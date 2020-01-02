Москва, 2 января, 2020, 16:51 — ИА Регнум. Консерватизм как политическое направление обретает всё большую силу в современности. С чем это связано и в чём отличие российского консерватизма от всех прочих, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Халдей.

Алексей Колчин ИА REGNUM Флаги России

Сформировался консерватизм как инструмент адаптации достижений прогресса к потребностям властных элит к удержанию господства. Уже в XVIII веке складываются основные западные модели консерватизма, которые позже приняли известный облик в более или менее мирном диалоге с ратовавшим за безудержный прогресс либерализмом. Дворянство и феодалы проиграли схватку за господство буржуазии, а консерватизм был вынужден слиться с либерализмом для защиты интересов нового господствующего класса. С определенными поправками этот гибрид сохранился и до наших дней, после крушения социалистической системы всё больше склоняясь на сторону господства транснациональных корпораций.

Таким образом, консервативного в либерально-консервативной политической смеси становилось со временем всё меньше, и к наступлению века XXI мир, казалось бы, был готов к окончательной победе либеральной глобализации. Но тут вступило в силу нежелание национальных элит «растворяться» в новой модели господства, где их роль становилась весьма незначительной. Так что консерватизм обрел новую силу, и события последних лет, вроде усиления России или деятельности Дональда Трампа в качестве американского президента, дают тому важные примеры. При этом и англо-американский, и европейский консерватизмы несут в себе существенную долю либеральных «пережитков», избавиться от которых вполне удалось только России под руководством Владимира Путина. Что же определило такое отличие именно российского консерватизма от всех прочих?

Читайте статью Александра Халдея «Трудный путь российского консерватизма».