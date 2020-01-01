Вашингтон, 1 января, 2020, 03:01 — ИА Регнум. Серию угроз в адрес Ирана опубликовал президент США Дональд Трамп после нападения на посольство США в Ираке. Соответствующее сообщение глава Белого дома разместил в Twitter.

Gage Skidmore Дональд Трамп

«Посольство США в Ираке безопасно! — воскликнул президент США, добавив, что на помощь терпящим бедствие американским дипломатам в Ираке уже выдвинулись «великие бойцы вместе с самой смертоносной военной техникой в мире».

По словам Трампа, в случае повторной атаки на любой из объектов США ответственность за нее будет нести Иран.

«Они заплатят очень большую цену! — предупредил Трамп. — Это не предупреждение, это угроза! » — разъяснил иранским властям президент США.

Напомним, ранее сотни демонстрантов ворвались на территорию посольства США в Багдаде, где они сорвали ворота и устроили пожар. Сообщалось, что протестующие начали погромы после церемонии погребения жертв произошедших накануне авиаударов США.