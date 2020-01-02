Варшава, 2 января, 2020, 21:58 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы Польши приступили к охране воздушного пространства стран Прибалтики, об этом 2 января сообщает пресс-служба Главного штаба сил обороны Эстонии.

Gerard van der Schaaf Истребитель F-16 ВВС Польши

Отмечается, что польские летчики будут осуществлять защиту прибалтийских рубежей на протяжении четырех месяцев, используя для этой цели американские истребители F-16.

Согласно информации, предоставленной указанной пресс-службой, патруль будет осуществляться круглые сутки.

Напомним, страны прибалтики вступили в организацию НАТО в 2004 году, с этого момента защиту их воздушного пространства осуществляют летчики стран-членов альянса.