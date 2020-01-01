Богота, 1 января, 2020, 07:22 — ИА Регнум. За прошедший 2019 год на территории Колумбии было совершено 62 000 арестов за незаконный оборот наркотиков, сообщает Xinhua со ссылкой на данные полиции.

Цитата из к/ф «Лицо со шрамом». Реж. Брайан Де Пальма. 1983 США Наркоторговцы

За год оперативники изъяли 277 тонн марихуаны и 273 000 дозы синтетических наркотиков.

«Нам удалось поймать 3616 иностранных граждан, 59 018 граждан Колумбии», — говориться в сообщении ведомства.

Полицейские отмечают особый вклад горячей линии для борьбы с наркотиками и выражают надежду на то, что граждане будут использовать ее в дальнейшем.