Тюмень, 1 января, 2020, 07:56 — ИА Регнум. В Тюмени выявлены факты самовольного занятия земельных участков под киоски, торгующие фейерверками. Выявлено более 20 незаконно установленных объектов по продаже пиротехникой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии областной столицы.

Пресс-служба горадминистрации Тюмени Демонтаж незаконных киосков

Специалисты городского департамента земельных отношений и градостроительства поясняют, что при отсутствии правоустанавливающих документов владельцы таких киосков оповещаются о самостоятельном обязательном их демонтаже. Добровольно были убраны лишь три киоска. Остальные пришлось вывозить принудительно.

Кроме того, по улицам Тюмени проводятся рейды по выявлению продажи пиротехники с рук. Зачастую стихийная торговля предлагает просроченные фейерверки по заниженной цене, отмечают в горадминистрации. И предупреждают тюменцев, что пиротехнику необходимо для собственной же безопасности приобретать в местах стационарной торговли.