Париж, 2 января, 2020, 23:37 — ИА Регнум. Во Франции сотрудники полиции применили слезоточивый газ во время акции протеста против пенсионной реформы в Париже. Об этом 2 января сообщает Agence France-Presse.

Alisdare Hickson Применение слезоточивого газа

Как отмечает издание, сотрудники правоохранительных органов применили к демонстрантам слезоточивый газ на станции метро «Пирамида» в центре Парижа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, протестные акции, вызванные желанием правительства Франции провести пенсионную реформу в стране, должны продолжится и в январе 2020 года. Ожидалось, что в четверг, 2 января, состоится 29-я забастовка сотрудников общественного транспорта, которая станет самой продолжительной с 1987 года.