ирана. Об этом написал в Twitter председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.
Читайте также: В Совфеде похвалили отсутствие «военной реакции» от США на удар Ирана
Австралийские военные продолжат выполнение своей миссии в Ираке в составе международной коалиции, несмотря на обстрел Ираном американских военных баз. Об этом 9 января заявил премьер-министр Австралии Скотт Мориссон.
Читайте также: Австралия не намерена выводить свои войска из Ирака
Госдепартамент привел статистику, согласно которой Иран с сентября 2019 года якобы 14 раз атаковал позиции американских вооруженных сил (bbbreaking).
Сенатор-республиканец Рэнд Пол заявил, что администрация президента США Дональда Трампа не предоставила информации, доказывающей необходимость убийства генерала Касема Сулеймани, сообщает телеканал CNN.
Пол рассказал, что на брифинге сотрудников Белого дома для законодателей не было представлено серьёзных доказательств непосредственной опасности от Сулеймани для военных или дипломатов США.
Об этом: Сенатор США: власти не смогли объяснить необходимость убийства Сулеймани
В связи с обострением отношений между США и Ираном МИД Южной Кореи повысил уровень опасности при посещении Ирана. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны.
Читайте подробнее: Жителей Южной Кореи призвали воздержаться от поездок в Иран
Глава Турции Реджеп Эрдоган на открытии «Турецкого потока» заявил:
«Для того, чтобы преодолеть раскол Ирака посредством террористических групп, мы протянули руку помощи Ираку. В те времена, когда звонил колокол войны, посредством всех дипломатических каналов, используя эти каналы, мы пытались снизить давление. И в этой связи в течение последней недели было проведено очень много телефонных разговоров с лидерами Ирака, также наш Министр иностранных дел сейчас проводит очень интенсивные переговоры. Наша цель — снизить напряженность, вернуть здравый смысл».
Вооружённый конфликт США с Ираном мог бы обернуться политической смертью президента Дональда Трампа. Принятое им решение о санкциях против Тегерана было верным, написал российский сенатор Алексей Пушков в Twitter.
«Война с Ираном непопулярна в США и могла бы похоронить Трампа, если бы он на неё решился», — пояснил Пушков.
Читайте также: Пушков: война с Ираном похоронила бы Трампа
Иран запустил по американским военным базам в США 16 баллистических ракет, как минимум из трех разных точек, и 12 из них достигли цели. Об этом 9 января заявил глава Пентагона Марк Эспер, его слова передаёт агентство Reuters.
Подробности в материале: В Пентагоне рассказали об обстрелах военных баз США в Ираке
Постпред США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности ООН письмо, в котором обосновала убийство иранского генерала Касема Сулеймани правом на самооборону, при этом выразила готовность американской стороны к переговорам, сообщило агентство Reuters.
В документе заявлено, что США «готовы без предварительных условий начать серьёзные переговоры с Ираном» для предотвращения угрозы миру и безопасности, а также «эскалации со стороны иранского режима».
Читайте подробнее: Готовность к переговорам и угрозы: США направили письмо в СБ ООН
Иранские власти намеренно выверяли ракетные удары по объектам США в Ираке, чтобы как можно меньше американских военных могло пострадать, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на представителя администрации США высокого ранга:
«Это дало [возможность] иранцам сохранить лицо, равно как и возможность обеим сторонам отступить от края войны. Власти США еще днем во вторник [7 января] знали [список] объектов, по которым Иран собирается нанести удар, однако по каким конкретно, известно не было».
Соответствующую информацию военные США получили от иракских властей за несколько часов до атак, утверждает канал bbbreaking со ссылкой на газету.
Падение двух ракет в «зелёной зоне» Багдада, где находятся правительственные учреждения и посольства, не привело к гибели или травмированию людей. Об этом сообщает пресс-служба иракских органов безопасности в Twitter.
Уточняется, что в центре иракской столицы упали две ракеты «Катюша».
Читайте подробнее: В Багдаде рассказали о последствиях падения ракет в «зелёной зоне»
Тегеран готов к перегревам с Вашингтоном по аспектам Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) ядерной программы Ирана только в том случае, если США вернутся в указанное соглашение. Об этом 9 января заявил постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи.
Читайте подробнее: Постпред Ирана при ООН призвал США вернуться в ядерную сделку
Четырнадцать раз Иран атаковал позиции американских военных с сентября 2019 года, не считая недавние удары в Ираке. Об этом говорится в сообщении Госдепартамента США.
Читайте также: Госдепартамент насчитал 14 атак Ирана на военных США за четыре месяца
Иран сознательно произвёл ракетные удары по базам США в Ираке, чтобы пострадало как можно меньше американских военнослужащих, сообщает газета The Washington Post.
Представитель Белого дома высокого ранга заявил изданию, что такой шаг Тегерана дал возможность ему сохранить лицо, а «обеим сторонам отступить от края войны».
Об этом: Иран специально наносил удары с минимальным ущербом для США
Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф отменил своё участие во встречах на полях заседания Совета безопасности ООН по причине невыдачи ему США визы. Об этом 9 января сообщил пресс-секретарь иранского постпредства при ООН Алиреза Мирюсефи.
Подробности в материале: Глава МИД Ирана не будет участвовать в Совбезе ООН из-за отсутствия визы
Вашингтон готов включиться в переговоры, чтобы «не допустить дальнейшей угрозы международному миру и стабильности или эскалации», заявил постпред США при ООН Келли Крафт.
Власти Великобритании поблагодарили правительство Иракского Курдистана за усилия по ослаблению напряженности в Ираке в связи с обострением отношений между США и Ираном.
Подробности в материале: В Великобритании поблагодарили Курдистан за стремление к миру в регионе
Прогноз возможных последствий для Грузии от эскалации конфликта между Ираном и США сделал директор Центра анализа и прогнозирования Тбилисского государственного университета Вахтанг Чарая. Об этом 8 января сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».
Читайте также: В Грузии оценили потери от эскалации конфликта между Ираном и США
Национальная авиакомпания Нидерландов KLM приостановила полёты над Ираком и Ираном в связи с обострившейся обстановкой в регионе.
Читайте подробнее: KLM приостановила полёты над Ираком и Ираном
«Наш регион в течение последних 20 лет вследствие конфликтов, которые происходят, уже истекает кровью. И, к сожалению, от Ирака до Сирии миллионы наших невинных братьев заплатили эту цену», — глава Турции Реджеп Эрдоган.
Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи:
«Все наши действия были пропорциональны убийству Сулеймани. Они завершены. Если США больше не будут предпринимать военные действия в отношении Ирана, с нашей стороны — мы также не будем предпринимать таких действий».
Цитата из канала «dimsmirnov175»
В Министерстве обороны Нидерландов изучают возможность переброски голландского воинского контингента в Ираке в связи с обострившейся обстановкой в этой стране. Как заявили в министерстве, перевод голландских военных в другие части Ирака из соображений безопасности представляется реальной возможностью.
Читайте также: Нидерланды изучают возможность переброски воинского контингента в Ираке
Похороны Касема Сулеймани. Leader. ir
Американский президент Дональд Трамп — бизнесмен, а не воин. Методом войны он считает санкции, написал телеведущий Владимир Соловьёв в своем Telegram-канале, комментируя решение главы США ввести новые ограничения против Ирана.
«Прямому военному столкновению он предпочитает удавку экономических санкций», — написал телеведущий.
Подробности в материале: Бизнесмен не воин: Соловьёв объяснил нежелание Трампа ударить по Ирану
Заместитель директора Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов на своей странице Facebook заявил, что для президента США Дональда Трампа история с Ираном — это чистый выигрыш.
«Я совсем не поклонник Трампа, и вообще, в свое время думал, что он не выиграет президентские выборы, но история с Ираном — это чистый выигрыш. Понятно, что сейчас разные стороны будут играть в своих интересах в алармистов, чтобы дожать или наоборот ослабить давление на Иран. Но Иран потерял главного куратора гибридных войн на БВ (именно Ирану принадлежит авторство их внедрения как технологии внешней политики), скорее всего, получит новые санкции, которые делают ситуацию в стране все хуже и хуже. Ответом на это стал абсолютно бутафорский обстрел соседней страны в стиле барона Мюнхгаузена (объявим войну Англии, гвардия уже обходит с флангов)», — сказано, в частности, в его комментарии.
