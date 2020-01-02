Киев, 2 января, 2020, 18:53 — ИА Регнум. Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко назвал слова бывшего президента Украины Петра Порошенко лицемерием, об этом 2 января он написал на своей странице в Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

Недовольство Витренко было вызвано критикой Порошенко контракта на поставку газе Украине Россией.

«Когда представители предыдущей власти сейчас критикуют уменьшение объемов транзита, это может выглядеть как лицемерие», — отметил Витренко.

Чиновник подчеркнул, что ряд недостатков указанного контракта лежит на совести прежних властей страны, которые не смогли помешать строительству «Турецкого потока», а также «Северного потока — 2».

Напомним, 30 декабря российская компания «Газпром» подписала с украинской стороной контракт относительно поставок газа в Евросоюз через территорию Украины сроком на пять лет. Также стороны согласились отказаться по ряду взаимных претензий, по которым не принято окончательных решений.