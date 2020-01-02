Вашингтон, 2 января, 2020, 14:01 — ИА Регнум. Стремительный рост собственных возможностей, продемонстрированный Китаем последние десятилетия, напрямую затрагивает и военную сферу. Как оценивает знаменитая аналитическая команда RAND потенциалы сторон в умозрительном американо-китайском конфликте на сегодняшний день, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Запольскис.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

Сразу стоит учесть два обстоятельства. Первое — хотя корпорация RAND и известна в качестве американского «частного ЦРУ», в этом же заключается и ее слабость: эти аналитики не раз уже проявляли «американский образ мысли», скорее, мешающий воспринимать реальность, чем здраво оценивающий ее параметры. И второе — в специальном докладе RAND об американо-китайском противостоянии рассматривается соотношение по стратегическому ядерному оружию, но переход к обмену ядерными ударами обнуляет все предыдущие расклады «кто сильнее», потому что речь может пойти об уничтожении человечества как такового.

Еще в начале 2000-х Китай считался отсталым в военном отношении, но уже к 2010 году, отмечает RAND, по 5 из 9 ключевых параметров КНР имела паритет с США. Оценивалась география, баланс в воздухе, возможности ПВО, способность проникать в зону американского контроля неба, способность противостоять авианосным ударным группировкам, боевые действия на суше, космическая оборона, кибервойна и стратегическое ядерное оружие. Самый главный вывод RAND состоит в том, что Китай уверенно сдвигает баланс в свою пользу, и даже сейчас, когда паритет с США достигнут не по всем пунктам, попытка воевать с Китаем в его зоне влияния с использованием конвенциональных средств (не ядерных, не химических, не биологических) закончилась бы для США полным исчерпанием средств нападения примерно через неделю.

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