Влиятельный шиитский проповедник Ирака Муктада ас-Садр призвал шиитские ополчения отказаться от боевых действий против США.
Читайте также: Шиитский проповедник Ирака призвал не начинать боевых действий против США
Существует мнение, что иранские события — это не атака на Иран. Это — попытка не допустить формирования нового военного альянса Россия-Китай-Иран.
Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи: «Все наши действия были пропорциональны убийству Сулеймани. Они завершены. Если США больше не будут предпринимать военные действия в отношении Ирана, с нашей стороны — мы также не будем предпринимать таких действий».
Цитата из канала dimsmirnov175.
Депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») считает, что Третья мировая война уже идет.
«После очередного американского вмешательства в дела Ближнего Востока и убийства генерала Сулеймани, крушения самолёта и ракетного удара от Ирана многие переживают: а не начнётся ли Третья мировая война? Хочу вас расстроить: она уже давно идёт», — отметила Поклонская в соцсетях.
Читайте подробнее: Поклонская: Третья мировая война похожа на «Игру престолов»
Иранские военные, судя по имеющимся данным, действительно наносили прицельные удары по ангарам с техникой, а не по казармам американской базы в Ираке, отметил военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян, комментируя сообщения о «намеренно неточном» ответном ударе Ирана.
Читайте также: Целились в ангары с техникой: об ответном ударе Ирана по американской базе
Посол Индонезии в Тегеране Октавино Алимудин заявил, что страна готова эвакуировать граждан Индонезии, проживающих в Иране, сообщает Sindonews.
Подробнее в материале: Индонезия готова эвакуировать граждан страны из Ирана
Возможна ли Третья мировая война из-за событий на Ближнем Востоке? В беседе с «360» политолог, специалист по Ближнему Востоку Маис Курбанов отметил однозначно: «Да». И развязать ее, по словам Курбанова, могут США:
«Все происходит от Америки. Иран предупредил всех, кто имеет на своих территориях американские базы, что, если с их стороны будет поддержка Америки, Иран будет [бить] по ним. Они не будут ничего делать. Это получается, Америка будет в них стрелять с территории Европы и самой Америки. Ответ будет немедленным. Немедленный ответ — это уже мировая война».
По словам политолога, война будет жестокой и ожесточенной.
В связи с обострением отношений США и Ирана и ухудшением ситуации на Ближнем Востоке представители Корейского агенства международного сотрудничества (KOICA) приняли решение о выводе своих сотрудников с территории Ирака. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей агенства.
Читайте также: Южнокорейское агентство KOICA выводит своих сотрудников с территории Ирака
Постпред США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности организации письмо, в котором сообщила о готовности Вашингтона к переговорам с Ираном без предварительных условий для снижения напряженности в регионе.
«Вроде бы неплохо, да? Но вот только США до сих пор так и не выдали визу Мохаммаду Джаваду Зарифу для участия в заседании СБ ООН. А что такого? Подумаешь, какой-то там глава внешнеполитического ведомства страны, с которой, вроде как, собираешься вести переговоры», — цитата из канала rlz_the_kraken.
Обострение на Ближнем Востоке будет одной из тем переговоров министра иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва и госсекретаря США Майкла Помпео, которые пройдут в Сан-Франциско 14 января. Об этом заявил 9 января на регулярном брифинге представитель южнокорейского МИД Ким Ин Чхоль.
Читайте подробнее: Названы темы переговоров глав дипломатий США и КНДР в Сан-Франциско
Власти США в своих комментариях демонстрируют понимание того факта, что Ирану в сложившейся конфликтной ситуации необходимо было сохранить лицо — но в тех же комментариях они стараются лишить Тегеран этого же«лица», отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя сообщения о «намеренно неточном» ответном ударе Ирана по американской военной базе.
Читайте подробнее: США и Иран: можно ли говорить, что они «отступили от края войны»
Политолог, специалист по Ближнему Востоку Маис Курбанов в беседе с «360» назвал авиаудары, которые в ночь на 8 января были со стороны Ирана по авиабазам США, первыми в истории, «когда в мирное время это государство стреляет по Америке». По его мнению, США не только теряют Иран, но и Ирак. Как заметил Курбанов, на сегодняшний день из Ирака нужно выходить.
«Сирия уже практически вот-вот должна выйти, Турция <…> уже готова их вытеснить. Коалиция воюет с Йеменом, не справляется. Йемен уже стреляет по ней баллистическими ракетами. Достаточно было двух взрывов НПЗ, чтобы произошел большой резонанс в Саудовской Аравии», — добавил Курбанов.По его мнению, если сейчас эта ситуация начнет развиваться масштабным образом, Саудовская Аравия этого не выдержит.
Люди, пришедшие проститься с Касемом Сулеймани. Leader. ir
Предложение США о возможности сотрудничества с Ираном являются бессмысленными, пока действуют американские антииранские санкции. Об этом 9 января заявил постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи, слова которого цитирует агентство IRNA.
Читайте также: Постпред Ирана в ООН считает бессмысленным предложение США о сотрудничестве
В Грузии внимательно следят за последними событиями на Ближнем Востоке и считают, что альтернативы мирному урегулированию конфликта нет. Данное заявление сделал премьер-министр Грузии Георгий Гахария 9 января на заседании правительства, сообщает Первый канал грузинского телевидения.
Подробности в материале: Премьер-министр Грузии о ситуации на Ближнем Востоке: «Внимательно следим»
Односторонний выход США из ядерной сделки с Ираном является главной причиной кризиса вокруг последней. Об этом 9 января заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Читайте также: МИД Китая назвал главную причину кризиса вокруг ядерной сделки Ирана
Люди, пришедшие проститься с Касемом Сулеймани. Leader.ir.
Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что сотрудничество с Соединёнными Штатами невозможно в условиях санкций. Об этом сообщает агентство IRNA. По его словам, до тех пор пока Вашингтон продолжает настаивать на враждебности, переговоры не имеют никакого смысла.
Дипломат также подчеркнул, что «беспрецедентные» санкции противоречат нормам международного права.
Жители Соединенных Штатов во время недавнего обострения отношений страны с Ираном стали получать фальшивые электронные повестки о срочном призыве их на службу в Вооруженные силы страны. Об этом 9 января сообщает телекомпания CNN.
Об этом: Жители США стали получать фальшивые электронные повестки в армию
Политолог Александр Баунов также подчеркивает довольно сдержанный ответ Трампа: «Атака американской военной базы врагом, от войны с которым уже которое десятилетие с трудом удерживаются, выглядит прямо как Перл Харбор. Но он ли это — пока неизвестно», — заявил он телеканалу «360».
Шестеро латвийских военнослужащих перебазируются из Ирака в Кувейт вместе с большей частью датского воинского контингента. Об этом сообщил министр обороны Латвии Артис Пабрикс.
Читайте подробнее: Группа латвийских военнослужащих покинет Ирак
В грузинских министерствах оценивают вероятные угрозы, которые может принести Грузии эскалация конфликта между США и Ираном. Об этом 9 января заявил на правительственном заседании премьер-министр Грузии Георгий Гахария, сообщает пресс-служба грузинского правительства.
Подробности в материале: В Грузии анализируют возможные угрозы из-за конфликта между США и Ираном
Вице-президент Индонезии Маруф Амин заявил, что правительство страны пытается предотвратить войну между Соединенными Штатами и Ираном, сообщает Antara.
«Мы хотим мира, поэтому нужно искать решение проблемы, чтобы не было войны», — заявил вице-президент в Джакарте.
