Оренбург, 1 января, 2020, 13:45 — ИА Регнум. В Оренбурге коттеджный городок СНТ «Медик» во второй половине дня 1 января остался без света и тепла, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Десятки домов за сутки трижды попали под отключение. В ночь на 1 января было отмечено кратковременное отключение электричества. Примерно в полдень 1 января (10 часов мск) второй раз отключили свет. Затем сбой произошел в районе 13:00.

До сих пор садовое некоммерческое общество пребывает без электроснабжения. Поскольку дома отапливаются электрозависимыми газовыми котлами, то и тепла в коттеджах тоже нет.

Жители говорят, что свет обещают дать примерно в 18:00 местного времени, однако официальный источник, который дал обещание, не называют. Дозвониться до диспетчера городских электросетей не удается. До муниципальной диспетчерской дозвониться получилось не сразу. Диспетчер заявила об аварии и работе энергетиков над ее устранением. Но о времени ликвидации сбоя данных нет.

Добавим, в Оренбурге около ноля градусов по Цельсию, снегопад и ветер. ГУ МЧС предупреждает, что неблагоприятные условия в ближайшие сутки сохранятся.