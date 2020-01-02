Вашингтон, 2 января, 2020, 21:47 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп в ходе телефонных переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом заявил, что вмешательство во внутренний конфликт в Ливии приведет к осложнению внутренней ситуации в стране, об этом 2 января говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Хогана Гидли.

Gage Skidmore Дональд Трамп

Заявление последовало в ответ на решение парламента Турции отправить в Ливию вооруженные силы страны.

Напомним, гражданская война в Ливии продолжается с 2011 года. В настоящее время страна фактически расколота на два противоборствующих анклава — Правительство национального согласия (ПНС) в Триполи и армию военачальника Халифы Хафтара, базирующуюся на востоке страны.

Анкара поддерживает ПНС, на защиту интересов которого и планируется отправить вооруженные силы.