Москва, 2 января, 2020, 20:07 — ИА Регнум. Экс-чемпион WBA и IBF в первом тяжелом весе по боксу Денис Лебедев подтвердил информацию о том, что он завершает спортивную карьеру. Об этом 2 января он сообщил журналистам.

Przemek Garczarczyk Денис Лебедев

Российский боксер отметил, что на нем лежит большая ответственность за свою семью и пятерых детей. Однако, он чувствует в себе силы найти другое занятие, которое могло бы принести пользу стране.

Лебедев добавил, что именно бой с южноафриканским боксером Табисо Мчуну дал ему понять, что необходимо заканчивать спортивную карьеру, так как еще на подготовительных занятиях к бою он чувствовал себя плохо и многое не получалось.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря в Красноярске состоялся боксёрский поединок за серебряный пояс чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC) между бывшим чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе Денисом Лебедевым (Россия) и южноафриканским боксером-профессоналом Табисом Мчуну (ЮАР). По итогам 12-раундового поединка по решению судей победу одержал Мчуну.