Подробности в материале: Индонезия хочет предотвратить войну между США и Ираном
Политолог Марат Баширов также отмечает сложное положение Трампа: «Ответить военными действиями на ракетную атаку Ирана Трампа подталкивает внутриполитическая обстановка и внешние обстоятельства. Демократы от него уже требуют прекращения «провокаций» в отношении Тегерана. Не ответить — значит потерять лицо внутри страны и признать перед демократами, что убийство Сулеймани было ошибкой. Не ответить — значит поставить под сомнение союзников силу США. Не ответить — значит потерять доверие военных США», — цитируют его «Актуальные комментарии».
Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв прогнозирует отсутствие войны между США и Ираном и прогнозирует начало новой «игры».
Подробности в материале: Косачёв: между США и Ираном началась игра «кто первый моргнёт»
Новый глава иранской специальной службы «Аль-Кудс» Исмаил Гаани заявил, что Иран продолжит курс генерала Касема Сулеймани.
Читайте также: Новый лидер «Аль-Кудс»: Иран продолжит курс Сулеймани
Глава Турции Реджеп Эрдоган открытии «Турецкого потока» произнёс эмоциональную речь, затронув, в частности, тему Ирана:
«Мы хотели бы также сказать, что центр исламской цивилизации сейчас уже разрушен. Брат брату становится врагом. И вот в такой картине, конечно же, здесь больше всего воспользовались этим внешние силы. Наша география уже не должна позволить никому заставить платить новую цену. Весь регион, начиная с Ирака, мы не должны позволить сделать новым центром пожара, войны. Ни у кого нет такого права, и мы будем продолжать использовать нашу дипломатию, мы будем продолжать задействовать все возможности, которые у нас имеются, для того чтобы не позволить нашему региону стать регионом крови и слез».
Цитата с сайта Кремля
На фоне нанесенных Ираном ракетных ударов по американским базам в Ираке бригадный генерал Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Абдолла Араги заявил, что США ожидает еще большая месть. (Агентство Tasnim).
Американские солдаты. defense.gov.
Папа Римский Франциск призвал Соединенные Штаты и Иран избегать эскалации и стремиться к диалогу.
Подробности в материале: Папа Римский призвал Иран и США к сдержанности
Королевство Саудовская Аравия намеревается воспрепятствовать войне в Ираке. Об этом 9 января сообщил государственный министр иностранных дел Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр.
Об этом: В Саудовской Аравии рассказали о намерении не допустить войну в Ираке
По мнению сенатора Франца Клинцевича, широкомасштабной мировой войны не будет, потому что «это никому не нужно и никому не выгодно».
При этом политик отметил, что возможность такого развития событий возможна.
«Такая опасность есть, но я все-таки склоняюсь к тому, что такой широкомасштабной мировой войны не будет. Конечно, Соединенные Штаты сейчас постараются втянуть в эту ситуацию НАТО. Это приведет к тому, что эскалация количества стран, поддерживающих в том числе Иран, тоже будет расти. Безусловно, это позволяет теоретически сделать вывод, что может возникнуть ситуация широкомасштабной войны вплоть до мировой. Но, я почему-то думаю, анализируя сейчас последние события, понимаю, что это никому не нужно и никому не выгодно», — сказал Клинцевич в разговоре с «360».
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе фактически мёртв из-за действий США и отсутствия поддержки соглашения со стороны европейских партнёров — Великобритании, Франции и ФРГ. Об этом заявил депутат, официальный представитель фракции «Левые» по внешнеполитическим вопросам в германском бундестаге Александер Ной.
Подробности в материале: Ядерная сделка мертва по вине ЕС, заявили в бундестаге
Иран стремится к укреплению ядерной сделки. Об этом 9 января заявил президент страны Хасан Рухани во время своего телефонного разговора с главой Евросовета Шарлем Мишелем, его слова приводит пресс-служба президента Ирана.
Подробности в материале: Иран стремится к укреплению ядерной сделки — Рухани
Режим, который в настоящее время находится у власти в Иране, является тоталитарным, считает действующий председатель ОБСЕ, а также премьер-министр и министр иностранных дел Албании Эди Рама. Он заявил об этом 9 января в своём выступлении на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене, в котором расставил приоритеты Албании на время председательства в этой организации в 2020 году.
Читайте подробнее: В ОБСЕ посчитали правящий в Иране режим тоталитарным
Ирану необходима военная помощь РФ, чтобы сохранить свою страну и обеспечить безопасность ее жителей. Об этом журналистам заявил лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский, передает корреспондент ИА REGNUM 9 января.
«Надо предложить Ирану заключить соглашение о военном сотрудничестве и за деньги срочно продать самое современное оружие, чтобы никто не посмел бросить ничего в сторону Ирана. С-400 и С-500 могут закрыть все небо Ирана, ничего не полетит туда. Пусть купят или пригласят туда наш военно-морской флот — никто не подойдет к берегам Ирана», — заявил Жириновский.
Об этом: Жириновский: Ирану следует попросить военную помощь у России
Как сообщает РИА Новости, группа юристов из Ирака потребовала от американского посольства в Багдаде вернуть руководству страны участок земли площадью в 16 га, который находится в центре столицы. Представители юридического корпуса считают, что американские дипломаты незаконно присвоили себе данную территорию.
Вице-президент АТОР Дмитрий Горин в комментарии ТАСС заявил об отсутствии массовой отмены туров на Ближний Восток со стороны граждан РФ. По его словам, рекомендации, ранее обнародованные Росавиацией и советующие российским авиакомпаниям не летать над Ираком и Ираном, не повлияли на спрос туров.
Облёт Ирана и Ирака самолётами российских авиакомпаний пока не отразится на стоимости туров в страны Ближнего Востока. Об этом сообщил 9 января вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.
Об этом: Туроператоры РФ пока не ожидают изменения цен из-за облёта Ирана
Американские санкции в отношении Ирана многое ломают, однако это, по крайней мере, не является военной эскалацией. Об этом 9 января заявил депутат, официальный представитель фракции «Левые» по внешнеполитическим вопросам в германском бундестаге Александер Ной.
Читайте также: В бундестаге прокомментировали санкции США против Ирана
Посольство США в Багдаде
Вероятный кандидат на пост президент США от Демократической партии Джо Байден подверг критике политику президента Дональда Трампа в отношении Ирана.
Об этом: Байден раскритиковал политику Трампа в отношении Ирана
Как сообщило иранское ТВ со ссылкой на командующего Амира Али Хаджизаде, целью ракетного удара иранских сил было не убийство американских военных, а нанесение ущерба инфраструктуре США и их военным машинам.
Целью иранских ракетных ударов по американским военным базам в Ираке было повреждение техники. Об этом заявил командующий ВВС и Военно-космическими войсками КСИР Амир-Али Хаджизаде, передаёт государственное телевидение Ирана.
Читайте подробнее: Иранский командующий назвал цель ракетных ударов по базам США
Уничтожение в ходе войны культурного наследия на территории Ирана стало бы трагедией для всего человечества, а не только для иранцев или всех мусульман. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил ученый-исламовед, доктор исторических наук Ефим Резван.
Читайте также: Уничтожение культурных ценностей Ирана стало бы трагедией для человечества
КСИР пообещал Вашингтону новые атаки
Военное противодействие Ирана Соединённым Штатам не закончилось, заявил 9 января представитель Корпуса стражей Исламской революции генерал Абдолла Араги, сообщает Tasnim.
По словам генерала, те ракетные удары, которые иранцы нанесли по американским военным базам в Ираке — только начало большой военной операции.
Командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде рассказал агентству Fars, что операция под кодовым названием «Мученик Сулеймани» будет продолжена и ракетные удары по американским базам были лишь её началом.
Ответом Тегерана Вашингтону на убийство иранского военачальника Касема Сулеймани станет еще более активное выстраивание «шиитского полумесяца» — моста между Ираном и Ливаном, в результате чего американцы пожалеют об убийстве и угрозах иранским культурным ценностям.
Читайте также: Правила войны изменились: главное наследие генерала Сулеймани
Командующий ВВС и Военно-космическими войсками КСИР Амир-Али Хаджизаде. (сс) Mahmood Hossein. tasnimnews.com
Конфликт на Ближнем Востоке выгоден США для того, чтобы уменьшить размер долларового пузыря в американской экономике. Об этом журналистам заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передаёт корреспондент ИА REGNUM 9 января.
