Москва, 4 января, 2020, 15:50 — ИА Регнум. На фоне экономико-политических перипетий, сотрясающих «европейски ориентированные» постсоветские государства, политический выбор стран Туркестана долгое время выглядел особенным. Как обеспечивалась так называемая многовекторность развития стран Средней Азии и почему им предстоит сделать ответственный выбор в ближайшем будущем, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Запольскис.

Иван Шилов ИА REGNUM Средняя Азия

Постсоветские среднеазиатские государства оказались мало охвачены влиянием Запада, и поэтому долго время оставались сосредоточены на укреплении собственной национальной независимости. Исторически обусловленное тяготение к России им приходилось уравновешивать развитием как местных национализмов для внутреннего потребления, так и внешнеэкономических связей.

По прошествии многих лет именно экономические связи стран Туркестана показывают, кто и как далеко зашел на этом пути. Даже самый дружественный России Казахстан максимальный товарооборот имеет с Евросоюзом, а на втором месте у него — Китай. Причем товарооборот с ЕС превышает таковой с Россией примерно в 5 раз, а китайский превышает российский примерно в 2 раза. В той или иной степени такая картина характерна и для Туркмении, Таджикистана и Киргизии, с тем лишь отличием, что в их случае китайское направление торговли уверенно обходит все прочие.

Лишь Узбекистан выбивается из этой схемы, сориентировав свою торговлю именно на Россию. И все-таки приведенные схемы не расставляют все точки над «i», ведь структура торговли показывает, что для ЕС и Китая основной интерес представляет среднеазиатское сырье, будь то нефтепродукты или драгоценные металлы. А следовательно, никакой многовекторности здесь нет. Как только речь заходит о более сложных технологических связях, без которых не может обойтись ни одно государство в мире, роль России для среднеазиатского региона не переоценить. Так что выберут местные элиты — развитие своих стран, условием которого вновь становится дружба с Россией, или окончательное превращение в бесправные экономические колонии, узкоспециализированные источники необработанного сырья?

Читайте подробности в статье Александра Запольскиса «Средняя Азия: конец эпохи многовекторности».