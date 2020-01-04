Москва, 4 января, 2020, 16:10 — ИА Регнум. Рейтинг 100 крупнейших поставщиков оборонной продукции в мире, опубликованный американским сайтом Defense News, наводит на грустные мысли. О том, почему экономика становится для современной России ахиллесовой пятой, а ее слабость может привести к катастрофическим последствиям, рассказывает автор ИА REGNUM Владимир Васильев.

Иван Шилов ИА REGNUM Крылатая ракета 9М729

Основа рейтинга взята из успехов в продажах своей продукции, продемонстрированных различными компаниями за 2018 год. Лидерами являются представители ВПК США: Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, а российские компании представлены концерном «Алмаз-Антей» (15-е место), наторговавшим на $9,7 млрд (для сравнения, у Lockheed Martin — $50,5 млрд), и «Тактическое Ракетное Вооружение», попавшим на 32-е место с итогом в $3,6 млрд. Китайские компании тоже есть в этом списке.

Просуммировав по странам показатели для компаний каждой из этих стран, можно итого представить соотношение США: Китай: РФ как 253:97:13. Но не это самое неприятное. Дело в том, что и США, и Китай продают оружие по большей части сами себе, ибо им позволяет это делать состояние их экономик. Денег хватает на то, чтобы закупать у отечественных производителей оружие для собственных войск, в то время как российские компании гонят свою продукцию по большей части за рубеж. Выводы из экстраполирования этой тенденции на ближайшее обозримое будущее весьма неутешительны, не так ли?

Читайте статью Владимира Васильева «Слабая экономика может привести Россию к утрате суверенитета».