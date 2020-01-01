Ла-Пас, 1 января, 2020, 08:46 — ИА Регнум. Высший избирательный суд (ВИС) Боливии отклонил иск о лишении партии «Движение к социализму», которую возглавляет свергнутый президент Боливии Эво Моралес, юридического лица в связи с обвинениями в якобы причастности к подтасовке результатов выборов. Об этом сообщает пресс-служба ВИС.

Флаг Боливии

Напомним, что Моралес был фактически свергнут после того, как он выиграл президентские выборы в первом туре. Моралес был вынужден укрыться в Мексике, а в самой Боливии начались столкновения его сторонников с проамериканской оппозицией, захватившей власть.

Однако Моралес до конца не сдался и заявил, что его партия не собирается отказывать от политической борьбы. Тогда захватившая власть оппозиция попыталась обвинить «Движение к социализму» в подтасовке выборов и лишить партию регистрации. Сделать это не удалось.

В партии уже заявили, что их политическая организация отвечает законным требованиям для участия в выборах в 2020 году.

Сам Моралес выразил уверенность, что кандидат от его партиивыиграет в первом туре президентских выборов в стране.