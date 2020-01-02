Курган, 2 января, 2020, 11:36 — ИА Регнум. Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал о подоплёке появления ямальских оленей на улицах столицы Зауралья. В своём новогоднем посте в сети «Инстаграм» он отметил, что курганцы постарались приятно украсить свой город к встрече 2020 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

@shumkov_vm Страница Вадима Шумкова в Инстаграме

Даже выписали из ЯНАО двух ямальских оленей, чтобы они вместе с Дедом Морозом катали маленьких пассажиров по новогодней площади.

«Вчера мне рассказали, что олень-самец негативно отреагировал на резкую смену обстановки и пока не готов работать. Что ж, подождем пока мужик придёт в форму и выйдет из стресса. Все как у людей, в отдельных сферах нашей жизни, пока у мужиков стресс, все — на женских плечах», — пошутил глава Зауралья.

А пока олень ленится, его заменяет осёл, отметил Вадим Шумков.