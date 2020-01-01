Кропивницкий, Украина, 1 января, 2020, 09:23 — ИА Регнум. В городе Кировограде (в результате так называемой декоммунизации переименован в Кропивницкий — ИА REGNUM) утром 31 декабря в частном доме по улице Андреевская произошел взрыв. Об этом 31 декабря сообщает местное издание «Утренний город».

Ручная граната

Как сообщает местное СМИ, взорвалась граната РГД-5. В доме, где произошел взрыв гранаты, проживал военный пенсионер 1962 года рождения. Вместе с военнослужащим в доме проживала его супруга. Причиной взрыва послужило неосторожное обращение с гранатой в состоянии алкогольного опьянение. Результатом чего стала гибель военнослужащего. Супруга военного пенсионера была доставлена в реанимацию с ранением головы. Ее состояние врачами оценивается как средней степени тяжести.

По предварительной информации источника, военный привез гранату из зоны проведения карательной операции против населения Донбасса. Бывший участник так называемой АТО служил ранее в 72-й отдельной механизированной бригаде на протяжении 2015−2016 годов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Винницкой области задержали мужчину, подозреваемого в подрыве двух людей гранатой.

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