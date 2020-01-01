Торонто, Канада, 1 января, 2020, 08:23 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Торонто Рэпторз» нанёс поражение с разгромным счётом команде «Кливленд Кавальерс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Keith Allison Кайл Лоури

Игра проходила на паркете площадки «Скотиабанк-Арена» в Торонто и закончилась в пользу хозяев со счетом 127:107.

Наиболее результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Рэпторз» Кайл Лоури, набравший за игру 24 очка. Его одноклубник — испанский форвард Серж Ибака, оформил в матче дабл-дабл с 20 очками и 10 подборами.

У «Кливленда» самым результативным защитник Коллин Секстон, который смог набрать за матч 22 очка.

Отметим, эта победа стала для «Торонто» четвёртой за последние семь матчей нынешнего сезона НБА. Для «Кливленда» данное поражение стало вторым за последние пять матчей.