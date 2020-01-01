Москва, 1 января, 2020, 17:35 — ИА Регнум. В 2020 году в России вступает в силу ряд законов, которые напрямую скажутся на жизни граждан страны, об этом 1 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В частности, с 1 января увеличивается минимальный размер оплаты труда (МРОТ), теперь он составит 12 тыс. 130 рублей. Кроме того, малоимущие семьи начнут получать пособия на детей до трех лет в размере МРОТ.

Кроме того, с нового года жители России будут выходить на пенсию в соответствии с принятой пенсионной реформой: в 56 лет — женщины, в 61 год — мужчины. Неработающим пенсионерам проиндексируют пенсию на 6,6%.

Также в 2020 году изменения ждут и автолюбителей, им впредь запрещено ездить на машинах без номеров после покупки транспортного средства.