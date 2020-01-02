Брюссель, 2 января, 2020, 16:16 — ИА Регнум. Суд Бельгии принял решение приостановить действие ордеров Евросоюза на арест каталонских политиков, об этом 2 января сообщил бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон на своей странице в социальной сети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Каталония

Ордеры на арест были выданы судом ЕС в отношении Пучдемона и бывшего советника правительства Каталонии Тона Комина.

Причиной приостановки действия указанных документов стало избрание политиков в Европейский парламент, что, таким образом, дает им право на иммунитет.

Напомним, в связи с избранием в законодательный орган содружества, Пучдемон и Комин должны были поклясться в верности испанской конституции, так как того требует закон.

В силу того, что оба законодателя находятся в розыске в Испании, соответствующую клятву они прислали в письменном варианте, однако они приняты не были.