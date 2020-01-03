Киев, 3 января, 2020, 08:08 — ИА Регнум. Выдача паспортов гражданина РФ жителям ДНР и ЛНР, а также на оккупированных Киевом территориях Донбасса, является «прямой российской агрессией». Об этом 2 января написал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин на своей странице в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Павел Климкин

ИА REGNUM напоминает, что, согласно данным миграционной службы Российской Федерации, за минувший год российское гражданство получили порядка 200 тысяч жителей Донбасса, из которых 60 тысяч человек — жители подконтрольных Украине территорий Донбасса.

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«Выдача РФ паспортов на всем (а не только оккупированном) Донбассе дает нам политическое и моральное право действовать так, как мы считаем необходимым для Украины, не ограничивая себя соблюдением Минска, отказом от него, разговорами о его изменении или чем угодно», — считает бывший дипломат.

«Выдача российских паспортов, что бы там ни говорили в России или где-нибудь, никак не укладывается в логику Минска и является прямой российской агрессией. Выдача паспортов в других регионах Украины — лишь вопрос времени», — подытожил Павел Климкин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, представитель Луганской Народной Республики в политической подгруппе Родион Мирошник, комментируя цифры миграционной службы РФ по количеству жителей Донбасса, получивших российское гражданство в прошлом году, написал, что это является ответом населения Донбасса на призыв украинского лидера возвращаться и жить на Украине.

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Отметим, Киев считает, что в Донбассе нет гражданской войны, а там происходит война Украины с Россией, а территории ДНР и ЛНР являются якобы «оккупированными» Москвой.