«Чем выгодно США осложнение обстановки — рост цен на нефть, удар по Китаю. Но длительный (рост цен) невыгоден, свои потребители бензина в Америке будут недовольны», — заявил Жириновский.
Читайте также: Жириновский: США намерены уменьшить финансовый пузырь за счёт Ирана
Ракетный удар Ирана по военным объектам США в Ираке был лишь «началом серии атак во всём регионе», заявил командующий Военно-космическими силами КСИР Амир Али Хаджизаде.
Читайте подробнее: Иран заявил о готовности убить тысячи американских военных
Ростуризм совместно с ассоциацией «Турпомощь» открыли «горячую линию» для туристов в связи с ситуацией на Ближнем Востоке.
Связаться со специалистами можно будет по телефону
Ростуризм открыл горячую линию для потребителей туристических услуг в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке.
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Вице-президент США Майкл Пенс в эфире телеканала Fox News заявил, что в ближайшее время американский президент Дональд Трамп призовёт союзников выйти из ядерной сделки с Ираном.
Похороны Касема Сулеймани. Фото: Leader. ir
Иран сопровождал ракетный удар по военным базам США кибератакой на американские системы навигации самолётов и беспилотников, сообщил командующий Воздушно-космическими силами КСИР Амир Али Хаджизаде.
Читайте также: В Тегеране рассказали об кибератаке на навигационные системы США
Президент США Дональд Трамп заявил, что санкции против Ирана могут быть отменены «очень быстро», но лишь в случае выполнения требований американской стороны.
Менять военную конфигурацию на Ближнем Востоке Соединённые Штаты не планируют, заявил 9 января американский вице-президент Майк Пенс, передаёт ABC.
По словам американского деятеля, Вашингтон хочет прекратить войны на Ближнем Востоке. Что касается теперешней ситуации в регионе, американцы намерены ждать, «как поступит иракское правительство».
Читайте подробнее: США не собираются уходить из Ирака
Если бы Тегеран хотел, он бы уже не был под санкциями, сообщил 9 января журналистам американский президент Дональд Трамп.
По словам американского лидера, Тегеран сильно страдает от западных санкций и мог бы избавиться от них «очень быстро». Это полностью зависит от самого Ирана.
Американский президент добавил, что Иран «охвачен хаосом».
Подробности в материале: Трамп: Иран сам виноват, что находится по санкциями
Президент США Дональд Трамп заявил, что убитый по его приказу иранский генерал Касем Сулеймани якобы планировал осуществить взрыв одного из американских посольств.
Об этом: Трамп объяснил, почему он решил убить генерала Сулеймани
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире телеканала «Россия-1» заявил, что ситуация в Ближневосточном регионе может привести к колебаниям цен на нефть.
«Некоторые компании начали думать — поставлять нефть или не поставлять через Ормузский пролив. Пока мы видим, что проблем нет, но такие риски существуют, и здесь нужно понимать, что любой такой риск, любые такие перебои — они будут серьезным испытанием для нефтяного рынка и могут привести к серьезным колебаниям», — сказал Орешкин.
Шпионская сеть способствовала гибели командующего спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции генерала Касема Сулеймани, сообщает 9 января Reuters.
По данным источников в спецслужбах Ирака, шпионская сеть работала в аэропорту Багдада. Она смогла добыть информацию о прибытии Сулеймани в Багдад, после чего он был убит в ходе ракетной атаки.
Уточняется, что в настоящий момент шпионскую сеть обнаружили и её деятельность пресечена.
Читайте подробнее: К гибели Касема Сулеймани в Ираке причастна шпионская сеть — СМИ
Радиоэлектронный удар был нанесён иранскими военными по американским военным объектам в Ираке, заявил 9 января командующий ВВС и военно-космическими силами КСИР Ирана бригадный генерал Амир-Али Хаджизаде, сообщает Военный обозреватель.
По словам Хаджи-заде, американцы в результате применённого Ираном радиоэлектронного удара лишились полного доступа к электронным системам своих разведывательных самолётов и беспилотников.
Об этом: В КСИР рассказали о радиоэлектронном ударе по объектам США в Ираке
Из зенитных систем ТОР M-1, произведённых в России, был сбит Boeing-737 украинской авиакомпании под Тегераном, сообщает 9 января Newsweek.
Уточняется, что такими данными располагают два сотрудника Пентагона, а также сотрудник разведки Ирака.
По версии указанных источников, самолёт сбит по ошибке, поскольку ПВО Ирана сработали во время взлёта пассажирского самолёта.
Подробности в материале: В Пентагоне заявили, что Boeing в Иране сбит ракетой производстства РФ
Власти Исламской Республики Иран пригласили власти США к участию в расследовании крушения украинского пассажирского самолета Boeing 737−800.
Подробности в материале: Иран пригласил власти США поучаствовать в расследовании катастрофы Boeing
Ряд иностранных структур намерен задействовать Иран против США в ходе масштабной военной операции, сообщает 9 января Военный обозреватель.
Комментируя сегодняшнее выступление командующего Воздушно-космическими силами Корпуса стражей Исламской революции генерала Амира Али Хаджизаде, издание отмечает, что за его спиной расположены флаги тех структур, которые будут задействованы в реализации плана атаки на Штаты.
Названы сам Иран, КСИР, иранские ВВС и военно-космические силы, «Хезболла» (Ливан), йеменские хуситы («Ансар Аллах»), «Хашд аш-Шааби» (Ирак), ХАМАС (Палестина), Лива Фатимиюн (Афганистан) и Лива Зайнабиюн (Пакистан).
Читайте также: Иран расставил флажки. Названы силы, которые могут атаковать США
В ходе телефонных переговоров с исполняющим обязанности премьер-министра Ирака Аделем Абдулем Махди, Госсекретарь США Майк Помпео обещал содействовать безопасности американцев и иракцев. Об этом Помпео написал на своей странице в Twitter.
Читайте также: Госсекретарь США пообещал защищать граждан и общие интересы Ирака и США
Полномочия президента США Дональда Трампа на ведение войны с Ираном были ограничены Палатой представителей Конгресса. Об этом стало известно в ходе трансляции заседания законодательного органа на официальном сайте.
Документ, принятый Конгрессом, обязывает лидера страны не начинать войну с Ираном пока администрация США не получит от Конгресса разрешение либо не возникнет «вооруженное нападение на США».
Подробности в материале: Конгресс США запретил Трампу начать войну с Ираном
Место и время атак, якобы планируемых иранским генералом КСИР Касемом Сулеймани, были неизвестны в момент, когда принималось решение о его ликвидации в аэропорту Тегерана. Об этом госсекретарь США Майк Помпео сообщил в интервью Fox News.
Читайте подробнее: Помпео: у нас не было точных данных об атаках, планируемых Сулеймани
Все стороны конфликта на Ближнем Востоке должны проявить сдержанность, особенно США. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью РИА Новости.
Подробности в материале: МИД РФ: США «взорвали» Ближний Восток политикой управляемого хаоса
На фоне обострения ситуации вокруг Ирана и риска новых конфронтаций все стороны должны проявлять сдержанность. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, который находится в Токио для участия в российско-японском стратегическом диалоге. Российский дипломат подчеркнул, что, прежде всего это касается Вашингтона.
«Все стороны должны проявлять сдержанность, прежде всего — США, которые в свое время «взорвали» Ближний Восток и продолжают проводить политику дестабилизации, управляемого хаоса, угроз и шантажа», — приводит РИА Новости слова замглавы российского внешнеполитического ведомства.
При этом дипломат добавил, что подобные действия со стороны США Россия считает деструктивными и неприемлемыми.
Об этом: МИД РФ: США проводит на Ближнем Востоке политику дестабилизации
Президент Ирана Хасан Рухани провел телефонные переговоры с эмиром Катара Тамимом бен Хамад Аль Тани, в ходе которых стороны провели обсуждение вопросов безопасности в Ближневосточном регионе. Об этом 10 января сообщает пресс-служба иранского лидера.
