Лондон, 2 января, 2020, 22:58 — ИА Регнум. Журналисты известного британского журнала Good Housekeeping признал Крым российской территорией, об этом 2 января стало известно благодаря реакции посольства Украины в Великобритании.

Vahe Martirosyan Флаги России и Крыма

Украинское дипломатическое ведомство обратилось к журналистам издания, призвав не вводить своих читателей в заблуждение.

Подобная реакция была вызвана тем, что авторы публикации предлагали своим подписчикам ряд туристических маршрутов по России, в том числе по Крымскому мосту.

В посольстве Украины посчитали, что журналисты вводят читателей в заблуждение, так как, с точки зрения официального Киева, Крым является территорию Украины.

Напомним, Крым вошел в состав России в 2014 году после соответствующего референдума. Подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией. Власти Украины до сих пор отказываются признать свершившийся факт, продолжая утверждать, что Крым является частью Украины.