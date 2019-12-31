Москва, 1 января, 2020, 00:00 — ИА Регнум. Вышел в свет том XXVII альманаха исследований по истории России «Русский Сборник» (М., 2020), издающийся с 2004 года.

Русский Сборник. Исследования по истории России. Т. XXVII. М., 2020

Настоящий выпуск издания составили публикации документов, статьи и рецензии.

Исследования:

И.В. Дубровский. Ричард Шелли и польско-литовское посольство к царю Ивану Грозному 1570 года

Г. Е. Аляев. Рукопись «Очерков философии культуры» П.Б. Струве и С.Л. Франка. Текстологическое пояснение.

В.А. Болтрукевич. Бой парохода «Веста» (11 июля 1877 г.) в контексте военно-морской мысли России.

Кирилл Шевченко. Униатская церковь и становление идентичности угорских русинов в XIX — начале ХХ вв.

С.А. Фалько. Из истории оружейного экспорта в страны Азии во второй половине XIX — начале ХХ вв.: особенности российского варианта поставок вооружения.

Ольга Кононова. «Единение царя с народом»: празднование дня отмены крепостного права 19 февраля 1902 г. в Кремле как часть комплексной программы Московского охранного отделения по борьбе с рабочим движением.

Ф.А. Гайда. Интеллигенция и преображение: политический контекст произведений С.Н. Булгакова 1909 — 1917 гг.

А.А. Смирнов. Об эффективности применения русской конницей холодного оружия в кампании 1914 года.

Энтони Хейвуд. Логистическое значение турецких проливов, русско-османская война и место Галлиполийской кампании в Первой мировой войне с точки зрения России.

А.В. Ганин. «Моя жизнь в обстановке и материальной и духовной очень тяжела (чтобы не сказать невыносима)»: Судьба генерала А.С. Мадритова.

В.А.Козлов, М.Е. Козлова. Советские потребительские практики в «маленьком СССР», 1945−1949 (по материалам Советской военной администрации в Германии).

А также рецензии:

В.А. Антонов. «В прекраснейшей стране под российским небом, в пределах украинских…»: Ф.А. Гайда. Грани и рубежи: понятия «Украина» и «украинцы» в их историческом развитии. М., 2019.

Рецензии:

А.В. Толстиков. А.А. Селин. Столбовский мир 1617 года. Изд. 2-е, испр. СПб., 2019.

М.Ф. Шумейко. От члена тайного общества до тайного советника: Александр Федута. Филомат в Империи: Документальная повесть о Франтишке Малевском. Минск, 2019.

Андрей Тесля. А.А. Демченко.Н.Г. Чернышевский. Научная биография (1828 — 1858). М.; СПб., 2015.

Андрей Тесля . П.А. Вяземский и Эрн. Ф. Тютчева: Переписка (1844 — 1869) / Изд. подгот. Л.В. Гладкова. М., 2018.

П.А. Вяземский и Эрн. Ф. Тютчева: Переписка (1844 — 1869) / Изд. подгот. Л.В. Гладкова. М., 2018. Андрей Тесля. В.И. Щербаков.Д.И. Писарев и литература эпохи нигилизма. М., 2016.

Андрей Тесля. Люди русской правды: Переписка И.С. Аксакова с государственными и общественными деятелями (1855 — 1886): Тексты. Комментарии. Адресаты / Под общ. ред. А.П. Дмитриева и Б.Ф. Егорова. СПб., 2018.

Андрей Тесля. Семья Аксаковых и Н.С. Соханская (Кохановская): Переписка (1858 — 1884) / Сост., вступ. ст., подгот. текста и коммент. О.Л. Фетисенко. СПб., 2018.

Свящ. Александр Ермолин. Диакон Павел Гаврилюк. Прот. Александр Шмеман, прот. Георгий Флоровский. Письма 1947 — 1955 годов. М., 2019.

А.В. Короленков. Сталин и его эпоха: из новой литературы: О.В. Хлевнюк. Сталин. Жизнь одного вождя. М., 2016; S. Fitzpatrick. On Stalin’s Team: The Years of Living Dangerously in Soviet Politics. Princeton, 2015.

М.Р. Зезина. М.М. Гершзон. Закат Сталина и Оттепель: управление культурой в СССР в 1950-х — начале 1960-х гг. Очерки. М., 2018.

С полной электронной версией издания можно ознакомиться здесь.