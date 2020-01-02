Калуга, 2 января, 2020, 13:25 — ИА Регнум. В Калужской области более 600 сотрудников органов внутренних дел обеспечили общественный порядок в новогодних мероприятий, которых приняли участие около 33 тысячи жителей региона. Об этом 2 января сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России.

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В поддержании порядка полицейским также помогали представители Управления Росгвардии по Калужской области, частных охранных организаций, добровольных народных дружин и казачества.

Во время встречи Нового года и 1 января 2020 года общественного порядка и чрезвычайных происшествий в регионе не допущено.