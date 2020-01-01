Вашингтон, 1 января, 2020, 04:48 — ИА Регнум. Для защиты посольства США в Ираке Пентагон срочно отправляет в Ирак 750 пехотинцев сил немедленного реагирования, и готов в ближайшие несколько дней перебросить на Ближний Восток и больший контингент. Об это сообщил министр обороны США Марк Эспер в Twitter.

U.S. Army Американские солдаты

«Такое развертывание является надлежащим и предупредительным действием, — поясняет глава Пентагона, — предпринимаемым в ответ на повышение уровня угрозы в отношении персонала США».

Такую спешку Эспер объяснил приказом верховного главнокомандующего президента США Дональда Трампа, а также необходимостью защищать интересы американских граждан по всему миру.

Напомним, ранее в посольство США в Багдаде ворвались граждане Ирака, возмущенные приведшими к смерти 25 иракцев бомбардировками иракских территорий. Примечательно, что виновными в погромах американские власти назначили Иран.