Читайте также: Рухани надеется, что США не сделают ещё одну ошибку
Представители Демократической партии в Конгрессе США не были уведомлены об операции против иранского генерала Касема Сулеймани из-за опасений утечки. Об этом американский президент Дональд Трамп заявил во время выступления на митинге в штате Огайо.
«Они говорят: «Вы должны были получить разрешение от Конгресса, сообщить нам, а мы бы могли слить это лживым СМИ», — заявил американский лидер.
Читайте подробнее: Трамп не доверил демократам информацию об ударе по Сулеймани
Вероятность возобновления конфронтации США и Ирана сохраняется, хотя надежда на то, что новых обострений не произойдёт, также существует. Об этом заявил 10 января заместитель главы МИД России Сергей Рябков.
«Я не считаю, что мы наблюдаем деэскалацию», — сказал дипломат РИА Новости.
Читайте подробнее: Предпосылки к конфронтации США и Ирана сохраняются — Рябков
России готова обсудить с Соединенными Штатами ситуации вокруг Ирана в случае, если американская сторона проявит интерес. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Подробности в материале: В МИД РФ заявили о готовности Москвы обсудить с США ситуацию вокруг Ирана
Иран стремился минимизировать ущерб при нанесении ударов по американским военным базам в Ираке. Такую возможность допустил президент США Дональд Трамп, он заявил об этом 10 января в интервью журналистам филиала телеканала ABC в штате Огайо.
Читайте подробнее: Трамп допустил, что Иран хотел минимизировать ущерб при нанесении ударов
Правительство Ирана считает, что Индонезия может сыграть свою роль в ослаблении напряженности после нападения США, в результате которого 3 января в Багдаде был убит военный лидер Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани, сообщает Antara.
Подробнее в материале: Индонезия может сыграть роль в ослаблении напряженности между Ираном и США
Все семь военнослужащих Эстонии, находившихся в составе сил коалиции под управлением США в Ираке, переброшены на территорию Кувейта. Об этом 10 января сообщает официальный сайт генерального штаба страны.
Читайте подробнее: Эстония перебросила военных из Ирака в Кувейт
Отказы от поездок в Объединенные Арабские Эмираты, связанные с перелётом через Иран, в России пока единичны. Об этом говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России, опубликованном 10 января.
«Да, по ОАЭ есть аннуляции, но они единичные», — подтвердили в одной из туристических компаний.
Читайте также: В России зафиксированы единичные отказы от перелётов над Ираном
Влиятельный шиитский лидер Ирака аятолла Али аль-Систани осудил действия Ирана и США, нарушающие суверенитет страны.
Читайте подробнее: Шиитский лидер Ирака раскритиковал действия военных Ирана и США
Представители США должны прибыть в Ирак, чтобы выработать механизм вывода американского военного контингента из страны. Такое требование предъявил исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди госсекретарю США Майклу Помпео, передаёт 10 января Национальное иракское информационное агентство (NINA).
Подробности в материале: Иракский премьер потребовал от США проработать вывод своих войск
Резолюция палаты представителей Конгресса США об ограничении полномочий президента Дональда Трампа на ведение боевых действий с Ираном «носит политический характер и является продолжением внутренней борьбы элит на предвыборном этапе». Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 января, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
При этом парламентарий отметил рост в американском обществе возмущения агрессивными действиями руководства США против Ирана, которые способны вызвать ответную реакцию со стороны Тегерана.
Подробности в материале: В Госдуме оценили резолюцию об ограничении Трампа на боевые действия
Представители более 100 общественных организаций в Южной Корее осудили убийство иранского генерала военными США и призвали правительство страны не направлять военный контингент в Ормузский пролив в составе американской коалиции. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.
Читайте также: В Южной Корее выступили против отправки военных в Ормузский пролив
Инициативу Японии выступить посредником в урегулировании конфликта США и Ирана положительно оценил заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.
По итогам встречи с японским коллегой Такэо Мори в Токио 10 января российский дипломат отметил: Токио в последние месяцы предпринимал шаги по урегулированию ирано-американского конфликта. По мнению Москвы, эта работа «в данной ситуации весьма полезна».
Читайте также: Москва и Токио обсудили обострение отношений Тегерана и Вашингтона
Влиятельный шиитский лидер Ирака аятолла Али аль-Систани осудил действия военных Ирана и США, нарушающие суверенитет страны. Заявление было сделано в священном городе Кербала, во время пятничной молитвы.
Политика «максимального давления» на Иран не даст ожидаемого Соединёнными Штатами эффекта, сообщил журналистам 10 января заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.
По его словам, ответственность за обострение ирано-американского конфликта лежит на Вашингтоне. Политика «максимального давления» на Иран бессмысленна и опасна.
Об этом: В МИД РФ призвали США отказаться от политики давления на Иран
США вводят новые односторонние санкции в отношении Ирана, сообщил госсекретарь Майкл Помпео.
Подробности в материале: США расширяют санкции в отношении Ирана
Главы оборонных ведомств России и США Сергей Шойгу и Марк Эспер в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию в Ближневосточном регионе, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Читайте подробнее: Шойгу обсудил с главой Пентагона ситуацию на Ближнем Востоке
Переговоры между Багдадом и Вашингтоном об американском военном присутствии в Ираке будут продолжаться, сообщил журналистам 10 января американский госсекретарь Майк Помпео.
По словам американского дипломата, Вашингтон стремится договориться с Багдадом. И Багдад, вопреки распространяемой СМИ информации, не настаивает на немедленном выводе американского контингента.
По словам главы Госдепа, американцы находятся на Ближнем Востоке для борьбы с терроризмом. В настоящее время, по его словам, Вашингтон рассматривает вариант частичного вывода контингента, поскольку вышеозначенную задачу можно решить меньшими силами.
Об этом: Помпео заявил, что разговор об американских военных в Ираке не окончен
Возможность создания расширенной миссии НАТО в Ираке для противодействия Ирану обсудили американский госсекретарь Майк Помпео и его канадский коллега Франсуа-Филипп Шампань 10 января, сообщили в пресс-службе Госдепа.
Комментируя обострение отношений с Ираном, американская и канадская стороны обсудили «возможность создания расширенной миссии НАТО в Ираке». При этом речь шла о распределении финансирования этой миссии на всех членов НАТО.
Подробности в материале: США и Канада обсудили возможность расширенной миссии НАТО в Ираке
Серьёзный урон иранской экономике могут принести новые американские санкции, сообщил 10 января журналистам спецпредставитель Соединённых Штатов по Ирану Брайан Хук.
Комментируя указ президента Соединённых Штатов Дональда Трампа о новых санкциях против Ирана, американский дипломат заявил, что они направлены «на те отрасли, которые позволяют поддерживать жизнеспособность иранской экономики».
Иранские власти должны вернуться к выполнению условий Совместного всеобъемлющего плана действий (ядерной сделки), сообщил 10 января журналистам верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Комментируя итоги саммита ЕС на уровне МИД, который состоялся 10 января в Брюсселе, Боррель выразил мнение европейских стран о конфликте Тегерана и Вашингтона: новая война недопустима.
Об этом: Брюссель настаивает, чтобы Тегеран выполнял условия ядерной сделки
Иранский генерал Касем Сулеймани готовил атаки на американские посольства, заявил 10 января президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в интервью Fox News.
По словам Трампа, Сулеймани готовил нападения на четыре американских посольства. Одним из этих посольств, возможно, было диппредставительство США в Багдаде.
Читайте также: Трамп обвинил погибшего генерала КСИР в подготовке атак на посольства США
Министр культуры Чехии, бывший глава МИД страны Лубомир Заоралек ожидает от Ирана дальнейших жестких действий против Запада в ответ на убийство Касема Сулеймани, сообщил 10 января еженедельник Reflex.
Заоралек выразил уверенность, что дальнейшие ответные действия Ирана ещё впереди. Экс-глава чешского МИД полагает, что действия Тегерана «могут быть более продуманными, чем мы можем сейчас представить». Чешский министр полагает, что Иран может нанести удар в самый неожиданный и опасный момент для президента США Дональда Трампа, по приказу которого убит Сулеймани.
