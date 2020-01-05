Москва, 5 января, 2020, 11:39 — ИА Регнум. Кроме очевидных достижений, пришедших в российскую реальность с президентом Владимиром Путиным, есть также и те преимущества, которые крайне важны в современной политике, но не так бросаются в глаза. Как образ Путина-политика переломил предшествующие весьма нездоровые тенденции в «политической моде», рассказывает автор ИА REGNUM Александр Халдей.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Бытовавший в американской среде образ «политика-улыбашки» давал 100 очков форы позднесоветским лидерам, еле живым, шамкающим и запинающимся. С приходом Путина Россия смогла продемонстрировать такого политика, которому хочется подражать. Но почему в то время, как даже западные политики не прочь походить на российского президента, самого Путина окружают такие безликие и блеклые соратники? Неужели правы те, кто уверяет, что «Путин вытравил всех самостоятельно мыслящих в своем окружении»?

Скорее всего, проблема в другом: привычка тащить наверх именно посредственностей — это традиционная, хотя и очень вредная черта именно российской действительности. И если Россия собирается развиваться, от этой привычки необходимо срочно отказываться.

Читайте статью Александра Халдея «Эпоха Путина. Часть вторая».