Вашингтон, 6 января, 2020, 12:25 — ИА Регнум. Мнение министерства торговли США о возможном исключении китайских компаний из числа компаний, играющих на американских фондовых биржах, и запрете инвесторам из США вкладываться в активы на биржах Китая, прозвучало громко, но было не менее громко срезано самим американским президентом. Почему Дональду Трампу мог понадобиться именно такой, внешне неуклюжий, маневр перед очередным раундом переговоров с Пекином, рассказывает автор ИА REGNUMАлександр Запольскис.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин и Дональд Трамп

В логике стратегии, которую пытается продвигать Трамп, а именно стратегии создания замкнутого американского экономического кластера, выдавливание китайских инвесторов из американской экономики было бы крайне желательным шагом. Мало того, если данная стратегия не рухнет, этот шаг когда-нибудь придется сделать. Но только не сейчас, как могли бы воскликнуть те в США, кто, видимо, оценил возможный ущерб для американской экономики от приведения в жизнь собственного минторга.

Действительно, обрушить американскую экономику более чем на 5 трлн долларов одним росчерком пера — это, пожалуй, не то, что хотелось бы стратегам американо-китайских торговых войн. А вот потрепать нервы перед переговорами, намеченными на 10 октября, своим и чужим одновременно — это вполне укладывается в облик Трампа-переговорщика. Только вот испугается ли Китай, который и в этой области взаимных инвестиций и биржевой игры ухитрился занять более безопасное и выгодное положение, чем, казалось бы, более опытный заокеанский противник?

Читайте статью Александра Запольскиса «Трамп решил выгнать китайских инвесторов из США».