Иркутск, 2 января, 2020, 11:19 — ИА Регнум. В группе «Инцидент Иркутск» («ВКонтакте») широкий общественный резонанс вызвал поступок жителя Иркутской области: на Новый год он подарил собаке, которая после смерти хозяина пять лет живет у трассы в Иркутской области, будку и пачку корма.

Цитата со страницы «Инцидент Иркутск». VK Собаке, которая живёт на иркутской трассе, помогли с кровом кормом

Цитата со страницы «Инцидент Иркутск». VK Трасса Бодайбо -Таксимо. Здесь после смерти хозяина в ДТП живёт собака

Мужчина поделился фотографиями и попросил не ломать конуру. Известно что собака живет недалеко от трассы Бодайбо-Таксимо, в районе села Половинка.

Цитата со страницы «Инцидент Иркутск». VK Трасса Бодайбо -Таксимо. Будка и корм, которые привёз неизвестный для собаки

Как пишут местные жители, там она поселилась после гибели хозяина в ДТП. Несколько раз собаку пытались пристроить, но животное с завидным упорством вновь возвращалось на место трагедии. Периодически собаку подкармливают рабочие, приезжающие на вахту и случайные водители.