Подробности в материале: Чешский министр ожидает продолжения акций Ирана против США
Пентагон выделил около $135 млн на содержание своей передовой базы развертывания войск Арифжан в Кувейте, сообщила 10 января пресс-служба военного ведомства США.
В сообщении сказано, что Пентагон выделил дополнительно $134,49 компании Vectrus Systems. Фирма проведёт работы по «поддержанию функционирования базы в Кувейте и обеспечение ее безопасности».
Читайте также: США выдали дополнительные $135 млн для работ на передовой базе в Кувейте
Записи в поддержку убитого США главы иранского спецназначения «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани удаляют социальные сети Facebook и Instagram. Об этом 10 января передает телекомпания CNN.
Читайте также: Крупнейшие соцсети удаляют записи в поддержку покойного генерала Сулеймани
Американская компания Facebook удалила из своей одноименной социальной сети, а также подконтрольной ей соцсети Instagram все записи, сделанные в поддержку убитого американцами иранского генерала Касема Сулеймани.
Читайте подробнее: Из Facebook и Instagram удалили все записи в поддержку генерала Сулеймани
Министр обороны Франции Флоранс Парли призвала мировое сообщество и Иран к созданию условий для диалога в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и деэскалации конфликта на Ближнем Востоке.
Читайте подробнее: Министр обороны Франции призвала к диалогу по защите «ядерной сделки»
Министр иностранных дел Ирана Аббас Мусави заявил, что действия по введению санкций Соединенными Штатами в отношении их страны являются незаконными и бессмысленными.
Подробности в материале: Новые санкции США против Тегерана незаконны и бессмысленны — МИД Ирана
Президент Ирана Хасан Рухани подписал указ, согласно которому 3 января, дата убийства военными США иранского генерала Касема Сулеймани, объявлена Всемирным днем сопротивления (World Day of Resistance).
Читайте подробнее: В Иране дату гибели Сулеймани объявили Всемирным днем сопротивления
Дипломатическая и экономическая изоляция Тегерана со стороны американских властей будет продолжать до тех пор пока Ирана не начнет «вести себя как нормальная страна». Об этом 11 января заявила представитель Госдепа США Морган Ортагус в эфире телеканала Fox News.
Об этом: Власти США хотят, чтобы Иран стал «вести себя как нормальная страна»
Американские военнослужащие с военной базы Аль-Асад в Ираке узнали об атаке Ирана за 2,5 часа до начала обстрела, передает телеканал CNN со ссылкой на слова офицеров военной базы.
По их данным, узнав о предстоящем обстреле Аль-Асада, военнослужащие заблаговременно покинули военную базу или спрятались в бункерах. Ранее США сообщали, что были предупреждены о ракетной атаке со стороны Ирана.
Читайте также: Военные США узнали об обстреле баз заранее — CNN
Властям Ирана следует перестать «убивать великий народ». Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на странице в соцсети Twitter.
Об этом: Трамп — лидерам Ирана: «Не убивайте ваших протестующих»
Деятельность командующего спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей Исламской революции иранского генерала Касема Сулеймани, погибшего 3 января в Ираке в результате ракетной атаки США, могла привести к военному конфликту между США и Ираном. Об этом сообщил 12 января глава Пентагона Марк Эспер в эфире телеканала CNN.
Читайте также: Глава Пентагона рассказал о «коварных планах» Сулеймани
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер Германии Ангела Меркель заявили о своей приверженности сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
Читайте также: Джонсон и Меркель обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Власти США готовы начать переговоры с все еще легитимным руководством Ирана, если представители страны изъявят желание. Об этом 12 января в эфире телеканала CBS заявил глава Пентагона Марк Эспер.
Подробности в материале: Глава Пентагона рассказал о готовности США к переговорам с Ираном
Командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами заявил, что вооруженные силы Ирана не ставили своей целью уничтожения американских военнослужащих.
Читайте также: Глава КСИР: Иран не ставил своей целью уничтожение военных США в Ираке
В США провели социологическое исследование, согласно которому более половины респондентов считают, что убийство военными Соединенных Штатов иранского генерала Касема Сулеймани в Ираке вызвало угрозу для безопасности страны.
Подробности в материале: 52% жителей США обеспокоены ростом опасности из-за гибели Сулеймани — опрос
В совместном заявлении лидеры ЕС президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратились к Ирану с призывом выполнять условия по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Об этом говорится в сообщении пресс-службы Елисейского дворца.
Читайте подробнее: Главы ЕС готовы к диалогу с Ираном на условиях «ядерной сделки»
В министерстве обороны США не видят оснований для новых ударов по своим военным позициям на Ближнем Востоке со стороны Ирана. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер.
Читайте также: В Пентагоне не ждут новых ударов со стороны Ирана и готовы к переговорам
Проводимая США кампания «удушения» Ирана приносит свои плоды, и Иран вынужден будет сесть за стол переговоров, заявил советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О’Брайен.
Читайте также: У Ирана нет выбора, кроме переговоров — советник Трампа
Президент США Дональд Трамп и госсекретарь США Майк Помпео лгали, когда заявляли о якобы существующей для американцев угрозе со стороны иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом заявил председатель комитета по разведке Палаты представителей США Адам Шифф.
Читайте также: Глава комитета по разведке Конгресса США уличил Трампа и Помпео во лжи
Президент США Дональд Трамп индифферентно относится к тому, будет ли Иран вести переговоры с США. Об этом глава Белого дома сообщил в Twitter.
Читайте также: «Мне все равно» — Трамп высказался о возможных переговорах с Ираном
События на Ближнем Востоке стали предметом обсуждения на переговорах госсекретаря США Майкла Помпео и министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, сообщил Помпео в Twitter.
Читайте также: Госсекретарь США обсудил ближневосточный кризис с главой МИД Турции
Президент США Дональд Трамп вновь перевел свое сообщение по поводу протестующих Ирана на персидский. Дублирующее сообщение на фарси появилось в Twitter спустя два часа после публикации оригинала на английском.
Читайте также: Не убивать протестующих Трамп велел Ирану на фарси
Сообщение президента США Дональда Трапа, написанное на фарси, «позорит персидский язык». Об этом написал в Twitter официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
Читайте также: Представитель МИД Ирана назвал «позорным» сообщение Трампа на фарси
Вашингтон призвал Сеул присоединиться к международной коалиции и отправить войска Южной Кореи на Ближний Восток для «сдерживания» Ирана.
Читайте также: США и Южная Корея обсудят отправку Сеулом войск в Ормузский пролив
Саудовская Аравия держит «двери открытыми» для диалога с Ираном, однако Тегерану необходимо признать опасность своих действий для стабильности на Ближнем Востоке. Об этом заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан аль Сауд.
Читайте также: В Саудовской Аравии рассказали об «открытых дверях» для диалога с Ираном
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что конфликт с участием Ирана вредит стабильности всего мира.
Об этом: Абэ: конфликт с Ираном вредит стабильности всего мира
В связи с иранским конфликтом доктор экономических наук и публицист Никита Кричевский на своих интернет-ресурсах высказал мнение о том, что России уже сейчас нужно подумать о модели транзита:
«Такое противостояние власти и раздробленного общества может привести к вооруженным столкновениям, бунтам и силовому подавлению протестов с неясными перспективами. В любом случае было бы верхом легкомыслия полагать, что иранцы спят и видят, как бы встать на путь политической свободы, прозрачной рыночной экономики и дружбы в засос со Штатами или саудитами. Ещё более безоглядным было бы планирование военной интервенции, а такие мысли в Пентагоне есть у многих».
Читайте также: «России есть о чём задуматься»: что происходит в Иране
Соединённые Штаты уже давно перестали быть ответственной страной, поэтому любые дела с ними могут обернуться бедой, о чем и говорит прецедент с нанесением удара по Ирану, заявил политолог Сергей Михеев.
