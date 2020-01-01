Балабаново, Калужская область, 1 января, 2020, 13:11 — ИА Регнум. Автомобиль Hyundai Solaris вечером 31 декабря наехал на двух мальчиков пяти и шести лет, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу на улице Гагарина в городе Балабаново, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Главном управлении МЧС России по Калужской области.

40.mchs.gov.ru Место дорожного происшествия

Пострадавшие дети были доставлены в больницу. Медики оказали мальчикам первую медицинскую помощь.

По информации калужского регионального управления ГИБДД УМВД России в последний день 2019 года на автомобильных дорогах области произошло шесть дорожно-транспортных происшествий, в которых было травмировано семь человек.