Киев, 1 января, 2020, 09:37 — ИА Регнум. Несколько киосков одного из рынков столицы Украины, расположенного в районе жилого массива Троещина, были повреждены неизвестными. Инцидент произошел ночью с 30 на 31 декабря с применением дымовых шашек и оружия, сообщили 31 декабря в пресс-службе национальной полиции города Киева.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский радикал

Как сообщает пресс-служба киевской полиции, ночью 31 декабря поступило сообщение о том, что на рынке, который находится на улице Драйзера в Деснянском районе украинской столицы, неизвестными была открыта стрельба.

«Предварительно установлено: четверо неизвестных в масках забежали на территорию рынка и начали стрелять в киоски, а в один из них бросили дымовую шашку. Во время осмотра территории эксперты обнаружили несколько стреляных гильз и остатки дымовой шашки. Изъятое направлено для проведения экспертного исследования», — сообщает источник в правоохранительных органах столицы Украины.

В ведомстве также уточнили, что пострадавших в ходе инцидента нет. По данному факту начато уголовное производство по статьям «хулиганство» и «умышленное уничтожение или повреждение имущества».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в городе Винница неизвестный в целях ограбления пытался взорвать банкомат.

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