Читайте также: Михеев: США ударили по Ирану, потому что Трамп захотел остаться президентом
Спустя несколько часов после убийства иранского генерала Касема Сулеймани администрация США направила в Тегеран письмо с просьбой мстить пропорционально.
Читайте также: США призывали Иран мстить за Сулеймани «пропорционально» — NYT
Если верны слухи, что оппозиционных демонстрантов в Иране поддерживают некоторые силы внутри правящей системы, то мы окажемся вскоре свидетелями смены режима в Тегеране, предполагает автор ИА REGNUMАвигдор Эскин.
Читайте также: Иранский режим в тупике
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в ходе недавнего телефонного разговора подтвердили свою приверженность сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Об этом говорится в заявлении Елисейского дворца.
Отмечается, что лидеры двух стран заявили о намерении «призвать Иран как можно скорее вернуться к полному соблюдению своих обязательств» в рамках этой сделки.
Подробности в материале: Путин и Макрон намерены сохранить ядерную сделку с Ираном
Администрация социальной сети Instagram подтвердила факт запрета на публикацию сообщений в поддержку иранского генерала Касема Сулеймани.
Читайте подробнее: В Instagram признали факт удаления сообщений, посвященных Сулеймани
Датский сержант, находившийся в момент удара иранских ракет на американской базе в Ираке, поделился своими переживаниями о том, как это было, с прессой. По словам военного, датские солдаты реагировали по-разному: некоторые сидели и рассказывали анекдоты, а некоторые плакали.
Читайте также: Датский сержант поделился эмоциями от пережитых ударов Ирана по базе США
Широкомасштабная война США с Ираном приведёт к повышению стоимости нефти, что невыгодно Вашингтону, который не хочет, чтобы Россия зарабатывала на дорогом сырье, считает депутат Госдумы Александр Шерин (ЛДПР).
Читайте также: Депутат Госдумы РФ объяснил, почему не будет третьей мировой войны
Президент Ирана Хасан Рухани одобрил законопроект, признающий Пентагон террористической организацией, сообщает 13 января агентство Tasnim.
Читайте также: Рухани одобрил внесение Пентагона в список террористических организаций
Возможность ликвидации командующего силами спецназа «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани обсуждалась в администрации президента США Дональда Трампа с конца июня 2019 года, сообщает NBC со ссылкой на ряд высокопоставленных лиц в Белом доме. Вопрос поднимался летом 2019 года, когда руководство Ирана сбило американский военный беспилотник RQ-4.
Ситуацию в регионе Персидского залива обсудили в телефонной беседе президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Об этом сообщает 13 января пресс-служба Кремля.
Подробности в материале: Лидеры РФ и Индии обсудили обстановку на Ближнем Востоке и в Ливии
Возможность уничтожения иранского генерала Касема Сулеймани члены администрации президента США Дональда Трампа начали обсуждать ещё летом 2019 года, когда в Иране был сбит американский беспилотник. Об этом сообщает 13 января телекомпания NBC, ссылаясь на источники в Белом доме.
Лидер США тогда заявил, что на ликвидацию Сулеймани пойдёт лишь в случае «убийства Ираном американских граждан».
Читайте также: В Белом доме задумали устранить Сулеймани летом 2019 года — NBC
Судебный процесс против американского президента Дональда Трампа намерены начать власти Ирана, сообщает 13 января Fars.
По словам главы иранского Верховного суда Эбрахима Раиси, Трамп должен ответить за убийство одного из командиров Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.
Читайте подробнее: Тегеран собирается подать на Трампа в суд за убийство
Глава иранского Верховного суда Эбрахим Раиси. (cc) Meghdad Madadi. Фото: tasnimnews.com
Иранское агентство Tasnim со ссылкой на заявление премьер-министра Сирии Имада Хамиса сообщает, что президент Сирии Башар Асад посмертно наградил командующего силами спецназа «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани орденом за вклад в борьбу с терроризмом.
О награждении орденом посмертно иранского генерала Касема Сулеймани, погибшего в Багдаде, сообщает 13 января Tasnim.
Уточняется, что сирийский президент Башар Асад посмертно наградил Сулеймани орденом в знак признательности за его вклад в борьбу с терроризмом.
Подробности в материале: Асад посмертно наградил генерала Сулеймани орденом
Пока американцы не уйдут из Сирии, разграбление этой страны не закончится, заявил 13 января секретарь иранского Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани, сообщает Mehr.
На переговорах с премьер-министром Сирии Имадом Хамисом Шамхани назвал присутствующих в Сирии американцев террористическими силами и подчеркнул, что пока они не уйдут, в регионе мира не будет.
Добиться ухода США из Сирии можно путём договорённости стран региона, отметил иранский представитель.
Читайте подробнее: Власти Ирана заявили, что США продолжают грабить Сирию
Президент США Дональд Трамп в своём Twitter назвал «большим прогрессом» тот факт, что иранские протестующие отказались топтать флаг США на акциях протеста.
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1216750167954804736
Встреча секретаря иранского Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани и премьер-министра Сирии Имад Хамиса. Фото: Tasnimnews.com
Американские солдаты в Сирии.
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что «хуже [иранского генерала] Касема Сулеймани — только Усама Бен Ладен».
Госдеп грозит лишить Иран экспорта нефти
Оставить Тегеран без нефтяного экспорта пообещал госсекретарь США Майк Помпео, выступая 13 января в Стэнфордском университете.
Он заявил, что Соединённым Штатам осталось добиться прекращения 20% экспорта иранской нефти, поскольку 80% этой торговли Иран уже лишён.
Помпео подчеркнул, что таким образом Вашингтон осуществляет свою политику давления на Тегеран, причём иранскому народу американцы, по его словам, ничего плохого не хотят.
Министр юстиции, генеральный прокурор США Уильям Барр назвал легитимным убийство генерала Сулеймани в Ираке.
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Грузинскую границу необходимо закрыть для граждан Ирана. Такое заявление сделал экс-президент Грузии Михаил Саакашвили 13 января в эфире одной из передач «Первого канала» грузинского телевидения.
Протестующие в Ираке недовольны тем, что противостояние Ирана и США уводит на второй план демонстрации в стране.
Убийство иранского генерала Касема Сулеймани в Ираке стало кульминацией противоправных действий США. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая 14 января на пресс-конференции в Коломбо.
Лавров напомнил, что Сулеймани официально представлял правительство Ирана и находился в Ираке с официальным визитом. Такое убийство выходит за все международно-правовые и просто человеческие рамки, подчеркнул он.
Читайте также: Лавров назвал убийство Сулеймани кульминацией беззакония США
Помощник госсекретаря США по Ближнему Востоку Дэвид Шенкер поблагодарил властей Иракского Курдистана за поддержку в конфликте с Ираном.
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Кстати, появилась информация, что спикер Госдумы Вячеслав Володин скоро посетит Иран. Об этом со ссылкой на посла Ирана в РФ сообщает ТГ-канал «Раньше всех. Ну почти».
Совет министров Саудовской Аравии под председательством короля Салмана бин Абдулазиза аль Сауда подтвердил осуждение Ирана за нарушение суверенитета Ирака.
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Российско-иранские отношения успешно развиваются, заявил 14 января посол Ирана в России Казем Джалали.
На встрече с вице-спикером Совфеда Ильясом Умахановым иранский дипломат отметил, что «очень хорошее развитие» отношений между Москвой и Тегераном наблюдается в политике, обороне и безопасности, культуре.
Что касается торгово-экономических отношений, то их нужно улучшать:
Об этом: Посол Ирана оценил отношения с Россией
Возобновить подготовку иракских военных кадров намерено НАТО, сообщил 14 января генсек альянса Йенс Столтенберг.
На переговорах с заместителем иракского министра иностранных дел Абдель Керимом Хашемом Абу аль-Госом Столтенберг сказал, что альянс настроен и дальше работать с Багдадом.
Тренировочная миссия НАТО будет продолжена, когда в Ираке будут созданы соответствующие условия. Участие альянса в подготовке иракских военных Столтенберг объяснил тем, что Ирак «имеет ключевое значение для региональной стабильности и евроатлантической безопасности».
