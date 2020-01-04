Москва, 4 января, 2020, 12:07 — ИА Регнум. Идея компактного устройства, позволяющего человеку летать свободно, а не как пилоту крупной машины, отметила в этом году свое столетие. Как теперь выглядят концепции т. н. реактивного ранца и нужен ли он военным и гражданским, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

fir0002 Реактивный ранец

Идею реактивного ранца выдвинул в 1919 году советский изобретатель Александр Андреев, но в ту бурную эпоху дальше чертежей проект не пошел. А вот первый пробный аппарат был создан в США в 1958 году и позволял своему владельцу лететь на высоте 5 метров целых три минуты. С тех пор системы «заплечной авиации» прошли немалый путь эволюции, и теперь новая концепция турбореактивных устройств позволяет держаться в воздухе до 10 минут и развивать скорость до 193 км/ч. Таков JB-11, разработанный по заказу командования спецопераций ВМС США.

Тем не менее этот ранец, как и другие его собратья, вряд ли может считаться перспективным на поле боя, ведь борьба с беспилотниками, имеющими даже лучшие характеристики неуязвимости, чем летающий человек, отработана уже довольно детально. А вот в гражданском применении у летающего ранца возможно большое будущее. Правда, есть один нюанс: цена удовольствия — порядка 300 тысяч долларов.

Читайте подробности в статье Леонида Нерсисяна «Летающий человек — появится ли у вас реактивный ранец?»