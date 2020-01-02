Белфаст, Великобритания, 2 января, 2020, 17:21 — ИА Регнум. Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон назначена ректором Королевского университета в столице Северной Ирландии, городе Белфаст, об этом 2 января сообщает Al Arabia.

Gage Skidmore Хиллари Клинтон

Издание отмечает, что функции, возложенные на американского политика, будут скорее церемониальные. Клинтон стала первой женщиной ректором указанного учебного заведения за всю 175-летнюю его историю.

«Для меня большая честь стать ректором Королевского университета, учебного заведения к которому я очень привязана, с которым у меня сложились прочные отношения за эти годы», — говорится в заявлении Клинтон.

Напомним, супруг Клинтон, Билл Клинтон, будучи президентом США сыграл важную роль в заключении мирного соглашения в 1998 году, положившего конец долгому кровопролитию и даровавшему Северной Ирландии автономное от Лондона правительство.