Читайте подробнее: НАТО будет снова тренировать военных Ирака
Совместное заявление трёх участников ядерной сделки о запуске механизма урегулирования споров ничего не меняет, заявил 14 января официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави, сообщили в пресс-службе ведомства.
Комментируя заявление британского премьер-министра Бориса Джонсона, французского президента Эммануэля Макрона и германского канцлера Ангелы Меркель о запуске механизма урегулирования споров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (так называемая ядерная сделка), представитель Ирана пояснил следующее.
Этот механизм Тегеран уже давно (ещё в 2018 г.) запустил. Тогда на фоне выхода Вашингтона из СВПД и последующих попыток давления на Иран иранский министр иностранных дел направил официальное обращение в Совместную комиссию по реализации соглашения.
Читайте подробнее: Тегеран ответил Парижу, Берлину и Лондону на заявление по ядерной сделке
Шаги европейских участников ядерной сделки по её сохранению слабы и пассивны, заявил 14 января официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, сообщили в пресс-службе ведомства.
Комментируя заявление руководства Франции, Германии и Великобритании о запуске механизма урегулирования споров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий, иранский дипломат заявил:
Читайте подробнее: МИД Ирана призвал европейцев спасать ядерную сделку
Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин прокомментировал обострение отношений между Вашингтоном и Тегераном.
Подробнее читайте: Делягин объяснил, в чём состоит фундаментальная разница между США и Ираном
В случае аннулирования Совместного всеобъемлющего плана действий (так называемая ядерная сделка) его нужно будет заменить на другое соглашение по ядерной программе Ирана — например, на такое, какое предлагает президент США Дональд Трамп, заявил 14 января британский премьер-министр Борис Джонсон, передаёт ВВС.
Комментируя возможный вариант, когда от действующей ядерной сделки придётся отказаться, Джонсон заявил:
Британский премьер-министр отметил, что, по мнению Вашингтона, СВПД устарел.
Подробности в материале: Джонсон согласен на «сделку Трампа» по Ирану
На военное присутствие США по всему миру тратится очень много денег, и глава Белого дома Дональд Трамп хочет покончить с этим. Об этом 14 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сотников, комментируя обострение отношений между США и Ираном.
Подробности: После переизбрания Трамп начнёт сокращать присутствие США в мире — прогноз
14 января в клубе «Валдай» состоялась экспертная дискуссия «США — Иран: пределы эскалации».
На сегодняшний день Иран вызывает сочувствие как жертва крупной державы в лице США. Об этом 14 января в ходе экспертной дискуссии «США — Иран: пределы эскалации» заявил академик, научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин.
«Если раньше на Ближнем Востоке боялись Ирана, то теперь ему сочувствуют, как всем жертвам крупных держав», — сказал Наумкин.
Об этом: Ирану начали сочувствовать как жертве США — эксперт
Подходы администрации экс-президента США Барака Обамы и администрации нынешнего американского президента Дональда Трампа на иранском направлении отличаются. Об этом 14 января в ходе экспертной дискуссии «США — Иран: пределы эскалации» заявил старший научный сотрудник Лаборатории анализа международных процессов МГИМО МИД России Максим Сучков.
По его словам, администрация Обамы считала, что изгонять Иран из Ирака и Ливана нет смысла, поскольку его позиции в этих странах традиционно сильны. Вместо этого представители администрации предлагали создавать систему антистимулов, чтобы присутствие Ирана в названных государствах воспринималось как нежелательное, а в самом Иране предлагалось теснить консерваторов.
Читайте подробнее: Трамп действует с Ираном по принципу «трёх «д» — эксперт
О ракетном ударе по военной базе Эт-Таджи (провинция Салах-эд-Дин, Ирак) сообщает 14 января Al-Hadath.
Откуда были запущены ракеты, пока не уточняется. Отметим, что на Эт-Таджи находятся американские военные.
Читайте также: По одной из военных баз Ирака нанесён ракетный удар
Вывод американских войск из Ирака приведёт к уходу с этой территории и остальных сил так называемой антитеррористической коалиции. Об этом 14 января сообщил представитель Госдепа по Ближнему Востоку Джоуи Худ в ходе выступления в Институте Ближнего Востока.
По словам Худа, уйдут американцы — уйдут и партнёры по коалиции. Также уйдут из региона и инвесторы.
По словам американского дипломата, идею вывода контингента из Ирака нужно подробно обсуждать.
Читайте также: В Госдепе высказались против вывода контингента из Ирака
Министр обороны США Марк Эспер в ходе пресс-конференции 14 января отказался отвечать на вопрос о том, сколько конкретно американских посольств могли стать объектами для атак со стороны иранского генерала Касема Сулеймани.
Читайте также: Глава Пентагона отказался назвать конкретные угрозы со стороны Сулеймани
Вот, например, одно из недавних сообщений по ситуации в Иране министра обороны США Марка Эспера в его аккаунте в Twitter.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что подвергся бы критике со стороны демократов, если бы операция против иранского генерала Касема Сулеймани не была бы проведена. Об этом американский лидер заявил перед своими сторонниками в штате Висконсин.
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Япония выступает за разрядку отношений между Соединенными Штатами и Ираном, Токио не будет участвовать в операциях Вашингтона по защите региона Персидского залива от возможных атак со стороны Тегерана. Об этом заявил министр обороны Японии Таро Коно.
Подробности в материале: В Японии выступили за разрядку напряженности между США и Ираном
Мужчина, который заснял и выложил в интернет видео, на котором якобы запечатлён момент попадания в украинский лайнер Boeing 737−800 ракеты, задержан Корпусом стражей Исламской революции (КСИР). Об этом 15 января сообщает агентство FARS.
Подробности в материале: В Иране задержан автор видео с ударом ракет по украинскому Boeing 737
Министр иностранных дел Германии Хейко Маас заявил, что вывод из Ирака коалиции, возглавляемой США, приведет к усилению ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Читайте подробнее: Глава МИД Германии: вывод войск коалиции из Ирака усилит ИГИЛ*
«Президент Ирана Рухани назвал чепухой информацию о том, что страна стремится получить ядерное оружие», — сообщает тг-канал @bbbreaking.
Министр иностранных дел Катара Мохаммед бин Абдулрахман аль Тани прибыл в Ирак с официальным визитом.
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Действия Тегерана по ядерной программе находятся на контроле МАГАТЭ, сообщил 15 января журналистам официальный представитель агентства Фредрик Даль.
Комментируя заявления по поводу иранской ядерной программы, представитель Международного агентства по атомной энергии отметил, что МАГАТЭ «продолжает мониторить ситуацию в Иране» и транслировать информацию странам — участницам агентства.
Даль отметил также, что Тегеран заявил о своём намерении продолжать сотрудничество с МАГАТЭ.
Читайте подробнее: МАГАТЭ следит за действиями Тегерана
Президент Ирака Бархам Салех в ходе встречи с главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом аль-Тани заявил, что не позволит использовать свою страну в качестве арены для войны.
«Ирак не будет площадкой для нападения на какое-либо соседнее государство или ареной для новой войны, истощающей энергию и возможности народов», — сказал Салех.
Президент Ирака Бархам Салех
Пересмотра ядерной сделки по сценарию американского президента Дональда Трампа не будет, написал 15 января иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф в Twitter.
По словам иранского дипломата, Тегеран не считает возможным пересмотр резолюции Совбеза ООН, по которой было достигнуто соглашение с правительствами шести государств.
Тегеран, добавил министр, «не подписывал никакой «сделки [экс-главы Соединённых Штатов Барака] Обамы», чтобы теперь пойти на «сделку Трампа». Иранский дипломат пояснил, что сначала «сделка Трампа», потом Вашингтон захочет ещё чего-нибудь.
Об этом: Тегеран отверг идею «сделки Трампа»
Международный уголовный суд не владеет юридическим правом на расследование убийства иранского генерала Касема Сулеймани, сообщает РИА Новости со ссылкой на офис прокурора МУС.