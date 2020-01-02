Москва, 2 января, 2020, 12:05 — ИА Регнум. Европейская экономика во многом определяется состоянием экономики Германии как важнейшего ее компонента. О том, как тенденции германской торговли могут быть использованы в качестве барометра, показывающего экономическую погоду на десятилетия вперед, и в чём причина двойственного отношения Германии к России, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Александр Запольскис.

Иван Шилов ИА REGNUM

Казалось бы, Германия самим фактом географического положения обречена на то, чтобы улучшать отношения с Россией. Тем не менее практика показывает, что нынешняя Германия, не отказываясь от стратегически выгодных для нее торговых отношений, не может быть названа полноценно дружелюбной по отношению к Москве. Берлин сохраняет экономические и политические санкции, направленные против России, критикует «неработающие Минские соглашения по Донбассу» и называет присоединение Крыма «агрессией». Всё это парадоксальным образом не мешает Германии продолжать участие в «Северном потоке — 2», защищая этот проект от недоброжелателей.

И хотя занятая по отношению к России позиция отдает двусмысленностью, причина так себя вести у Германии есть. Чтобы ее понять, достаточно посмотреть на цифры немецкой внешней торговли: богатеет Германия на торговле с другими странами Европы, профицит торгового баланса за последний год составил 227,8 млрд долларов. Но в ряду торговых партнеров Германии Россия занимает весьма скромное место. Да, существует такой важный фактор, как поставка российских энергоресурсов, но на фоне усиливающейся экономики Германии и запланированного франко-германского экономического союза, события в экономической сфере могут развиваться не в самом благоприятном для России ключе. Российский вес в торговле с Европой будет снижаться — как, следственно, и ее политическое значение. Так произойдет в случае, если в российскую стратегию, в том числе и внутреннего развития, не будут внесены кардинальные изменения.

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