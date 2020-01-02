Симферополь, 2 января, 2020, 11:15 — ИА Регнум. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал «шабашем» шествие неонацистов в Киеве, устроенное в честь 111-го дня рождения Степана Бандеры. Об этом Аксенов написал на своей странице в социальной сети Facebook.

spoilt.exile Украинский националист

Напомним, что в Киеве бандеровцы устроили факельное шествие в честь 111-го дня рождения Степана Бандеры. В шествии приняли участие около тысячи человек.

«Крымчане, глядя на этот шабаш, благодарят Бога, что не имеют ничего общего со страной, в которой нацистские палачи и их духовные наследники являются национальными героями», — написал Аксенов.

Он подчеркнул, что «новогоднее факельное шествие нацистов» — это очередной плевок в души миллионам людей и вопиющее оскорбление памяти миллионов жертв нацизма.

Также Аксенов отметил, что заявления Украины о том, что она «движется в Европу», говорят о том, что это «Европа, а точнее, Германия, тридцатых годов прошлого века».

Бандеровщину Аксенов назвал «проклятием Украины», основным фактором деградации и разрушения страны. Он уверен, что бандеровщина была привнесена извне и сочетает в себе звериную жестокость и хуторскую ограниченность, а также раздутое самомнение и холопство. На таком гнилом фундаменте невозможно построить государства, уверен Аксенов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после государственного переворота на Украине в 2014 году к власти в этой стране пришли бандеровцы и их приспешники. Лидер ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Бандера, который был пособником нацистов, сейчас является на Украине «национальным героем».