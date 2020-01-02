Вашингтон, 2 января, 2020, 10:35 — ИА Регнум. Как показывают данные Евростата, 2018 год стал годом «экономического развода» США и ЕС. Почему крупные финансовые игроки по обе стороны океана взаимно перестали вкладывать деньги в совместные начинания и вынули даже те, что уже были вложены, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Запольскис.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Волчина

После окончания Второй мировой войны Западная Европа надолго стала экономической, а значит, и политической колонией США. К 1975 году доход от вложенных в Европу американских денег достиг суммы в 300 млрд долларов. Стратегия инвестировать в европейские экономики, чтобы продолжать получать прибыль, со стороны Штатов долго не давала сбоев, появление Евросоюза на этот процесс влияния почти не оказало. Почему же всё изменилось именно в 2018 году? Похоже, что причиной стали провалы, постигшие США во внешнеполитической стратегии.

Старая схема, при которой США диктовали всему миру свою волю в союзе с европейскими державами, перестала приносить соответствующую усилиям прибыль. В нынешних условиях следование этой устаревшей модели поведения означает для Вашингтона проигрыш в глобальной конкуренции, а новая модель может иметь в качестве промежуточной цели внесение хаоса на территорию конкурента, каковым для США очевидно становится Евросоюз. Для расшатывания ЕС уже сделано немало, включая и усилия по созданию этнокультурного противостояния. Но выйдет ли у США ставка на новую европейскую войну, на этот раз, возможно, гражданскую?

Читайте статью Дело идет к войне: США и ЕС разводятся и делят общие деньги и другие публикации Александра Запольскиса по международной политике.