Вашингтон, 1 января, 2020, 11:17 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп предложил всему миру отказаться от ядерного оружия (заодно и от гонки вооружений в целом), а министр сухопутных войск США Марк Эспер работает над спешной реорганизацией вооруженных сил страны. В чём причина этого синхронного размахивания оливковой ветвью и заготовки шипованной дубины понадежнее, рассуждает автор ИА REGNUM Александр Запольскис.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Военный бюджет

Пентагон получил задание к 2028 году быть способным к противостоянию с Россией и Китаем. Но как же тогда воспринимать утверждения о том, что такая способность у американских ВС уже есть? Свои коррективы внесла практика военных конфликтов в тех странах, где подвизались американские инструкторы или военные контингенты. Опыт, накопленный американскими военными за два десятка войн, в которых они участвовали на протяжении последних 40 лет, показывает: даже самый технически отставший противник научился противопоставлять американской тактике эффективные в бою решения.

Метод отутюживания враждебных сил авиацией с последующим безопасным захватом территории пехотой более не безусловен, а там, где американская пехота встречает сопротивление, проявляется уже ее отсталость. Новые системы защиты бойца на поле боя, включая усовершенствованные бронежилеты, заставили американских военных задуматься о смене имеющегося стрелкового оружия под более мощный патрон и калибр. Соответственно придется менять тактику и принципы подготовки. А в этом смысле, как показал сирийской конфликт, США серьезно отстают от России, ведь именно российским инструкторам удалось восстановить и сделать вновь боеспособной сирийскую правительственную армию, которая получила серьезный урон от действий экстремистов. Так что до 2028 года, намеченного как время завершения перевооружения американской армии, Штаты, скорее всего, вынуждены будут имитировать на международной арене миролюбивого миротворца.

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