Киев, 2 января, 2020, 19:21 — ИА Регнум. Временно исполняющая обязанности главы Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Ирина Венедиктова, являющаяся одновременно руководителем комитета Верховной украинской рады по вопросам правовой политики и депутатом от пропрезидентской партии «Слуга народа», заявила о сложении своих полномочий в парламенте страны. Об этом 2 января сообщает ИА «Украинские новости».

Dbr.gov.ua Ирина Венедиктова

«27 декабря мной было написано заявление о сложении депутатских полномочий», — отметила Венекдитова.

Она также подчеркнула, что с точки зрения закона все требования при назначении ее на должность исполняющей обязанности главы ГБР соблюдены.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Государственном бюро расследований (ГБР) Украины заявили о «кризисных явлениях» в своей деятельности, связанных с нарушениями в работе подразделений ведомства. Отмечалось, что выявлены нарушения во «взаимодействии с правоохранительными органами, так и с кадровым и техническим обеспечением» ведомства.