Токио, 2 января, 2020, 23:08 — ИА Регнум. Женщина-астроном, потерявшая зрение в 20 лет, разработала методику изучения космического пространства по звуку, которая обладает значительным преимуществом по сравнению с визуальным изучением Вселенной. Об этом сообщает Nature.

В космосе

Ученый Ванда Диас Мерсед, работающая в Международном астрономическом союзе в Японии, внедрила методику, в которой яркость и частота электромагнитного излучения, наблюдаемые при изучении космического пространства, преобразуются в слышимые элементы, такие как высоты звука, громкость и ритм. Она утверждает, что этот метод должны применять и зрячие учёные, поскольку он позволяет избежать методологических искажений в выводах.

Так астроном показала, что если искать в видимых астрономических спектрах двойной пик, который указывает на наличие чёрной дыры, то из-за помех легко пропустить нужные данные. Но если комбинировать визуальные данные со звуковыми, то чувствительность заметно повышается. Если графики астрофизических наблюдений и космического электромагнитного излучения изучать в виде звука, то это поможет изучить обитаемость экзопланет, утверждает Ванда Диас Мерсед.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что астрономы из Китая зафиксировали повторяющиеся быстрые радиовсплески, которые исходят из источника, находящегося на расстоянии 3 млрд световых лет от Земли.