Варшава, 1 января, 2020, 07:59 — ИА Регнум. Председатель Союза еврейских общин в Польше Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин этой страны Михаил Шудрих решили заступиться за посла Польши в Третьем Рейхе Юзефа Липского, который горячо приветствовал идею Адольфа Гитлера выслать евреев на вымирание в Африку и обещал поставить за это фюреру памятник в Варшаве. Об этом пишет газета Rzech Pospolita.

Герман Геринг, Юзеф Липский и Йозеф Геббельс. 1935

Напомним, что о личности Липского высказался президент России Владимир Путин. Российский лидер отметил деструктивную роль Польши в начале Второй мировой войны, напомнил о сотрудничестве поляков с нацистам и участие в разделе Чехословакии. Также Путин напомнил слова посла Польши в Третьем рейхе Юзефа Липского, который беседовал с Гитлером и приветствовал его идею выслать всех евреев в Африку на вымирание. Липский обещал за это Гитлеру «великолепный памятник в Варшаве». Путин назвал Липского сволочью и антисемитской свиньей.

Колодзейска-Полтын и Шудрих считают, что Путин манипулирует словами Липского. Правда что именно считать манипуляцией они не пояснили.

«Недавно Владимир Путин сделал ряд возмутительных заявлений о происхождении Второй мировой войны и роли в Польше. Для нас, евреев, особенно скандально для Путина манипулировать запиской польского посла в Берлине Йохеша Липского из его разговора с Адольфом Гитлером в 1938 году», — сказано в их заявлении.

Шудрих и Колодзейска-Полтын утверждают, что поляки якобы поддерживали безопасную эмиграцию евреев вместе с сионистским движением, которому они якобы тайно помогали оружием.

Более того, они утверждают, что посол Липский якобы лично участвовал в поддержке польских евреев, изгнанных из Германии в 1938 году.