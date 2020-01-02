Тршинец, Чехия, 2 января, 2020, 23:20 — ИА Регнум. Молодежная сборная Финляндии по хоккею обыграла команду из Соединенных штатов со счетом 1:0 и вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет. Об этом 2 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

Единственный гол в игре забил в начале третьего периода игрок финской команды Йоонас Оден с передач Кристиана Тануса и Вилле Хейнола.

Эксперты отмечают, что финны одержали вверх над сильнейшим составом команды США. И в упорной борьбе вырвали победу у своих соперников.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в полуфинал турнира вышли Россия (победила Швейцарию — 3:1) и Канада (разгромила Словакию — 6:1).