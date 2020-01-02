Варшава, 2 января, 2020, 11:52 — ИА Регнум. В то время как Россия и Германия настаивают на том, что «Северный поток — 2» является чисто коммерческим проектом, Польша пытается доказать, что этот трубопровод «опасен» с политической точки зрения. Откуда берет начало это противоречие в подходах, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM

Всё дело в том, что логика польских официальных лиц базируется на тезисах, игнорирующих рыночную выгоду. В таком аспекте поставка российского газа в Германию приобретает вид политической угрозы, например, безопасности Украины. Еще в январе 2018 года польский премьер Матеуш Моравецкий охарактеризовал этот газопровод как источник «угроз и рисков» для безопасности Европы. Моравецкий косвенно обвинил Берлин в подтасовке фактов и игре на руку агрессивным желаниям российского президента Владимира Путина захватить Украину. Якобы с завершением «Северного потока — 2» пропадет необходимость в газотранспортной системе Украины, и «агрессию России» ничего не будет сдерживать.

Российский ответ на украинскую провокацию в отношении Крымского моста вызвал рассуждение министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о том, что для «защиты своей инфраструктуры Россия может прибегнуть к применению силы». Но кто будет атаковать российскую инфраструктуру в Балтийском море и почему Польша так громко протестует против российского газа, который с коммерческой точки зрения и дешевле, и надежнее конкурентов?

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