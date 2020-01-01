Тегеран, 1 января, 2020, 04:21 — ИА Регнум. Исламская республика Иран отвергла свою причастность к нападении на посольство США в столице Ирака Багдаде. Соответствующее сообщение распространил иранский МИД.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Ситуацию при которой граждане Ирака, возмущенные наступившей в результате атаки Вашингтона смертью 25 иракцев, врываются в посольства США, а виноват в этом Иран, официальный представитель ведомства Аббас Мусави объяснил поразительной смелостью американских чиновников.

Представитель иранского МИДа категорически отверг обвинения Вашингтона, а также «предостерег чиновников США от любой необдуманной реакции и призвал Белый дом пересмотреть свою деструктивную политику в регионе».

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану серьезными последствиями в случае нанесения вреда личному составу или имуществу посольства США.